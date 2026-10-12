มัดรวม 77 นโยบาย ประกันสังคมก้าวหน้า ว่าที่บอร์ดประกันสังคมใหม่ อย่างไม่เป็นทางการ
มัดรวม 77 นโยบาย “ประกันสังคมก้าวหน้า” หลังคว้าชัย เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 2569 เตรียมปฏิรูปสวัสดิการแรงงาน ลดงบไอที เพิ่มสิทธิทำฟัน-ว่างงาน ลุยทำให้สำเร็จภายใน 2 ปี
ภายหลังจากการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดประกันสังคม) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยผลการเลือกตั้งล่าสุดอย่างไม่เป็นทางการ (อัปเดตล่าสุดเวลา 10.55 น.) ระบุว่ารายชื่อผู้สมัครทั้งฝ่ายผู้ประกันตนและฝ่ายนายจ้างของทีมประกันสังคมก้าวหน้านำสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
ฝ่ายผู้ประกันตน
- ธนพงษ์ เชื้อเมืองพาน 786,827 คะแนน
- นาริฐา โภไคยอนันต์ 784,929 คะแนน
- ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี 783,060 คะแนน
- เริงฤทธิ์ ละออกิจ 781,724 คะแนน
- ปรารถนา โพธิ์ดี 772,649 คะแนน
- พรทิพย์ โม่งใหญ่ 763,913 คะแนน
- ลักษมี สุวรรณภักดี 740,690 คะแนน
ฝ่ายนายจ้าง
- ศราริน เรืองปัญญาวุฒิ (บริษัท ปารมิตา พลัส จำกัด) 7,870 คะแนน
- รัตนสิทธิ สุภาภรณ์ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด กู๊ดบาริสต้า แอนด์ คอฟฟี่บีนส์) 7,811 คะแนน
- กฤษฎา อาทิตย์ จินตกานนท์ (บริษัท กู๊ด กูร์เมต์ กรุ๊ป จำกัด) 7,800 คะแนน
- กฤตวิทย์ หริมเทพาธิป (บริษัท มูฟวี่ส์ แม็ทเทอร์ จำกัด) 7,768 คะแนน
- สุโขทัย หัตถะรัชต์ (บริษัท สุข สาทร จำกัด) 7,758 คะแนน
- อดิศร เกิดมงคล (มูลนิธิ ส่งเสริมสันติวิถี) 7,737 คะแนน
- ภัทรานิษฐ์ ศรีจันทร์ดร (บริษัท ไวน์ ซิติเซ่น จำกัด) 7,588 คะแนน
โดยจากผลการเลือกตั้งดังกล่าวนั้น มีแนวโน้มว่าทีมประกันสังคมก้าวหน้าทั้งฝ่ายผู้ประกันตนและฝ่ายนายจ้างจะสามารถคว้าชัยชนะการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ประจำปี 2569 แต่ทั้งนี้ต้องรอผลอย่างเป็นทางการซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาภายใน 30 วัน
สำหรับนโยบายของทีมประกันสังคมก้าวหน้านั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
นโยบายที่ทำได้ในทันที 7 วันแรก
- ตั้งกรอบบริหารสำนักงาน ปีละไม่เกิน 3% ของรายรับ (จากเดิมไม่เกิน 10%)
- วางเงื่อนไขหนี้รัฐบาล ให้รายงานความคืบหน้า การชำระหนี้เงินสมทบ ทุกการประชุมบอร์ด
- หากมีการศึกษาดูงาน หรือตั้งงบอุดหนุนโครงการ ต้องเปิดประชาพิจารณ์ และเปิดรายงานสู่สาธารณะ
- วางกรอบงบประมาณไอที ลดจาก 1,500 ล้านบาท เหลือไม่เกิน 300 ล้านบาท
- ไม่ลงทุนระบบเอง ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ใช้ระบบส่วนกลางภาครัฐ
- แก้ไขระบบธรรมาภิบาลภาพรวม ให้สำนักงานประกันสังคม ยึดโยงกับประชาชน
- กำหนดให้ประชุมร่วมกับบอร์ดแพทย์ ในทุกวาระการปรับนโยบาย
- ตั้งอนุฯ ตรวจสอบการกระทำผิด ด้านการลงทุน ถอดบทเรียน และส่งข้อมูลดำเนินคดีทันที
- ถ่ายทอดสดการประชุมบอร์ดและอนุฯ เพื่อเปิดเผยความโปร่งใส และป้องกันวาระใบสั่ง
- เปิดเผยมติและบันทึกการประชุม ของบอร์ดประกันสังคม และคณะอนุกรรมการทุกชุด
- เพิ่มหน้าที่ให้ สปส. พื้นที่ สำรวจความเห็น สรุปปัญหา นำข้อเสนอนโยบายเข้าสู่บอร์ด
- ประชาสัมพันธ์สิทธิสุขภาพ ทั้งตรวจสุขภาพเชิงรุก วัคซีน ทำแท้งปลอดภัย และป้องกันโรค
- ผลักดันสูตรบำนาญ CARE เข้าสู่การพิจารณา ของคณะรัฐมนตรีทันที
นโยบายภายใน 1 ปี
- สร้างช่องทางให้ผู้ประกันตน ร่วมแสดงความคิดเห็นในโครงการ ระหว่างจัดทำงบประมาณ
- ผลักดันเงินเกษียณพนักงาน สปส. ตามกฎหมายแรงงาน พัฒนาคน ให้สวัสดิการเป็นธรรม
- จัดทำงบประมาณฐานศูนย์ ตั้งงบตามแผนและความจำเป็นจริง ไม่อ้างอิงจากงบปีก่อน
- เปิดข้อมูลคำของบโครงการ 50 ล้านบาทขึ้นไปและงบอุดหนุน เพื่อรับฟังความเห็นสาธารณะ
- เปิด Open Data และ API ให้สาธารณะเข้าถึง ข้อมูลประกันสังคมได้
- กำหนดให้โครงการระบบใหม่ ที่จัดจ้างทั้งหมด ใช้ Open Source เป็นมาตรฐาน
- ดำเนินนโยบาย Cloud-first ลดการนำเงินสมทบมาลงทุน สร้างและดูแลระบบเอง
- กำหนด TOR Universal Design รองรับการใช้งานหลายภาษา และรองรับคนพิการ
- ย้ายสาขาไปเช่าใจกลางเมือง ย่านธุรกิจ นิคมอุตสาหกรรม และเลิกซื้อที่ดินสร้างสำนักงาน
- ยกเลิกการยกเว้นอาชีพต่าง ๆ ทั้งหมดภายใต้กฎหมายประกันสังคม
- แก้ระเบียบการหาประโยชน์กองทุน เพื่อเพิ่มความโปร่งใส และผลตอบแทนการลงทุน
- ปรับปรุงแนวทางลงโทษสถานพยาบาล ที่เก็บเงินผู้ประกันตนเพิ่ม หรือทำผิดสัญญาการบริการ
- จัดทำแผนที่สถานพยาบาลและร้านยา เพื่อให้ผู้ประกันตน ค้นหาบริการใกล้ตัวได้สะดวก
- ยกเลิกการสำรองจ่ายค่ารักษา เช่น ค่าคลอดบุตร บำบัดทดแทนไต และโรคร้ายแรงอื่น ๆ
- ปรับสัดส่วนการลงทุนเป็น 60:40 เพิ่มการลงทุนต่างประเทศ และลงทุนสินทรัพย์ทางเลือก 15%
- เปิดเผยข้อมูลการลงทุนบนเว็บไซต์ ในรูปแบบที่ประชาชน เข้าถึงและตรวจสอบได้
- ปรับโครงสร้างและธรรมาภิบาลลงทุน ให้โปร่งใส เป็นมืออาชีพ และเป็นอิสระจากระบบราชการ
- เปิดข้อมูลประกันสังคมสู่สาธารณะ ทั้งประชากร GIS การจ่ายสิทธิ เงินเดือน และการจ้างงาน
- เปิดระบบยืนยันตัวตน เพื่อให้ผู้ประกันตนทุกคน ร่วมทำประชาพิจารณ์รายประเด็น
- เปิดให้ลงทะเบียนร่วมสังเกตการณ์ การประชุมบอร์ดและอนุกรรมการ เริ่มจากบอร์ดใหญ่และงบประมาณ
- อุดหนุนเงินบุตร 7–12 ปี ปีละ 12,000 บาท และเพิ่มเป็น 13,400 บาท เมื่อมีบุตรพร้อมกัน 2 คน
- อุดหนุนค่าเล่าเรียนบุตร ปีละ 5,000 บาท ระดับมัธยม (อายุไม่เกิน 15 ปี)
- ค่าคลอดบุตร 17,500 บาท และค่าฝากครรภ์ 4,300 บาท โดยไม่ต้องสำรองจ่าย
- เพิ่มเงินทดแทนว่างงานกรณีลาออก เป็น 60% ของค่าจ้างเฉลี่ย นานไม่เกิน 90 วันต่อปี
- ปรับเกณฑ์สิทธิว่างงาน ให้สอดคล้องกับชีวิตจริง มีเวลาพอสำหรับหางานใหม่
- เพิ่มเงินว่างงาน 1,000 บาทต่อเดือน เมื่อมีบุตร คนพิการ หรือผู้สูงอายุในความดูแล
- เพิ่มเงินว่างงานกรณีสุดวิสัย จาก 50% เป็น 70% เพื่อรับมือความผันผวน ของโลกยุคใหม่
- ผู้ว่างงานที่เข้าสู่การศึกษา รับเงินชดเชย 60% ของค่าจ้าง และเพิ่มระยะเวลาอีก 3 เดือน
- ผู้ว่างงานที่เรียนคอร์สระยะสั้น ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ รับเวลาชดเชยเพิ่มอีก 1 เดือน
- ให้สิทธิลาพัฒนาทักษะ 30 วัน แก่ผู้ทำงานครบ 24 เดือน ชดเชย 60% และกลับสู่ตำแหน่งเดิม
- ชดเชยการลาดูแลคนในครอบครัว 100% ของฐานเงินเดือน สูงสุด 15 วันต่อปี เมื่อสมาชิกป่วยหนักหรือพึ่งพิง
- เพิ่มสิทธิการดูแลระยะยาว และการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง โดยให้ สปสช. บริหาร
- เจ็บป่วยเล็กน้อย 16 กลุ่มอาการ สามารถรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านได้
- ยกระดับสิทธิทำฟัน ให้ขูดหินปูนฟรี ไม่เสียส่วนต่าง ไม่ต้องสำรองจ่าย ปีละ 2 ครั้ง
- เพิ่มสิทธิบรรเทาออฟฟิศซินโดรม ด้วยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 300 บาทต่อคน
- เพิ่มโบนัสเมื่อรับบำนาญ หลังอายุ 60 ปี รับเพิ่ม 3% หลัง 65 รับ 10% และหลังอายุ 70 รับเพิ่ม 15%
- ปรับเพิ่มบำนาญที่ได้รับทุกปี ตามอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมแล้วไม่เกิน 1% ต่อครั้ง
- การันตีบำนาญขั้นต่ำ แก่ผู้ส่งสมทบครบ ที่ได้ต่ำกว่า 30% ของค่าจ้าง ผ่านการปรับ Pension Point
- ให้รับบำนาญก่อนอายุ 55 ปีได้ เมื่อส่งสมทบเกิน 20 ปี และมีคำวินิจฉัย ข้อจำกัดสุขภาพจากงานเดิม
- จัดสินเชื่อเกษียณตั้งตัว วงเงิน 10,000 ล้านบาท สำหรับผู้ประกันตนเริ่มอาชีพใหม่
- ให้รับบำนาญล่วงหน้าเป็นเงินก้อน ได้สูงสุด 60 เดือน คิดจาก 40% ของบำนาญรายเดือน
- ผู้รับบำนาญมาตรา 33 และ 39 สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้โดยไม่จำกัดอายุ
- ลดเงินสมทบ 50% สำหรับผู้สมัครมาตรา 40 ที่ชำระเงินล่วงหน้า 1 ปีในปีแรก
นโยบายภายใน 2 ปี
- ผลักดันการสมทบแบบก้าวหน้า ให้รัฐและนายจ้างร่วมสมทบ ตามสัดส่วนฐานเงินเดือน
- ผลักดันระบบเลือกตั้งออนไลน์ E-Vote ดูแลโดย DGA เพื่อลดงบเลือกตั้ง กว่า 300 ล้านบาท
- ปรับลดค่าบริหารจัดการ สำนักงานปีละ 1,000 ล้านบาท ให้เหลืองบ 3,000 ล้านบาท
- ยกระดับบริการประกันสังคม ให้ทำออนไลน์ได้ 99% ของบริการทั้งหมด
- พัฒนาระบบรับเรื่อง และติดตามข้อมูลออนไลน์ ทั้งการร้องเรียนรักษาพยาบาล และบริการของสาขา
- สร้างระบบแรงงานจุดเดียว เชื่อมข้อมูลทุกกระทรวง ทำธุรกรรมครบในที่เดียว ทั้งส่งสมทบ ว่างงาน ขึ้นทะเบียน
- ผลักดันการปฏิรูปประกันสังคม สู่ระบบประกันสังคมถ้วนหน้า บริหารโดยตัวแทนประชาชน
- เปิดเผยสรุปรายงานข้อร้องเรียน บริการรักษาพยาบาลรายไตรมาส ต่อบอร์ดและสาธารณะ
- เพิ่มผลตอบแทนการลงทุนภาพรวม ของกองทุนประกันสังคม อย่างเป็นระบบและยั่งยืน
- ให้ทุนอุดหนุนการศึกษาต่อ การอบรม และงานวิจัย ด้านประกันสังคมกับรัฐสวัสดิการ
- สนับสนุนการรวมตัว และการเจรจาต่อรองร่วมของคนทำงาน ในทุกรูปแบบการจ้างงาน
- ผลักดันศูนย์เลี้ยงดูเด็ก ร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่น ในย่านที่มีสถานที่ทำงานหนาแน่น
- ใช้ฐานข้อมูลประกันสังคมเพื่อ Upskill, Reskill, Job Center และจับคู่หางานอย่างมีคุณภาพ
- ทยอยให้ สปสช. รับผิดชอบจ่ายงบ สิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ ขั้นพื้นฐานตามช่วงอายุ
- กำหนดให้การปรับแก้สิทธิบำนาญ ต้องผ่านประชามติโดยผู้ประกันตน
- ปรับเพดานเงินสมทบ ที่เปอร์เซ็นไทล์ 90 ของฐานข้อมูลค่าจ้าง (ปัจจุบันอยู่ที่ 35,000 บาท)
- ทำให้ผู้รับบำนาญใหม่ 70% ได้รับบำนาญไม่น้อยกว่า 40% ของเพดานค่าจ้างสูงสุดในปีนั้น
- สร้าง Hiw × เมือง ศูนย์อาหารเพื่อสุขภาพ สำหรับผู้ประกันตนทุกคน
- อุดหนุนค่าเช่าช่วงเริ่มต้น ให้ผู้ค้าขายฟรี หรือจ่ายเฉพาะค่าส่วนกลางในปีแรก
- ให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ แก่ผู้ค้า ม.39 และ ม.40 เพื่อซื้ออุปกรณ์ ปรับปรุงร้าน ให้ได้มาตรฐานสุขาภิบาล
- จัดบูธมาตรฐานพร้อมใช้ มีน้ำ ไฟ ท่อแก๊ส ระบบระบายควัน และระบบรับชำระเงินรวมศูนย์ ผู้ค้าพร้อมเปิดร้านได้ทันที
ที่มา: ประกันสังคมก้าวหน้า
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