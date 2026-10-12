มัดรวม 77 นโยบาย ประกันสังคมก้าวหน้า ว่าที่บอร์ดประกันสังคมใหม่ อย่างไม่เป็นทางการ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 12 ต.ค. 2569 11:35 น.| อัปเดต: 12 ต.ค. 2569 11:35 น.
มัดรวม 77 นโยบาย ประกันสังคมก้าวหน้า ว่าที่บอร์ดประกันสังคมใหม่ อย่างไม่เป็นทางการ

มัดรวม 77 นโยบาย “ประกันสังคมก้าวหน้า” หลังคว้าชัย เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 2569 เตรียมปฏิรูปสวัสดิการแรงงาน ลดงบไอที เพิ่มสิทธิทำฟัน-ว่างงาน ลุยทำให้สำเร็จภายใน 2 ปี

ภายหลังจากการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดประกันสังคม) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยผลการเลือกตั้งล่าสุดอย่างไม่เป็นทางการ (อัปเดตล่าสุดเวลา 10.55 น.) ระบุว่ารายชื่อผู้สมัครทั้งฝ่ายผู้ประกันตนและฝ่ายนายจ้างของทีมประกันสังคมก้าวหน้านำสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ฝ่ายผู้ประกันตน

  1. ธนพงษ์ เชื้อเมืองพาน 786,827 คะแนน
  2. นาริฐา โภไคยอนันต์ 784,929 คะแนน
  3. ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี 783,060 คะแนน
  4. เริงฤทธิ์ ละออกิจ 781,724 คะแนน
  5. ปรารถนา โพธิ์ดี 772,649 คะแนน
  6. พรทิพย์ โม่งใหญ่ 763,913 คะแนน
  7. ลักษมี สุวรรณภักดี 740,690 คะแนน

ฝ่ายนายจ้าง

  1. ศราริน เรืองปัญญาวุฒิ (บริษัท ปารมิตา พลัส จำกัด) 7,870 คะแนน
  2. รัตนสิทธิ สุภาภรณ์ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด กู๊ดบาริสต้า แอนด์ คอฟฟี่บีนส์) 7,811 คะแนน
  3. กฤษฎา อาทิตย์ จินตกานนท์ (บริษัท กู๊ด กูร์เมต์ กรุ๊ป จำกัด) 7,800 คะแนน
  4. กฤตวิทย์ หริมเทพาธิป (บริษัท มูฟวี่ส์ แม็ทเทอร์ จำกัด) 7,768 คะแนน
  5. สุโขทัย หัตถะรัชต์ (บริษัท สุข สาทร จำกัด) 7,758 คะแนน
  6. อดิศร เกิดมงคล (มูลนิธิ ส่งเสริมสันติวิถี) 7,737 คะแนน
  7. ภัทรานิษฐ์ ศรีจันทร์ดร (บริษัท ไวน์ ซิติเซ่น จำกัด) 7,588 คะแนน

โดยจากผลการเลือกตั้งดังกล่าวนั้น มีแนวโน้มว่าทีมประกันสังคมก้าวหน้าทั้งฝ่ายผู้ประกันตนและฝ่ายนายจ้างจะสามารถคว้าชัยชนะการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ประจำปี 2569 แต่ทั้งนี้ต้องรอผลอย่างเป็นทางการซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาภายใน 30 วัน

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ผลการเลือกตั้ง บอร์ดประกันสังคม 2569 อย่างไม่เป็นทางการ
สำนักงานประกันสังคม

สำหรับนโยบายของทีมประกันสังคมก้าวหน้านั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

นโยบายที่ทำได้ในทันที 7 วันแรก

  1. ตั้งกรอบบริหารสำนักงาน ปีละไม่เกิน 3% ของรายรับ (จากเดิมไม่เกิน 10%)
  2. วางเงื่อนไขหนี้รัฐบาล ให้รายงานความคืบหน้า การชำระหนี้เงินสมทบ ทุกการประชุมบอร์ด
  3. หากมีการศึกษาดูงาน หรือตั้งงบอุดหนุนโครงการ ต้องเปิดประชาพิจารณ์ และเปิดรายงานสู่สาธารณะ
  4. วางกรอบงบประมาณไอที ลดจาก 1,500 ล้านบาท เหลือไม่เกิน 300 ล้านบาท
  5. ไม่ลงทุนระบบเอง ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ใช้ระบบส่วนกลางภาครัฐ
  6. แก้ไขระบบธรรมาภิบาลภาพรวม ให้สำนักงานประกันสังคม ยึดโยงกับประชาชน
  7. กำหนดให้ประชุมร่วมกับบอร์ดแพทย์ ในทุกวาระการปรับนโยบาย
  8. ตั้งอนุฯ ตรวจสอบการกระทำผิด ด้านการลงทุน ถอดบทเรียน และส่งข้อมูลดำเนินคดีทันที
  9. ถ่ายทอดสดการประชุมบอร์ดและอนุฯ เพื่อเปิดเผยความโปร่งใส และป้องกันวาระใบสั่ง
  10. เปิดเผยมติและบันทึกการประชุม ของบอร์ดประกันสังคม และคณะอนุกรรมการทุกชุด
  11. เพิ่มหน้าที่ให้ สปส. พื้นที่ สำรวจความเห็น สรุปปัญหา นำข้อเสนอนโยบายเข้าสู่บอร์ด
  12. ประชาสัมพันธ์สิทธิสุขภาพ ทั้งตรวจสุขภาพเชิงรุก วัคซีน ทำแท้งปลอดภัย และป้องกันโรค
  13. ผลักดันสูตรบำนาญ CARE เข้าสู่การพิจารณา ของคณะรัฐมนตรีทันที

นโยบายภายใน 1 ปี

  1. สร้างช่องทางให้ผู้ประกันตน ร่วมแสดงความคิดเห็นในโครงการ ระหว่างจัดทำงบประมาณ
  2. ผลักดันเงินเกษียณพนักงาน สปส. ตามกฎหมายแรงงาน พัฒนาคน ให้สวัสดิการเป็นธรรม
  3. จัดทำงบประมาณฐานศูนย์ ตั้งงบตามแผนและความจำเป็นจริง ไม่อ้างอิงจากงบปีก่อน
  4. เปิดข้อมูลคำของบโครงการ 50 ล้านบาทขึ้นไปและงบอุดหนุน เพื่อรับฟังความเห็นสาธารณะ
  5. เปิด Open Data และ API ให้สาธารณะเข้าถึง ข้อมูลประกันสังคมได้
  6. กำหนดให้โครงการระบบใหม่ ที่จัดจ้างทั้งหมด ใช้ Open Source เป็นมาตรฐาน
  7. ดำเนินนโยบาย Cloud-first ลดการนำเงินสมทบมาลงทุน สร้างและดูแลระบบเอง
  8. กำหนด TOR Universal Design รองรับการใช้งานหลายภาษา และรองรับคนพิการ
  9. ย้ายสาขาไปเช่าใจกลางเมือง ย่านธุรกิจ นิคมอุตสาหกรรม และเลิกซื้อที่ดินสร้างสำนักงาน
  10. ยกเลิกการยกเว้นอาชีพต่าง ๆ ทั้งหมดภายใต้กฎหมายประกันสังคม
  11. แก้ระเบียบการหาประโยชน์กองทุน เพื่อเพิ่มความโปร่งใส และผลตอบแทนการลงทุน
  12. ปรับปรุงแนวทางลงโทษสถานพยาบาล ที่เก็บเงินผู้ประกันตนเพิ่ม หรือทำผิดสัญญาการบริการ
  13. จัดทำแผนที่สถานพยาบาลและร้านยา เพื่อให้ผู้ประกันตน ค้นหาบริการใกล้ตัวได้สะดวก
  14. ยกเลิกการสำรองจ่ายค่ารักษา เช่น ค่าคลอดบุตร บำบัดทดแทนไต และโรคร้ายแรงอื่น ๆ
  15. ปรับสัดส่วนการลงทุนเป็น 60:40 เพิ่มการลงทุนต่างประเทศ และลงทุนสินทรัพย์ทางเลือก 15%
  16. เปิดเผยข้อมูลการลงทุนบนเว็บไซต์ ในรูปแบบที่ประชาชน เข้าถึงและตรวจสอบได้
  17. ปรับโครงสร้างและธรรมาภิบาลลงทุน ให้โปร่งใส เป็นมืออาชีพ และเป็นอิสระจากระบบราชการ
  18. เปิดข้อมูลประกันสังคมสู่สาธารณะ ทั้งประชากร GIS การจ่ายสิทธิ เงินเดือน และการจ้างงาน
  19. เปิดระบบยืนยันตัวตน เพื่อให้ผู้ประกันตนทุกคน ร่วมทำประชาพิจารณ์รายประเด็น
  20. เปิดให้ลงทะเบียนร่วมสังเกตการณ์ การประชุมบอร์ดและอนุกรรมการ เริ่มจากบอร์ดใหญ่และงบประมาณ
  21. อุดหนุนเงินบุตร 7–12 ปี ปีละ 12,000 บาท และเพิ่มเป็น 13,400 บาท เมื่อมีบุตรพร้อมกัน 2 คน
  22. อุดหนุนค่าเล่าเรียนบุตร ปีละ 5,000 บาท ระดับมัธยม (อายุไม่เกิน 15 ปี)
  23. ค่าคลอดบุตร 17,500 บาท และค่าฝากครรภ์ 4,300 บาท โดยไม่ต้องสำรองจ่าย
  24. เพิ่มเงินทดแทนว่างงานกรณีลาออก เป็น 60% ของค่าจ้างเฉลี่ย นานไม่เกิน 90 วันต่อปี
  25. ปรับเกณฑ์สิทธิว่างงาน ให้สอดคล้องกับชีวิตจริง มีเวลาพอสำหรับหางานใหม่
  26. เพิ่มเงินว่างงาน 1,000 บาทต่อเดือน เมื่อมีบุตร คนพิการ หรือผู้สูงอายุในความดูแล
  27. เพิ่มเงินว่างงานกรณีสุดวิสัย จาก 50% เป็น 70% เพื่อรับมือความผันผวน ของโลกยุคใหม่
  28. ผู้ว่างงานที่เข้าสู่การศึกษา รับเงินชดเชย 60% ของค่าจ้าง และเพิ่มระยะเวลาอีก 3 เดือน
  29. ผู้ว่างงานที่เรียนคอร์สระยะสั้น ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ รับเวลาชดเชยเพิ่มอีก 1 เดือน
  30. ให้สิทธิลาพัฒนาทักษะ 30 วัน แก่ผู้ทำงานครบ 24 เดือน ชดเชย 60% และกลับสู่ตำแหน่งเดิม
  31. ชดเชยการลาดูแลคนในครอบครัว 100% ของฐานเงินเดือน สูงสุด 15 วันต่อปี เมื่อสมาชิกป่วยหนักหรือพึ่งพิง
  32. เพิ่มสิทธิการดูแลระยะยาว และการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง โดยให้ สปสช. บริหาร
  33. เจ็บป่วยเล็กน้อย 16 กลุ่มอาการ สามารถรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านได้
  34. ยกระดับสิทธิทำฟัน ให้ขูดหินปูนฟรี ไม่เสียส่วนต่าง ไม่ต้องสำรองจ่าย ปีละ 2 ครั้ง
  35. เพิ่มสิทธิบรรเทาออฟฟิศซินโดรม ด้วยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 300 บาทต่อคน
  36. เพิ่มโบนัสเมื่อรับบำนาญ หลังอายุ 60 ปี รับเพิ่ม 3% หลัง 65 รับ 10% และหลังอายุ 70 รับเพิ่ม 15%
  37. ปรับเพิ่มบำนาญที่ได้รับทุกปี ตามอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมแล้วไม่เกิน 1% ต่อครั้ง
  38. การันตีบำนาญขั้นต่ำ แก่ผู้ส่งสมทบครบ ที่ได้ต่ำกว่า 30% ของค่าจ้าง ผ่านการปรับ Pension Point
  39. ให้รับบำนาญก่อนอายุ 55 ปีได้ เมื่อส่งสมทบเกิน 20 ปี และมีคำวินิจฉัย ข้อจำกัดสุขภาพจากงานเดิม
  40. จัดสินเชื่อเกษียณตั้งตัว วงเงิน 10,000 ล้านบาท สำหรับผู้ประกันตนเริ่มอาชีพใหม่
  41. ให้รับบำนาญล่วงหน้าเป็นเงินก้อน ได้สูงสุด 60 เดือน คิดจาก 40% ของบำนาญรายเดือน
  42. ผู้รับบำนาญมาตรา 33 และ 39 สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้โดยไม่จำกัดอายุ
  43. ลดเงินสมทบ 50% สำหรับผู้สมัครมาตรา 40 ที่ชำระเงินล่วงหน้า 1 ปีในปีแรก

นโยบายภายใน 2 ปี

  1. ผลักดันการสมทบแบบก้าวหน้า ให้รัฐและนายจ้างร่วมสมทบ ตามสัดส่วนฐานเงินเดือน
  2. ผลักดันระบบเลือกตั้งออนไลน์ E-Vote ดูแลโดย DGA เพื่อลดงบเลือกตั้ง กว่า 300 ล้านบาท
  3. ปรับลดค่าบริหารจัดการ สำนักงานปีละ 1,000 ล้านบาท ให้เหลืองบ 3,000 ล้านบาท
  4. ยกระดับบริการประกันสังคม ให้ทำออนไลน์ได้ 99% ของบริการทั้งหมด
  5. พัฒนาระบบรับเรื่อง และติดตามข้อมูลออนไลน์ ทั้งการร้องเรียนรักษาพยาบาล และบริการของสาขา
  6. สร้างระบบแรงงานจุดเดียว เชื่อมข้อมูลทุกกระทรวง ทำธุรกรรมครบในที่เดียว ทั้งส่งสมทบ ว่างงาน ขึ้นทะเบียน
  7. ผลักดันการปฏิรูปประกันสังคม สู่ระบบประกันสังคมถ้วนหน้า บริหารโดยตัวแทนประชาชน
  8. เปิดเผยสรุปรายงานข้อร้องเรียน บริการรักษาพยาบาลรายไตรมาส ต่อบอร์ดและสาธารณะ
  9. เพิ่มผลตอบแทนการลงทุนภาพรวม ของกองทุนประกันสังคม อย่างเป็นระบบและยั่งยืน
  10. ให้ทุนอุดหนุนการศึกษาต่อ การอบรม และงานวิจัย ด้านประกันสังคมกับรัฐสวัสดิการ
  11. สนับสนุนการรวมตัว และการเจรจาต่อรองร่วมของคนทำงาน ในทุกรูปแบบการจ้างงาน
  12. ผลักดันศูนย์เลี้ยงดูเด็ก ร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่น ในย่านที่มีสถานที่ทำงานหนาแน่น
  13. ใช้ฐานข้อมูลประกันสังคมเพื่อ Upskill, Reskill, Job Center และจับคู่หางานอย่างมีคุณภาพ
  14. ทยอยให้ สปสช. รับผิดชอบจ่ายงบ สิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ ขั้นพื้นฐานตามช่วงอายุ
  15. กำหนดให้การปรับแก้สิทธิบำนาญ ต้องผ่านประชามติโดยผู้ประกันตน
  16. ปรับเพดานเงินสมทบ ที่เปอร์เซ็นไทล์ 90 ของฐานข้อมูลค่าจ้าง (ปัจจุบันอยู่ที่ 35,000 บาท)
  17. ทำให้ผู้รับบำนาญใหม่ 70% ได้รับบำนาญไม่น้อยกว่า 40% ของเพดานค่าจ้างสูงสุดในปีนั้น
  18. สร้าง Hiw × เมือง ศูนย์อาหารเพื่อสุขภาพ สำหรับผู้ประกันตนทุกคน
  19. อุดหนุนค่าเช่าช่วงเริ่มต้น ให้ผู้ค้าขายฟรี หรือจ่ายเฉพาะค่าส่วนกลางในปีแรก
  20. ให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ แก่ผู้ค้า ม.39 และ ม.40 เพื่อซื้ออุปกรณ์ ปรับปรุงร้าน ให้ได้มาตรฐานสุขาภิบาล
  21. จัดบูธมาตรฐานพร้อมใช้ มีน้ำ ไฟ ท่อแก๊ส ระบบระบายควัน และระบบรับชำระเงินรวมศูนย์ ผู้ค้าพร้อมเปิดร้านได้ทันที

ที่มา: ประกันสังคมก้าวหน้า

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 12 ต.ค. 2569 11:35 น.| อัปเดต: 12 ต.ค. 2569 11:35 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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