ทำงาน 13 ต.ค. 69 ได้ค่าแรง 2 เท่าไหม? เช็กสิทธิลูกจ้างรายเดือน-รายวัน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 ต.ค. 2569 08:00 น.| อัปเดต: 13 ต.ค. 2569 08:01 น.
ทำงาน 13 ต.ค. 69 ได้ค่าแรง 2 เท่าไหม

ทำงานวันที่ 13 ตุลาคม 2569 ตรงวันนวมินทรมหาราช ได้ค่าแรง 2 เท่าหรือไม่ กฎหมายแรงงานมีคำตอบ ทั้งลูกจ้างรายเดือน รายวัน และคนทำโอทีวันหยุด เช็กเงื่อนไขบริษัทต้องจ่ายเงินเพิ่มเมื่อไร ใครบ้างที่ไม่ได้รับสิทธิ

สำหรับลูกจ้างที่ต้องทำงานในวันที่ 13 ตุลาคม การได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นอยู่กับวันหยุดตามประเพณีที่นายจ้างประกาศไว้ หากบริษัทกำหนดให้วันนี้เป็นวันหยุด แต่เรียกพนักงานมาทำงานตามเวลาปกติ ลูกจ้างจะมีสิทธิได้รับค่าจ้างรวมไม่น้อยกว่า 2 เท่า ส่วนบริษัทที่กำหนดให้วันที่ 13 ตุลาคมเป็นวันทำงานปกติ ก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าจ้างเพิ่มเพียงเพราะตรงกับวันหยุดราชการ

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 29 นายจ้างต้องจัดวันหยุดตามประเพณีให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าปีละ 13 วัน โดยรวมวันแรงงานแห่งชาติวันที่ 1 พฤษภาคม และต้องประกาศให้ทราบล่วงหน้า

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บริษัทเอกชนสามารถเลือกวันหยุดตามประเพณีจากวันหยุดราชการ วันหยุดทางศาสนา หรือวันหยุดตามขนบธรรมเนียมท้องถิ่นได้ จึงไม่จำเป็นว่าบริษัททุกแห่งต้องหยุดวันที่ 13 ตุลาคม หากจัดวันหยุดครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

สำหรับบริษัทที่ประกาศให้วันที่ 13 ตุลาคมเป็นวันหยุดตามประเพณี แต่มีความจำเป็นต้องให้พนักงานมาทำงาน กฎหมายกำหนดอัตราค่าตอบแทนไว้ตามประเภทการจ้างงาน ดังนี้

ลูกจ้างรายเดือน

มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณีอยู่แล้ว แม้ไม่ได้มาทำงาน หากนายจ้างเรียกให้มาทำงานในเวลาปกติ จะต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุดเพิ่มอีกไม่น้อยกว่า 1 เท่าของค่าจ้างปกติ เมื่อรวมกับเงินเดือนจึงเท่ากับได้รับค่าจ้างของวันนั้นอย่างน้อย 2 เท่า

ตัวอย่างเช่น พนักงานเงินเดือน 18,000 บาท คิดเป็นค่าจ้างวันละ 600 บาท หากต้องทำงานเต็ม 8 ชั่วโมงในวันที่ 13 ตุลาคม ซึ่งบริษัทกำหนดเป็นวันหยุดตามประเพณี จะได้รับค่าทำงานในวันหยุดเพิ่มอย่างน้อย 600 บาท นอกเหนือจากเงินเดือนปกติ หรือคิดเป็นค่าจ้างรวมของวันนั้น 1,200 บาท

ลูกจ้างรายวัน

มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณีเช่นเดียวกับลูกจ้างรายเดือน แม้ไม่ได้เข้าทำงาน และหากนายจ้างเรียกให้มาทำงาน ก็ต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุดเพิ่มอีกไม่น้อยกว่า 1 เท่า

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ตัวอย่างเช่น ลูกจ้างได้รับค่าจ้างวันละ 500 บาท หากวันที่ 13 ตุลาคมเป็นวันหยุดตามประเพณีของบริษัท แต่ต้องเข้าทำงานเต็มวัน จะได้รับเงินรวมอย่างน้อย 1,000 บาท แบ่งเป็นค่าจ้างประจำวันหยุด 500 บาท และค่าทำงานในวันหยุดอีก 500 บาท

ส่วนการทำงานล่วงเวลาหรือ OT ในวันหยุดตามประเพณี กฎหมายมาตรา 63 กำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าล่วงเวลาไม่น้อยกว่า 3 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานปกติ ตามจำนวนชั่วโมงที่ทำงานเกินเวลาปกติ

ตัวอย่างเช่น พนักงานเงินเดือน 18,000 บาท ซึ่งมีค่าจ้างชั่วโมงละ 75 บาท หากทำงานล่วงเวลาในวันหยุด 2 ชั่วโมง จะได้รับค่าล่วงเวลาเพิ่มอย่างน้อย 450 บาท นอกเหนือจากค่าจ้างและค่าทำงานในวันหยุดตามเวลาปกติ

อย่างไรก็ตาม นายจ้างไม่สามารถสั่งให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุดได้ทุกกรณี โดยทั่วไปต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนเป็นครั้ง ๆ ไป ยกเว้นงานบางประเภทที่กฎหมายอนุญาต เช่น งานที่ต้องทำต่อเนื่อง งานฉุกเฉิน หรือกิจการที่มีความจำเป็นต้องเปิดให้บริการในวันหยุด

พนักงานที่ไม่แน่ใจว่าบริษัทกำหนดให้วันที่ 13 ตุลาคมเป็นวันหยุดตามประเพณีหรือไม่ สามารถตรวจสอบประกาศวันหยุดประจำปี 2569 ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หรือสอบถามฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัท

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หากพบว่าวันที่ 13 ตุลาคมเป็นวันหยุดตามประเพณี แต่ไม่ได้รับค่าทำงานในวันหยุดตามกฎหมาย สามารถยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในพื้นที่ หรือผ่าน

นอกจากนี้ สามารถสอบถามสิทธิและข้อกฎหมายเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1546 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 3

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 ต.ค. 2569 08:00 น.| อัปเดต: 13 ต.ค. 2569 08:01 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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