เปิดรายชื่อ 95 ตำแหน่ง อธิบดีกรมอุทยานฯ สั่งย้าย ปรับทัพหัวหน้าอุทยานฯ ทั่วไทย

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 ต.ค. 2569 10:56 น.| อัปเดต: 12 ต.ค. 2569 10:57 น.
เปิดรายชื่อ 95 ตำแหน่ง อธิบดีกรมอุทยานฯ สั่งย้าย

สะเทือนป่าไม้! อธิบดีกรมอุทยานฯ สั่งย้ายข้าราชการอีก 95 ตำแหน่ง ดันยอดโยกย้ายต้นเดือน ต.ค. แตะ 200 ราย เปิดรายชื่อหัวหน้าอุทยานฯ-สถานีควบคุมไฟป่าทั่วประเทศ

ยงยุทธ นาควิโรจน์ อธิบดีกรมอุทยานฯ ลงนามโยกย้ายข้าราชการอีก 95 ตำแหน่ง เปลี่ยนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิรินาถ น้ำตกพลิ้ว ธารเสด็จ-เกาะพะงัน น้ำตกคลองแก้ว ภูสอยดาว และอีกหลายพื้นที่ จับตาหัวหน้าอุทยานสิรินาถคนใหม่ รับช่วงคดีบุกรุกที่ดินและรื้อถอนโรงแรมหรูในภูเก็ต หลังศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด

การโยกย้ายครั้งนี้มีตำแหน่งสำคัญหลายแห่ง โดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งอยู่ระหว่างติดตามคดีบุกรุกพื้นที่ป่าและการบังคับคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงการเปลี่ยนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว จังหวัดตราด

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สำหรับรายชื่อข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ซึ่งมีการเปิดเผยบางส่วน มีดังนี้

  1. นายพีรวัฒน์ คำล้ำเลิศ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต
  2. นายพีรธัช ชัยศาสตร์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี
  3. นายวัชระ ส่งสีอ่อน นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  4. นายภัทรพล ซุ่นฮั้ว เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว จังหวัดตราด
  5. นายฟารุต ใจทัศน์กุล นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จังหวัดอุตรดิตถ์
  6. นายโกสินทร์ ชาญสุข นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
  7. นายกฤษฎา สุขาเขิน นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว จังหวัดปัตตานี
  8. นางสาวอรพรรณ สืบศรี นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จังหวัดมุกดาหาร
  9. นายธรรมศิษฐ์ ชารู เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาดหมอก จังหวัดเพชรบูรณ์
  10. นายเทอดพงษ์ ธนสุวรรณกูล เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน จังหวัดน่านและพะเยา
  11. นางสาวอัจฉราพร มะณีชัย นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนน่าน จังหวัดน่าน
  12. นายสันติสุข อินต๊ะวิน เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน และหัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคาอีกหน้าที่หนึ่ง
  13. นายกิตติ เด็ดขาด เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วะ จังหวัดลำปาง และหัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าแม่วะอีกหน้าที่หนึ่ง
  14. นางสาวณิรินทร์ญา จรูญธนาชัยพงษ์ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ทำหน้าที่หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี
  15. นายมนตรี แข็งเขตการณ์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก จังหวัดสุพรรณบุรีและชัยนาท พร้อมรับหน้าที่หัวหน้าศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวากอีกตำแหน่ง
  16. นายสุรเชษฐ์ เรืองมาก นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง จังหวัดสงขลาและสตูล และหัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานหาดใหญ่
  17. นายณัฐพงษ์ อ่อนทอง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่ากราด จังหวัดสงขลา และหัวหน้าสวนรุกขชาติถ้ำเขานุ้ยอีกหน้าที่หนึ่ง
  18. นายพิศิษฐ์ เจริญสุข เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเหรง และหัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าสงขลา จังหวัดสงขลา
  19. นายปิยวัฒน์ จันทร์ศรี นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ทำหน้าที่หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหานกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
  20. นางสาวสุพิชชา กลางประพันธ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
  21. ว่าที่ร้อยตรีฐนพงษ์ ปุรินทราภิบาล เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำพูนและลำปาง
  22. นายปกรณ์ ผิวผ่อง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงราย จังหวัดเชียงราย
  23. นายพลวิวิทย์ ลิ้มฉุ้น เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านครศรีธรรมราช
  24. นายสุระชัย โภคะมณี นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี
  25. นายโดม จันทร์สุวรรณ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าภาชี จังหวัดราชบุรี
  26. นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีทับทิม เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 และหัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าเขาใหญ่ด้านทิศใต้
  27. นายตรศักดิ์ นิภานันท์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี
  28. นางสาวศุภลักษณ์ ประจันทร์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
  29. นายชุมพร ขาวผ่อง เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
  30. นายอิสรินทร์ โสธรจิตต์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกล่ำบน จังหวัดสระแก้ว
  31. นางสาวชนัญญา กาญจนสาขา นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 1 จังหวัดนครนายก
  32. นางสาวกนกวรรณ แก้วปกาศิต นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการด่านตรวจสัตว์ป่า และหัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานดอนเมือง
  33. นายประทีป สีริด นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ทำหน้าที่หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่ามุกดาหาร และหัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
  34. นายชินเทพ กังแฮ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมรับผิดชอบด่านตรวจสัตว์ป่าภูเก็ตและกระบี่
  35. นายโยธิน เวชพงษ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่า
  36. นายทวีโชค จำรัสฉาย นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนควบคุมงาช้าง กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่า
  37. นางสาวณัฐกานต์ สุตนนท์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนจัดการสัตว์ป่าต่างประเทศ
  38. นายปกครอง ทองเนื้อแข็ง เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนจัดการทรัพยากร กองอุทยานแห่งชาติ
  39. นายชิณณะ ทองพิมพ์ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่หัวหน้าสวนรุกขชาติอุบลวนารมย์ จังหวัดอุบลราชธานี
  40. นางสาวพัชรินทร์ สุวรรณ์ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ทำหน้าที่หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา และหัวหน้าศูนย์ศึกษาและพัฒนาป่าไม้เขาหินซ้อน
  41. นางสาวทัศนาภรณ์ จินะพรม นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำ จังหวัดลำปาง
  42. นายกานต์ ทารักษา เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ศึกษาและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่
  43. นางสาวรักสุดา มามะ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำและพัฒนาชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เขามดแดง
  44. นายอภิชา โคตรรัตน์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำโสม-นายูง (เตรียมการ) จังหวัดอุดรธานี พร้อมรับผิดชอบศูนย์อนุรักษ์และช่วยเหลือสัตว์ป่าต่างประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสวนรุกขชาติน้ำตกธารทอง จังหวัดหนองคาย

หนึ่งในตำแหน่งที่ต้องติดตามคือ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งนายพีรวัฒน์ คำล้ำเลิศ ได้รับมอบหมายให้เข้าปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากมีภารกิจต่อเนื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารสิทธิที่ดิน การดำเนินคดีบุกรุกพื้นที่อุทยาน และการบังคับคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างตามคำพิพากษาศาล

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ก่อนหน้านี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รายงานเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2569 ว่า ระหว่างปี 2552 ถึง 2568 พบคดีบุกรุกและครอบครองพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถรวม 104 คดี โดยมีคดีสำคัญ 6 คดี และในขณะรายงานมีคดีถึงที่สุดแล้ว 2 คดี

ต่อมา วันที่ 10 กรกฎาคม 2569 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดปฏิบัติการบังคับคดีในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ 2 แห่ง รวมเนื้อที่กว่า 25 ไร่ หลังศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด

คดีแรกเป็นพื้นที่โรงแรมและวิลล่าหรูในตำบลสาคู อำเภอถลาง เนื้อที่กว่า 13 ไร่ ซึ่งมีอาคารรวม 39 หลัง ศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนเอกสารสิทธิและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ส่วนอีกคดีอยู่ในตำบลเชิงทะเล เนื้อที่ประมาณ 12 ไร่ เจ้าหน้าที่พบปัญหาการนำเอกสารสิทธิที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมาใช้ครอบครองพื้นที่ โดยทั้งสองคดีเข้าสู่กระบวนการบังคับคดีแล้ว

ล่าสุดเมื่อวันที่ 30 กันยายน กรมอุทยานฯ ยังประชุมติดตามการดำเนินคดีบุกรุกพื้นที่สิรินาถและอุทยานแห่งชาติแหลมสน จังหวัดระนอง พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานและประสานพนักงานสอบสวน เพื่อเร่งการบังคับใช้กฎหมายและป้องกันการบุกรุกซ้ำ

การแต่งตั้งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิรินาถคนใหม่จึงเกิดขึ้นระหว่างที่กรมอุทยานฯ ยังมีภารกิจติดตามคดีที่ดินและการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงการบริหารพื้นที่ท่องเที่ยวที่ต้องดำเนินต่อเนื่อง

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ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการกรมอุทยานฯ เกิดขึ้นต่อเนื่องภายหลังนายยงยุทธเข้ารับตำแหน่งอธิบดีอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2569 โดยก่อนหน้านี้มีคำสั่งโยกย้ายข้าราชการ 9 ราย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม และอีก 96 ราย ตามคำสั่งลงวันที่ 2 ตุลาคม

เมื่อรวมการโยกย้ายรอบล่าสุดอีก 95 ตำแหน่ง ทำให้มีการปรับเปลี่ยนหน้าที่ข้าราชการแล้วรวม 200 ตำแหน่งในช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 ต.ค. 2569 10:56 น.| อัปเดต: 12 ต.ค. 2569 10:57 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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