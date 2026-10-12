เกิดอะไรขึ้น? โกศอัฐิราชินีเพลงป๊อป “เหมยเยี่ยนฟาง” หายจากวัดดังเกือบ 3 เดือน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 ต.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 12 ต.ค. 2569 21:00 น.
โกศอัฐิราชินีเพลงป๊อป เหมยเยี่ยนฟาง หายจากวัดดังเกือบ 3 เดือน

แฟนคลับช็อก โกศอัฐิ “เหมยเยี่ยนฟาง” ซูเปอร์สตาร์ระดับตำนานฮ่องกง สูญหายจากเจดีย์วัดโปหลินเกือบ 3 เดือน ตำรวจเร่งล่าตัวคนร้าย ขณะที่พี่ชายประกาศตั้งรางวัลนำจับ 50,000 ดอลลาร์ฮ่องกง

ครอบครัว เหมยเยี่ยนฟาง (Anita Mui) นักร้องและนักแสดงระดับตำนานของฮ่องกง ประกาศตามหาโกศบรรจุอัฐิที่หายไปจากวัดโปหลินบนเกาะลันเตา หลังแฟนคลับพบความผิดปกติตั้งแต่ 18 กรกฎาคม 2569 แจ้งตำรวจแล้วเกือบ 3 เดือนยังไม่พบเบาะแส ขณะที่พี่ชายประกาศให้รางวัล 50,000 ดอลลาร์ฮ่องกงแก่ผู้ช่วยตามหา

วันที่ 12 ตุลาคม 2569 สำนักข่าวต่างประเทศรายงานความคืบหน้ากรณี โกศบรรจุอัฐิของ เหมยเยี่ยนฟาง (Anita Mui) นักร้องและนักแสดงหญิงระดับตำนานของฮ่องกง สูญหายไปจากเจดีย์ไห่ฮุ่ย (Hoi Wui Pagoda) ภายในวัดโปหลิน (Po Lin Monastery) บนเกาะลันเตา เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยครอบครัวสงสัยว่าอาจถูกขโมยออกไป และได้แจ้งความให้ตำรวจตรวจสอบแล้ว แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถนำโกศอัฐิกลับคืนมาได้

โฆษณา
โกศอัฐิของ เหมยเยี่ยนฟาง ดาราฮ่องกงหาย
ภาพจาก : www.vietnam.vn

เรื่องราวถูกเปิดเผยต่อสาธารณะเมื่อวันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 63 ปีของเหมยเยี่ยนฟาง โดยชมรมแฟนคลับ Anita Mui International Fan Club เผยแพร่ประกาศในนามครอบครัว เพื่อขอความช่วยเหลือจากประชาชนในการติดตามหาโกศอัฐิที่หายไปนานเกือบ 3 เดือน

ตามคำแถลงของครอบครัว เหมยเยี่ยนฟางเสียชีวิตเมื่อปี 2546 และญาติได้นำอัฐิมาบรรจุไว้ภายในเจดีย์ไห่ฮุ่ย ซึ่งเป็นสถานที่เก็บอัฐิของวัดโปหลิน โดยแม่ของเธอเป็นผู้จัดเตรียมสถานที่เก็บอัฐิอย่างเรียบง่ายและเป็นส่วนตัว ไม่มีการติดภาพถ่ายของลูกสาวไว้บริเวณช่องเก็บอัฐิ เพื่อให้เธอได้พักผ่อนอย่างสงบ

กระทั่งวันที่ 18 กรกฎาคม 2569 มีแฟนคลับเดินทางไปสักการะอัฐิ และสังเกตเห็นว่าสกรูยึดป้ายบริเวณช่องเก็บอัฐิมีสภาพหลวมผิดปกติ เมื่อตรวจสอบภายในกลับไม่พบโกศที่ควรเก็บอยู่ในช่อง จึงรีบแจ้งให้ครอบครัวทราบ ก่อนที่ญาติจะติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อขอความช่วยเหลือ

โฆษณา

หลังผ่านไปเกือบ 3 เดือน ครอบครัวระบุว่ายังไม่ได้รับความคืบหน้าที่นำไปสู่การค้นพบโกศอัฐิ ประกอบกับแม่ของเหมยเยี่ยนฟางเพิ่งเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ ทำให้ญาติต้องเผชิญกับปัญหาครอบครัวต่อเนื่องกันในช่วงเวลาไม่กี่เดือน

โฆษณา
โกศอัฐิของ เหมยเยี่ยนฟาง หายไม่มีใครรู้
ภาพจาก : www.vietnam.vn

ด้านตำรวจฮ่องกงยืนยันกับสถานีวิทยุและโทรทัศน์ RTHK เมื่อวันที่ 11 ตุลาคมว่า ได้รับแจ้งเหตุเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม เกี่ยวกับทรัพย์สินที่สงสัยว่าสูญหายจากวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่นองปิง เกาะลันเตา โดยจัดประเภทคดีเป็นการขอความช่วยเหลือจากตำรวจ และมอบหมายให้ชุดสืบสวนคดีอาญาประจำเขตลันเตารับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยได้ และจะประสานงานกับครอบครัวรวมถึงผู้เกี่ยวข้องเพื่อสืบสวนต่อไป ทั้งนี้ ตำรวจยังไม่ได้ยืนยันอย่างเป็นทางการว่าโกศอัฐิถูกขโมยไปหรือสูญหายด้วยสาเหตุใด

โฆษณา

ขณะเดียวกัน เหมยไคหมิง (Peter Mui Kai Ming) พี่ชายของเหมยเยี่ยนฟาง เปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์ TVB ว่า เตรียมมอบรางวัลจำนวน 50,000 ดอลลาร์ฮ่องกง หรือประมาณ 2 แสนบาท ให้แก่ผู้ที่สามารถช่วยติดตามหาโกศอัฐิของน้องสาวกลับคืนมาได้

เขาตั้งคำถามถึงสาเหตุที่มีคนต้องการนำอัฐิของน้องสาวออกไป พร้อมเรียกร้องให้ประชาชนช่วยแจ้งเบาะแส เพื่อให้ครอบครัวสามารถนำอัฐิกลับไปเก็บไว้ในสถานที่เดิมโดยเร็ว

โฆษณา
ประวัติ เหมยเยี่ยนฟาง
ภาพจาก : www.vietnam.vn

รายงานของ TVB ยังระบุว่า บริเวณสถานที่เก็บอัฐิมีกล้องวงจรปิดติดตั้งอยู่ใกล้เคียง และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำทางเข้า ผู้ที่ไม่ได้จองล่วงหน้าต้องลงทะเบียนชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ก่อนเข้าพื้นที่

นอกจากนี้ ยังไม่มีรายงานว่าครอบครัวได้รับการติดต่อเรียกค่าไถ่เพื่อแลกกับการคืนโกศอัฐิ และไม่พบรายงานว่าโกศอัฐิอื่นภายในสถานที่เดียวกันถูกนำออกไป ส่วนสำนักงานวัดโปหลินยังไม่ได้ให้ความเห็นต่อเหตุการณ์นี้ตามรายงานของ TVB เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม

โฆษณา

ครอบครัวเหมยเยี่ยนฟางจึงขอความร่วมมือจากประชาชนที่เคยเดินทางไปวัดโปหลินหรือเจดีย์ไห่ฮุ่ย ระหว่างต้นเดือนมกราคมถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2569 หากพบเห็นบุคคลต้องสงสัย หรือผู้ที่ถือภาชนะลักษณะคล้ายโกศบรรจุอัฐิ ขอให้แจ้งข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่

ส่วนผู้ขับรถที่เดินทางผ่านพื้นที่ในช่วงเดือนกรกฎาคม โดยเฉพาะก่อนวันที่ 18 กรกฎาคม ครอบครัวขอให้ช่วยตรวจสอบภาพจากกล้องหน้ารถ เผื่อพบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวน

ผู้ที่มีเบาะแสสามารถติดต่อชุดสืบสวนคดีอาญาเขตลันเตา หมายเลข +852 3661 1938 หรือส่งข้อมูล ภาพถ่าย และวิดีโอผ่าน WhatsApp หมายเลข +852 4740 1308 โดยครอบครัวระบุว่าจะเก็บข้อมูลที่ได้รับไว้เป็นความลับ

โฆษณา

สำหรับ เหมยเยี่ยนฟาง เกิดเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2506 เป็นหนึ่งในศิลปินหญิงที่มีอิทธิพลต่อวงการเพลงและภาพยนตร์ฮ่องกงในช่วงทศวรรษ 1980 ถึง 1990 เริ่มร้องเพลงตั้งแต่อายุ 4 ขวบ และเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มตัวหลังชนะการแข่งขัน New Talent Singing Awards ในปี 2525

โกศอัฐิหายลึกลับ
ภาพจาก : www.vietnam.vn

เธอได้รับฉายาว่า ราชินีเพลงป๊อปฮ่องกง และ เจ้าแม่แห่งการเปลี่ยนลุค จากความสามารถด้านการร้องเพลงและการแสดงบนเวที รวมถึงการนำเสนอภาพลักษณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงของอาชีพ

โฆษณา

นอกจากผลงานเพลง เหมยเยี่ยนฟางยังเป็นนักแสดงภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะเรื่อง Rouge (1988) ที่แสดงร่วมกับ เลสลี่ จาง (Leslie Cheung) และทำให้เธอได้รับรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากเวที Hong Kong Film Awards, Golden Horse Awards และ Asia-Pacific Film Festival

ในเดือนพฤศจิกายน 2546 เธอจัดคอนเสิร์ตติดต่อกัน 8 รอบที่ฮ่องกง แม้กำลังป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูก ก่อนเสียชีวิตเมื่อวันที่ 30 ธันวาคมปีเดียวกัน ขณะมีอายุ 40 ปี

การสูญหายของโกศอัฐิเกิดขึ้นหลังจากเหมยเยี่ยนฟางเสียชีวิตไปแล้วเกือบ 23 ปี โดยครอบครัวยังคงรอข้อมูลจากตำรวจและประชาชน เพื่อให้นำอัฐิกลับไปเก็บไว้ในสถานที่เดิมอีกครั้ง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข่าวอ้างอิง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 ต.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 12 ต.ค. 2569 21:00 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ 16 ต.ค. 69 เปิดเลขเด่น พร้อมชุด 2 ตัว 3 ตัว

เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ 16 ต.ค. 69 เปิดเลขเด่น พร้อมชุด 2 ตัว 3 ตัว

เผยแพร่: 12 ตุลาคม 2569
ไปเลือกตั้ง แต่ไม่เลือกใคร เปิดยอดบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนประกันสังคม 2569

ไปเลือกตั้ง แต่ไม่เลือกใคร เปิดยอดบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนประกันสังคม 2569

เผยแพร่: 12 ตุลาคม 2569
ตรวจหวยลาว งวด 12/10/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

ตรวจหวยลาว งวด 12/10/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

เผยแพร่: 12 ตุลาคม 2569
วันที่ 13 ตุลาคม 2568 ขายเหล้าได้ไหม

13 ตุลาคม 2569 ขายเหล้าได้ไหม เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

เผยแพร่: 12 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
ตรวจหวยลาว งวด 12/10/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง หวยลาว

ตรวจหวยลาว งวด 12/10/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันที่ 13 ตุลาคม 2568 ขายเหล้าได้ไหม ข่าว

13 ตุลาคม 2569 ขายเหล้าได้ไหม เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทีมเซอร์วิสโกคาร์ท &quot;น้องพายุ&quot; งัดหลักฐานโต้ ปมถูกกล่าวหาโกง ยันไร้เจตนาทุจริต บันเทิง

ทีมเซอร์วิสโกคาร์ท “น้องพายุ” งัดหลักฐานโต้ ปมถูกกล่าวหาโกง ยันไร้เจตนาทุจริต

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดภาพล่าสุด ออฟฟิศ JKN กร้างว่างเปล่า สตูดิโอเละเทะ ทิ้งรถ 6 คัน บันเทิง

เปิดภาพล่าสุด ออฟฟิศ JKN รกร้างว่างเปล่า สตูดิโอเละเทะ ทิ้งรถ 6 คัน

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดัง จับโป๊ะ &quot;ชามตราไก่&quot; ลำปาง โผล่ซีนละครย้อนยุคเขมร ชาวเน็ตหวั่นโดนเคลม ข่าว

เพจดัง จับโป๊ะ “ชามตราไก่” ลำปาง โผล่ซีนละครย้อนยุคเขมร ชาวเน็ตหวั่นโดนเคลม

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประจักษ์ชัย ช่วย &#8220;แม่ภัทร&#8221; รับงานไลฟ์สด ปั้นแบรนด์สร้างรายได้ บันเทิง

ประจักษ์ชัย ช่วย “แม่ภัทร” รับงานไลฟ์สด ปั้นแบรนด์สร้างรายได้

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
งานเข้า &quot;สส.ไอเดียร์&quot; จ่อโดนฟันบัญชีเท็จ? ปมโรเล็กซ์หาย-หุ้นนอกสามี ข่าวการเมือง

งานเข้า “สส.ไอเดียร์” ป.ป.ช. จับพิรุธ ส่อผิดปกติยื่นเท็จ-ปกปิดข้อเท็จจริง ปมโรเล็กซ์-หุ้นนอกสามี

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
สำนักพระราชวัง ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมฯ 13 ต.ค.69 เนื่องใน วันนวมินทรมหาราช ข่าว

สำนักพระราชวัง ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมฯ 13 ต.ค.69 เนื่องใน วันนวมินทรมหาราช

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฮโซปอ แจงเหตุ ประท้วงผลโกคาร์ต “น้องพายุ” ที่ 1 ยันไม่เกี่ยวลูกแพ้ จี้ตรวจสเปกเครื่องยนต์ บันเทิง

ไฮโซปอ แจงเหตุ ประท้วงผลโกคาร์ต “น้องพายุ” ที่ 1 ยันไม่เกี่ยวลูกแพ้ จี้ตรวจสเปกเครื่องยนต์

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายแจม รับไม่ได้! พนัส พูดโพล่ง &quot;สวะ&quot; ซัดเจตนาดูหมิ่น ละเมิดศักดิ์ศรี จี้รับผิดชอบ ข่าว

ทนายแจม รับไม่ได้! พนัส พูดโพล่ง “สวะ” ซัดเจตนาดูหมิ่น ละเมิดศักดิ์ศรี จี้รับผิดชอบ

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้าราชการ อายุ 50 ปีขึ้นไป เออร์ลีรีไทร์ ลุ้นค่าตอบแทนมากกว่า 12 เดือน เศรษฐกิจ

ข้าราชการ อายุ 50 ปีขึ้นไป เออร์ลีรีไทร์ ลุ้นค่าตอบแทนมากกว่า 12 เดือน

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอโรคหัวใจ แฉประกันสุขภาพเคลมยาก ขอเอกสาร 9 หน้า ผู้ป่วยล้มระหว่างรออนุมัติ ข่าว

หมอโรคหัวใจ แฉประกันสุขภาพเคลมยาก ขอเอกสาร 9 หน้า ผู้ป่วยล้มระหว่างรออนุมัติ

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
13 ตุลาคม สำคัญกับคนไทยอย่างไร ข่าว

13 ตุลาคม สำคัญกับคนไทยอย่างไร

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;พนัส&quot; เปิดใจหลังพ่ายเลือกตั้ง บอร์ดประกันสังคม จ่อเรียกถกบทเรียน 18 ต.ค.นี้ ข่าว

“พนัส” เปิดใจหลังพ่ายเลือกตั้ง บอร์ดประกันสังคม จ่อเรียกถกบทเรียน 18 ต.ค.นี้

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทางด่วนฟรี 13 ต.ค. 69 รวม 63 ด่าน เช็ก 3 เส้นทาง ข่าว

ทางด่วนฟรี 13 ต.ค. 69 รวม 63 ด่าน เช็ก 3 เส้นทางที่ไม่ต้องจ่ายค่าผ่านทาง

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
โพลสวนดุสิต ชี้วิกฤติน้ำท่วม นายกฯ-รัฐบาล คะแนนนิยมดิ่งหนัก จี้เร่งเยียวยาปชช. ข่าว

โพลสวนดุสิต ชี้ วิกฤติน้ำท่วม นายกฯ-รัฐบาล คะแนนนิยมดิ่งหนัก จี้เร่งเยียวยา

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิด 10 เลขเด็ด &quot;เลขดัง สลาก 5 ภาค&quot; งวด 16/10/69 ส่องเลขมงคล ก่อนลุ้นโชคใหญ่ Line News

เปิด 10 เลขเด็ด “เลขดัง สลาก 5 ภาค” งวด 16/10/69 ส่องเลขมงคล ก่อนลุ้นโชคใหญ่

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวาดเสียว! &#8220;ศิลาลาด&#8221; นักมวยโดนเตะก้านคอ จนผิดรูป เผยอาการล่าสุด ข่าว

หวาดเสียว! “ศิลาลาด” นักมวยโดนเตะก้านคอ จนผิดรูป เผยอาการล่าสุด

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
บิ๊กคิม เล่าเบื้องหลัง พระราชินี เสด็จฯ ปลุกพลังใจ นักบินรบสู้สุดตัว จนชนะเขมรรอบ 2 ข่าวการเมือง

บิ๊กคิม เล่าเบื้องหลัง พระราชินี เสด็จฯ ปลุกพลังใจ นักบินรบสู้สุดตัว จนชนะเขมรรอบ 2

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุรศักดิ์ นุ่นจีน คือใคร รู้จักหัวหน้าชุดก้าวด้วยใจฯ หลังปมเงินบริจาคน้ำท่วม ข่าว

สุรศักดิ์ นุ่นจีน คือใคร หัวหน้าชุดก้าวด้วยใจฯ หลังปมเงินบริจาคน้ำท่วม

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่าเดือด นักร้องดัง โดนพนง.มองเหยียด คิดว่าไม่มีเงินซื้อ ซัดนัวร์ ใครกันแน่โกหก บันเทิง

ดราม่าเดือด นักร้องดัง โดนพนง.มองเหยียด คิดว่าไม่มีเงินซื้อ ซัดนัวร์ ใครกันแน่โกหก

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำไมผลเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 2569 ยังนับไม่ครบ หลังปิดหีบตั้งแต่ 4 โมงเย็น? ข่าว

ทำไมผลเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 2569 ยังนับไม่ครบ หลังปิดหีบตั้งแต่ 4 โมงเย็น?

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;พนัส&quot; ด่าแรง! &quot;ไอซ์ รักชนก&quot; ซัดเป็นตัวสวะ รอวันเดินเข้าคุก ยันไม่เคยแค้นใคร ข่าว

“พนัส” ด่าแรง! “ไอซ์ รักชนก” ซัดเป็นตัวสวะ รอวันเดินเข้าคุก ลั่นไม่เคยดูหมิ่นใคร

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
มัดรวม 77 นโยบาย ประกันสังคมก้าวหน้า ว่าที่บอร์ดประกันสังคมใหม่ อย่างไม่เป็นทางการ ข่าวการเมือง

มัดรวม 77 นโยบาย ประกันสังคมก้าวหน้า ว่าที่บอร์ดประกันสังคมใหม่ อย่างไม่เป็นทางการ

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายยื่นอุทธรณ์ ขอคว่ำโทษประหาร หนุ่มศรีลังกา โพสต์เฟซบุ๊กหมิ่นศาสนาอิสลาม ข่าวต่างประเทศ

ทนายยื่นอุทธรณ์ ขอคว่ำโทษประหาร หนุ่มศรีลังกา โพสต์เฟซบุ๊กหมิ่นศาสนาอิสลาม

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button