“พนัส” ด่าแรง! “ไอซ์ รักชนก” ซัดเป็นตัวสวะ รอวันเดินเข้าคุก ลั่นไม่เคยดูหมิ่นใคร
“พนัส” ด่าแรง! “ไอซ์ รักชนก” ซัดเป็นตัวสวะ รอวันเดินเข้าคุก ลั่นไม่เคยดูหมิ่นใคร ท้าสาบานต่อหน้าพระแก้วมรกตได้เลย
จากกรณีที่ น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้ให้สัมภาษณ์ถึง นายพนัส ไทยล้วน ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย และอดีตบอร์ดประกันสังคม เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยระบุว่า
ล่าสุด (12 ต.ค.) ในรายการ “กรรมกรข่าว คุยนอกจอ” สรยุทธ สุทัศนะจินดา ได้ถามนายพนัสต่อประเด็นดังกล่าวว่า “เมื่อวานนี้ คุณรักชนก บอกว่า มันจะมีคนสูงอายุจำนวนหนึ่งที่ไม่รู้ตัว ไปยึดติดกับอดีตของตัวเอง แล้วไม่รู้ว่าตัวเองได้ทำประโยชน์อะไรให้กับประเทศหรือสิ่งที่อยู่บ้าง”
นายพนัส กล่าวว่า “ผมไม่สนใจหรอกอีสวะ บันเทิงธิปไตยไง ผมไม่สนใจมันหรอก ดูตัวมันให้รอบคอบก็แล้วกัน รอวันที่มันเดินเข้าคุก แล้วมันจะรู้ว่าบทเรียนที่มันทำไป มันไม่ถูก ผมไม่เคยดูหมิ่นใครนะ” นอกจากนี้ยังกล่าวว่า “ไม่แค้น ไม่เคยเลยนิดเดียว ก็ไม่มีให้… สาบานต่อพระแก้วมรกตเลย”
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