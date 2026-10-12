เกิดอะไรขึ้น? โกศอัฐิราชินีเพลงป๊อป “เหมยเยี่ยนฟาง” หายจากวัดดังเกือบ 3 เดือน
แฟนคลับช็อก โกศอัฐิ “เหมยเยี่ยนฟาง” ซูเปอร์สตาร์ระดับตำนานฮ่องกง สูญหายจากเจดีย์วัดโปหลินเกือบ 3 เดือน ตำรวจเร่งล่าตัวคนร้าย ขณะที่พี่ชายประกาศตั้งรางวัลนำจับ 50,000 ดอลลาร์ฮ่องกง
ครอบครัว เหมยเยี่ยนฟาง (Anita Mui) นักร้องและนักแสดงระดับตำนานของฮ่องกง ประกาศตามหาโกศบรรจุอัฐิที่หายไปจากวัดโปหลินบนเกาะลันเตา หลังแฟนคลับพบความผิดปกติตั้งแต่ 18 กรกฎาคม 2569 แจ้งตำรวจแล้วเกือบ 3 เดือนยังไม่พบเบาะแส ขณะที่พี่ชายประกาศให้รางวัล 50,000 ดอลลาร์ฮ่องกงแก่ผู้ช่วยตามหา
วันที่ 12 ตุลาคม 2569 สำนักข่าวต่างประเทศรายงานความคืบหน้ากรณี โกศบรรจุอัฐิของ เหมยเยี่ยนฟาง (Anita Mui) นักร้องและนักแสดงหญิงระดับตำนานของฮ่องกง สูญหายไปจากเจดีย์ไห่ฮุ่ย (Hoi Wui Pagoda) ภายในวัดโปหลิน (Po Lin Monastery) บนเกาะลันเตา เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยครอบครัวสงสัยว่าอาจถูกขโมยออกไป และได้แจ้งความให้ตำรวจตรวจสอบแล้ว แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถนำโกศอัฐิกลับคืนมาได้
เรื่องราวถูกเปิดเผยต่อสาธารณะเมื่อวันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 63 ปีของเหมยเยี่ยนฟาง โดยชมรมแฟนคลับ Anita Mui International Fan Club เผยแพร่ประกาศในนามครอบครัว เพื่อขอความช่วยเหลือจากประชาชนในการติดตามหาโกศอัฐิที่หายไปนานเกือบ 3 เดือน
ตามคำแถลงของครอบครัว เหมยเยี่ยนฟางเสียชีวิตเมื่อปี 2546 และญาติได้นำอัฐิมาบรรจุไว้ภายในเจดีย์ไห่ฮุ่ย ซึ่งเป็นสถานที่เก็บอัฐิของวัดโปหลิน โดยแม่ของเธอเป็นผู้จัดเตรียมสถานที่เก็บอัฐิอย่างเรียบง่ายและเป็นส่วนตัว ไม่มีการติดภาพถ่ายของลูกสาวไว้บริเวณช่องเก็บอัฐิ เพื่อให้เธอได้พักผ่อนอย่างสงบ
กระทั่งวันที่ 18 กรกฎาคม 2569 มีแฟนคลับเดินทางไปสักการะอัฐิ และสังเกตเห็นว่าสกรูยึดป้ายบริเวณช่องเก็บอัฐิมีสภาพหลวมผิดปกติ เมื่อตรวจสอบภายในกลับไม่พบโกศที่ควรเก็บอยู่ในช่อง จึงรีบแจ้งให้ครอบครัวทราบ ก่อนที่ญาติจะติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อขอความช่วยเหลือ
หลังผ่านไปเกือบ 3 เดือน ครอบครัวระบุว่ายังไม่ได้รับความคืบหน้าที่นำไปสู่การค้นพบโกศอัฐิ ประกอบกับแม่ของเหมยเยี่ยนฟางเพิ่งเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ ทำให้ญาติต้องเผชิญกับปัญหาครอบครัวต่อเนื่องกันในช่วงเวลาไม่กี่เดือน
ด้านตำรวจฮ่องกงยืนยันกับสถานีวิทยุและโทรทัศน์ RTHK เมื่อวันที่ 11 ตุลาคมว่า ได้รับแจ้งเหตุเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม เกี่ยวกับทรัพย์สินที่สงสัยว่าสูญหายจากวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่นองปิง เกาะลันเตา โดยจัดประเภทคดีเป็นการขอความช่วยเหลือจากตำรวจ และมอบหมายให้ชุดสืบสวนคดีอาญาประจำเขตลันเตารับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยได้ และจะประสานงานกับครอบครัวรวมถึงผู้เกี่ยวข้องเพื่อสืบสวนต่อไป ทั้งนี้ ตำรวจยังไม่ได้ยืนยันอย่างเป็นทางการว่าโกศอัฐิถูกขโมยไปหรือสูญหายด้วยสาเหตุใด
ขณะเดียวกัน เหมยไคหมิง (Peter Mui Kai Ming) พี่ชายของเหมยเยี่ยนฟาง เปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์ TVB ว่า เตรียมมอบรางวัลจำนวน 50,000 ดอลลาร์ฮ่องกง หรือประมาณ 2 แสนบาท ให้แก่ผู้ที่สามารถช่วยติดตามหาโกศอัฐิของน้องสาวกลับคืนมาได้
เขาตั้งคำถามถึงสาเหตุที่มีคนต้องการนำอัฐิของน้องสาวออกไป พร้อมเรียกร้องให้ประชาชนช่วยแจ้งเบาะแส เพื่อให้ครอบครัวสามารถนำอัฐิกลับไปเก็บไว้ในสถานที่เดิมโดยเร็ว
รายงานของ TVB ยังระบุว่า บริเวณสถานที่เก็บอัฐิมีกล้องวงจรปิดติดตั้งอยู่ใกล้เคียง และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำทางเข้า ผู้ที่ไม่ได้จองล่วงหน้าต้องลงทะเบียนชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ก่อนเข้าพื้นที่
นอกจากนี้ ยังไม่มีรายงานว่าครอบครัวได้รับการติดต่อเรียกค่าไถ่เพื่อแลกกับการคืนโกศอัฐิ และไม่พบรายงานว่าโกศอัฐิอื่นภายในสถานที่เดียวกันถูกนำออกไป ส่วนสำนักงานวัดโปหลินยังไม่ได้ให้ความเห็นต่อเหตุการณ์นี้ตามรายงานของ TVB เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม
ครอบครัวเหมยเยี่ยนฟางจึงขอความร่วมมือจากประชาชนที่เคยเดินทางไปวัดโปหลินหรือเจดีย์ไห่ฮุ่ย ระหว่างต้นเดือนมกราคมถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2569 หากพบเห็นบุคคลต้องสงสัย หรือผู้ที่ถือภาชนะลักษณะคล้ายโกศบรรจุอัฐิ ขอให้แจ้งข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่
ส่วนผู้ขับรถที่เดินทางผ่านพื้นที่ในช่วงเดือนกรกฎาคม โดยเฉพาะก่อนวันที่ 18 กรกฎาคม ครอบครัวขอให้ช่วยตรวจสอบภาพจากกล้องหน้ารถ เผื่อพบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวน
ผู้ที่มีเบาะแสสามารถติดต่อชุดสืบสวนคดีอาญาเขตลันเตา หมายเลข +852 3661 1938 หรือส่งข้อมูล ภาพถ่าย และวิดีโอผ่าน WhatsApp หมายเลข +852 4740 1308 โดยครอบครัวระบุว่าจะเก็บข้อมูลที่ได้รับไว้เป็นความลับ
สำหรับ เหมยเยี่ยนฟาง เกิดเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2506 เป็นหนึ่งในศิลปินหญิงที่มีอิทธิพลต่อวงการเพลงและภาพยนตร์ฮ่องกงในช่วงทศวรรษ 1980 ถึง 1990 เริ่มร้องเพลงตั้งแต่อายุ 4 ขวบ และเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มตัวหลังชนะการแข่งขัน New Talent Singing Awards ในปี 2525
เธอได้รับฉายาว่า ราชินีเพลงป๊อปฮ่องกง และ เจ้าแม่แห่งการเปลี่ยนลุค จากความสามารถด้านการร้องเพลงและการแสดงบนเวที รวมถึงการนำเสนอภาพลักษณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงของอาชีพ
นอกจากผลงานเพลง เหมยเยี่ยนฟางยังเป็นนักแสดงภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะเรื่อง Rouge (1988) ที่แสดงร่วมกับ เลสลี่ จาง (Leslie Cheung) และทำให้เธอได้รับรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากเวที Hong Kong Film Awards, Golden Horse Awards และ Asia-Pacific Film Festival
ในเดือนพฤศจิกายน 2546 เธอจัดคอนเสิร์ตติดต่อกัน 8 รอบที่ฮ่องกง แม้กำลังป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูก ก่อนเสียชีวิตเมื่อวันที่ 30 ธันวาคมปีเดียวกัน ขณะมีอายุ 40 ปี
การสูญหายของโกศอัฐิเกิดขึ้นหลังจากเหมยเยี่ยนฟางเสียชีวิตไปแล้วเกือบ 23 ปี โดยครอบครัวยังคงรอข้อมูลจากตำรวจและประชาชน เพื่อให้นำอัฐิกลับไปเก็บไว้ในสถานที่เดิมอีกครั้ง
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