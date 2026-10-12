ทนายยื่นอุทธรณ์ ขอคว่ำโทษประหาร หนุ่มศรีลังกา โพสต์เฟซบุ๊กหมิ่นศาสนาอิสลาม

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 ต.ค. 2569 11:34 น.| อัปเดต: 12 ต.ค. 2569 11:35 น.
ทนายยื่นอุทธรณ์ ขอคว่ำโทษประหาร หนุ่มศรีลังกา โพสต์เฟซบุ๊กหมิ่นศาสนาอิสลาม

สถานทูตริยาดประสานทีมกฎหมายมือดีช่วยชีวิตอโนจัน หนุ่มศรีลังกา หลังศาลชั้นต้นสั่งคุก 5 ปีแต่โดนแก้โทษขั้นเด็ดขาดปมโพสต์ดูหมิ่นศาสนาอิสลาม

ทีมกฎหมายร่วมระหว่างศรีลังกากับซาอุดีอาระเบีย ยื่นคำร้องอุทธรณ์ต่อศาลสูงสุดแห่งซาอุดีอาระเบีย เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2569 เพื่อขอให้กลับคำพิพากษาโทษประหารชีวิต นายอโนจัน ศิวะราสา วัย 24 ปี หลังถูกดำเนินคดีจากการแสดงความคิดเห็นบนสื่อสังคมออนไลน์

คดีนี้ศาลชั้นต้นเคยมีคำพิพากษาลงโทษจำคุก 5 ปี จากกรณีโพสต์ข้อความที่มีเนื้อหาลบหลู่ศาสดามุฮัมมัด ทว่าศาลอุทธรณ์ซาอุดีอาระเบียกลับคำตัดสิน สั่งลงโทษประหารชีวิตในเวลาต่อมา

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การยื่นคำร้องต่อศาลสูงสุดเกิดขึ้นหลังการประชุมร่วมหลายรอบระหว่างคณะผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายของศรีลังกากับทีมทนายความซาอุดีอาระเบีย มีสถานเอกอัครราชทูตศรีลังกา ณ กรุงริยาด ทำหน้าที่ประสานงาน ภายใต้การดูแลของนายโอ.แอล. อะมีร์ อัจวัด เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำซาอุดีอาระเบีย

คณะผู้แทนทางกฎหมายของศรีลังกา ประกอบด้วย นายอูปุล กุมารัปเปรุมา ที่ปรึกษากฎหมายประธานาธิบดี, นายไฟเซอร์ มุสตาฟา ที่ปรึกษากฎหมายประธานาธิบดี และนายอาซาด นาวาวี รองอัยการสูงสุด ทุกฝ่ายร่วมมือกันผลักดันกระบวนการทางกฎหมายอย่างเต็มกำลัง เพื่อหาทางคว่ำโทษประหารชีวิตในชั้นศาลสูงสุด

ปูมหลังคดีของ อโนจัน ศิวะราสา (Anojan Sivarasa) วัย 24 ปี มีจุดเริ่มต้นจากความขัดแย้งทางศาสนาในประเทศศรีลังกา ก่อนลุกลามข้ามพรมแดนจนกลายเป็นคดีความระหว่างประเทศในซาอุดีอาระเบีย

ปลายเดือนมิถุนายน 2569 มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอชายชาวมุสลิมเตะสุนัขที่เดินตามกลุ่มผู้แสวงบุญชาวฮินดูในศรีลังกา เหตุการณ์ดังกล่าวจุดชนวนโต้เถียงกันอย่างรุนแรงบนสื่อสังคมออนไลน์ระหว่างชาวเน็ตสองศาสนา ระหว่างการปะทะคารม มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ดูหมิ่นเทพเจ้าฮินดู นายอโนจัน แรงงานชาวศรีลังกาที่ทำงานอยู่ในซาอุดีอาระเบีย จึงพิมพ์ข้อความภาษาทมิฬตอบโต้ มีเนื้อหาลบหลู่ศาสดามุฮัมมัดของศาสนาอิสลาม

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แม้เจ้าตัวจะรู้ตัวว่าทำผิด รีบกดลบโพสต์ พร้อมอัดคลิปวิดีโอกล่าวคำขอโทษทันที ทว่ามีผู้บันทึกภาพหน้าจอข้อความนั้นไว้ ส่งอีเมลร้องเรียนไปยังบริษัทนายจ้างในซาอุดีอาระเบีย ทางบริษัทส่งเรื่องต่อให้ทางการซาอุดีอาระเบีย ตำรวจจึงเข้าจับกุมตัวในเดือนกรกฎาคม 2569 พร้อมตรวจยึดอุปกรณ์สื่อสาร ลบบัญชีโซเชียลมีเดียทั้งหมด

ในชั้นต้น ศาลอาญาอัลอะห์ซาของซาอุดีอาระเบียพิจารณาคดีตามพระราชบัญญัติอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ตัดสินลงโทษจำคุก 5 ปี ปรับเงิน 3 ล้านริยาล หรือประมาณ 27 ล้านบาท ฝ่ายจำเลยยื่นอุทธรณ์ขอลดโทษ

ทว่าจุดพลิกผันเกิดขึ้นในวันที่ 17 กันยายน 2569 เมื่ออัยการซาอุดีอาระเบียยื่นอุทธรณ์ขอเปลี่ยนฐานความผิด จากกฎหมายไซเบอร์ไปใช้กฎหมายชารีอะห์ (กฎหมายอิสลาม) ซึ่งกำหนดบทลงโทษขั้นสูงสุดสำหรับการดูหมิ่นศาสนาและศาสดามุฮัมมัด ศาลอุทธรณ์เห็นพ้องตามคำร้องของอัยการ จึงกลับคำตัดสิน แก้บทลงโทษเป็นประหารชีวิต

ระบบกฎหมายซาอุดีอาระเบียยึดหลักศาสนาอย่างเคร่งครัด การกระทำความผิดฐานดูหมิ่นศาสนาจัดอยู่ในกลุ่มความผิดร้ายแรงขั้นสูงสุด แถมทางการซาอุดีอาระเบียมักบังคับใช้โทษประหารชีวิตโดยไม่แจ้งกำหนดการล่วงหน้าให้ครอบครัวหรือสถานเอกอัครราชทูตทราบ

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กลุ่มสิทธิมนุษยชนหลายฝ่ายมองว่า แรงงานข้ามชาติรายได้น้อยตกอยู่ในสถานะเสียเปรียบอย่างมาก ทั้งข้อจำกัดด้านภาษา การขาดทนายความที่มีความเชี่ยวชาญช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการสอบสวน

คำพิพากษาประหารชีวิตก่อให้เกิดกระแสเรียกร้องความเป็นธรรมไปทั่วประเทศศรีลังกา ผู้นำสงฆ์นิกายรามัญ นิกายอมรปุระ ร่วมมือกับผู้นำศาสนาฮินดู ยื่นหนังสือต่อประธานาธิบดีศรีลังกาเพื่อขอให้รัฐบาลเข้าแทรกแซงทางการทูต

รัฐบาลศรีลังกาจัดตั้งคณะผู้แทนทางกฎหมายระดับผู้เชี่ยวชาญ บินตรงไปยังซาอุดีอาระเบียเพื่อประสานงานร่วมกับสำนักงานกฎหมายท้องถิ่น กระทั่งนำไปสู่การยื่นคำร้องอุทธรณ์ต่อศาลสูงสุดซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2569 เพื่อขอให้พิจารณากลับคำพิพากษา ละเว้นโทษประหารชีวิต

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 ต.ค. 2569 11:34 น.| อัปเดต: 12 ต.ค. 2569 11:35 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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