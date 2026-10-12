เปิดรายชื่อ 95 ตำแหน่ง อธิบดีกรมอุทยานฯ สั่งย้าย ปรับทัพหัวหน้าอุทยานฯ ทั่วไทย
สะเทือนป่าไม้! อธิบดีกรมอุทยานฯ สั่งย้ายข้าราชการอีก 95 ตำแหน่ง ดันยอดโยกย้ายต้นเดือน ต.ค. แตะ 200 ราย เปิดรายชื่อหัวหน้าอุทยานฯ-สถานีควบคุมไฟป่าทั่วประเทศ
ยงยุทธ นาควิโรจน์ อธิบดีกรมอุทยานฯ ลงนามโยกย้ายข้าราชการอีก 95 ตำแหน่ง เปลี่ยนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิรินาถ น้ำตกพลิ้ว ธารเสด็จ-เกาะพะงัน น้ำตกคลองแก้ว ภูสอยดาว และอีกหลายพื้นที่ จับตาหัวหน้าอุทยานสิรินาถคนใหม่ รับช่วงคดีบุกรุกที่ดินและรื้อถอนโรงแรมหรูในภูเก็ต หลังศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด
การโยกย้ายครั้งนี้มีตำแหน่งสำคัญหลายแห่ง โดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งอยู่ระหว่างติดตามคดีบุกรุกพื้นที่ป่าและการบังคับคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงการเปลี่ยนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว จังหวัดตราด
สำหรับรายชื่อข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ซึ่งมีการเปิดเผยบางส่วน มีดังนี้
- นายพีรวัฒน์ คำล้ำเลิศ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต
- นายพีรธัช ชัยศาสตร์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี
- นายวัชระ ส่งสีอ่อน นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- นายภัทรพล ซุ่นฮั้ว เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว จังหวัดตราด
- นายฟารุต ใจทัศน์กุล นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จังหวัดอุตรดิตถ์
- นายโกสินทร์ ชาญสุข นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
- นายกฤษฎา สุขาเขิน นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว จังหวัดปัตตานี
- นางสาวอรพรรณ สืบศรี นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จังหวัดมุกดาหาร
- นายธรรมศิษฐ์ ชารู เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาดหมอก จังหวัดเพชรบูรณ์
- นายเทอดพงษ์ ธนสุวรรณกูล เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน จังหวัดน่านและพะเยา
- นางสาวอัจฉราพร มะณีชัย นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนน่าน จังหวัดน่าน
- นายสันติสุข อินต๊ะวิน เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน และหัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคาอีกหน้าที่หนึ่ง
- นายกิตติ เด็ดขาด เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วะ จังหวัดลำปาง และหัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าแม่วะอีกหน้าที่หนึ่ง
- นางสาวณิรินทร์ญา จรูญธนาชัยพงษ์ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ทำหน้าที่หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี
- นายมนตรี แข็งเขตการณ์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก จังหวัดสุพรรณบุรีและชัยนาท พร้อมรับหน้าที่หัวหน้าศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวากอีกตำแหน่ง
- นายสุรเชษฐ์ เรืองมาก นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง จังหวัดสงขลาและสตูล และหัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานหาดใหญ่
- นายณัฐพงษ์ อ่อนทอง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่ากราด จังหวัดสงขลา และหัวหน้าสวนรุกขชาติถ้ำเขานุ้ยอีกหน้าที่หนึ่ง
- นายพิศิษฐ์ เจริญสุข เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเหรง และหัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าสงขลา จังหวัดสงขลา
- นายปิยวัฒน์ จันทร์ศรี นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ทำหน้าที่หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหานกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
- นางสาวสุพิชชา กลางประพันธ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
- ว่าที่ร้อยตรีฐนพงษ์ ปุรินทราภิบาล เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำพูนและลำปาง
- นายปกรณ์ ผิวผ่อง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงราย จังหวัดเชียงราย
- นายพลวิวิทย์ ลิ้มฉุ้น เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านครศรีธรรมราช
- นายสุระชัย โภคะมณี นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี
- นายโดม จันทร์สุวรรณ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าภาชี จังหวัดราชบุรี
- นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีทับทิม เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 และหัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าเขาใหญ่ด้านทิศใต้
- นายตรศักดิ์ นิภานันท์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี
- นางสาวศุภลักษณ์ ประจันทร์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
- นายชุมพร ขาวผ่อง เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
- นายอิสรินทร์ โสธรจิตต์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกล่ำบน จังหวัดสระแก้ว
- นางสาวชนัญญา กาญจนสาขา นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 1 จังหวัดนครนายก
- นางสาวกนกวรรณ แก้วปกาศิต นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการด่านตรวจสัตว์ป่า และหัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานดอนเมือง
- นายประทีป สีริด นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ทำหน้าที่หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่ามุกดาหาร และหัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
- นายชินเทพ กังแฮ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมรับผิดชอบด่านตรวจสัตว์ป่าภูเก็ตและกระบี่
- นายโยธิน เวชพงษ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่า
- นายทวีโชค จำรัสฉาย นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนควบคุมงาช้าง กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่า
- นางสาวณัฐกานต์ สุตนนท์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนจัดการสัตว์ป่าต่างประเทศ
- นายปกครอง ทองเนื้อแข็ง เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนจัดการทรัพยากร กองอุทยานแห่งชาติ
- นายชิณณะ ทองพิมพ์ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่หัวหน้าสวนรุกขชาติอุบลวนารมย์ จังหวัดอุบลราชธานี
- นางสาวพัชรินทร์ สุวรรณ์ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ทำหน้าที่หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา และหัวหน้าศูนย์ศึกษาและพัฒนาป่าไม้เขาหินซ้อน
- นางสาวทัศนาภรณ์ จินะพรม นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำ จังหวัดลำปาง
- นายกานต์ ทารักษา เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ศึกษาและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่
- นางสาวรักสุดา มามะ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำและพัฒนาชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เขามดแดง
- นายอภิชา โคตรรัตน์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำโสม-นายูง (เตรียมการ) จังหวัดอุดรธานี พร้อมรับผิดชอบศูนย์อนุรักษ์และช่วยเหลือสัตว์ป่าต่างประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสวนรุกขชาติน้ำตกธารทอง จังหวัดหนองคาย
หนึ่งในตำแหน่งที่ต้องติดตามคือ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งนายพีรวัฒน์ คำล้ำเลิศ ได้รับมอบหมายให้เข้าปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากมีภารกิจต่อเนื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารสิทธิที่ดิน การดำเนินคดีบุกรุกพื้นที่อุทยาน และการบังคับคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างตามคำพิพากษาศาล
ก่อนหน้านี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รายงานเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2569 ว่า ระหว่างปี 2552 ถึง 2568 พบคดีบุกรุกและครอบครองพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถรวม 104 คดี โดยมีคดีสำคัญ 6 คดี และในขณะรายงานมีคดีถึงที่สุดแล้ว 2 คดี
ต่อมา วันที่ 10 กรกฎาคม 2569 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดปฏิบัติการบังคับคดีในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ 2 แห่ง รวมเนื้อที่กว่า 25 ไร่ หลังศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด
คดีแรกเป็นพื้นที่โรงแรมและวิลล่าหรูในตำบลสาคู อำเภอถลาง เนื้อที่กว่า 13 ไร่ ซึ่งมีอาคารรวม 39 หลัง ศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนเอกสารสิทธิและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ส่วนอีกคดีอยู่ในตำบลเชิงทะเล เนื้อที่ประมาณ 12 ไร่ เจ้าหน้าที่พบปัญหาการนำเอกสารสิทธิที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมาใช้ครอบครองพื้นที่ โดยทั้งสองคดีเข้าสู่กระบวนการบังคับคดีแล้ว
ล่าสุดเมื่อวันที่ 30 กันยายน กรมอุทยานฯ ยังประชุมติดตามการดำเนินคดีบุกรุกพื้นที่สิรินาถและอุทยานแห่งชาติแหลมสน จังหวัดระนอง พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานและประสานพนักงานสอบสวน เพื่อเร่งการบังคับใช้กฎหมายและป้องกันการบุกรุกซ้ำ
การแต่งตั้งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิรินาถคนใหม่จึงเกิดขึ้นระหว่างที่กรมอุทยานฯ ยังมีภารกิจติดตามคดีที่ดินและการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงการบริหารพื้นที่ท่องเที่ยวที่ต้องดำเนินต่อเนื่อง
ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการกรมอุทยานฯ เกิดขึ้นต่อเนื่องภายหลังนายยงยุทธเข้ารับตำแหน่งอธิบดีอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2569 โดยก่อนหน้านี้มีคำสั่งโยกย้ายข้าราชการ 9 ราย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม และอีก 96 ราย ตามคำสั่งลงวันที่ 2 ตุลาคม
เมื่อรวมการโยกย้ายรอบล่าสุดอีก 95 ตำแหน่ง ทำให้มีการปรับเปลี่ยนหน้าที่ข้าราชการแล้วรวม 200 ตำแหน่งในช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
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