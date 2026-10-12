วันหยุด 13 ต.ค. 69 ไปรษณีย์ไทยเปิดไหม? เช็กจุดให้บริการที่นี่

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 ต.ค. 2569 10:35 น.| อัปเดต: 12 ต.ค. 2569 10:35 น.
วันหยุด 13 ต.ค. 69 ไปรษณีย์ไทยเปิดไหม? เช็กจุดให้บริการที่นี่

เช็กด่วนก่อนเสียเที่ยว 13 ต.ค. 69 ไปรษณีย์ไทยหยุดให้บริการตามวันหยุดราชการหรือไม่ พร้อมแนะวิธีเช็กเวลาเปิด-ปิดแต่ละสาขา และช่องทางติดตามพัสดุ

ไปรษณีย์ไทย เปิดให้บริการรับฝากและนำจ่ายพัสดุตามปกติในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2569 โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ออกประกาศเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ยืนยันความพร้อมให้บริการในช่วงวันหยุดประจำเดือนตุลาคม เพื่อรองรับการส่งสิ่งของของประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศ

สำหรับที่ทำการไปรษณีย์ซึ่งเปิดให้บริการในวันหยุด ประกอบด้วย ไปรษณีย์จังหวัดทุกแห่ง ไปรษณีย์ขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด รวมถึงจุดบริการไปรษณีย์ในห้างสรรพสินค้า ท่าอากาศยาน และสถานีบริการน้ำมัน

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ประชาชนสามารถนำพัสดุและเอกสารไปฝากส่งได้ตามจุดบริการที่เปิดทำการ ส่วนการนำจ่ายพัสดุถึงผู้รับยังคงให้บริการตามปกติ อย่างไรก็ตาม เวลาเปิดและปิดของแต่ละสาขาอาจแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบก่อนเดินทาง เนื่องจากประกาศไม่ได้ระบุว่าที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งเปิดบริการในวันหยุด

ตรวจสอบสาขาใกล้บ้านสามารถเข้าเว็บไซต์ ค้นหาที่ทำการไปรษณีย์ไทย
www.thailandpost.co.th
  • ผู้ที่ต้องการตรวจสอบสาขาใกล้บ้านสามารถเข้าเว็บไซต์ ค้นหาที่ทำการไปรษณีย์ไทย
  • แล้วกรอกชื่อจังหวัด เขตหรืออำเภอ ชื่อที่ทำการไปรษณีย์ หรือรหัสไปรษณีย์ เพื่อค้นหาสถานที่ตั้งและรายละเอียดเวลาทำการ

สำหรับผู้ที่รอรับพัสดุ

  • สามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งผ่าน ระบบติดตามสิ่งของไปรษณีย์ไทย โดยกรอกหมายเลขติดตามพัสดุ
  • หรือตรวจสอบผ่าน LINE Official Account @thailandpost หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดส่ง สามารถติดต่อ THP Contact Center โทร. 1545

นอกจากวันที่ 13 ตุลาคมแล้ว ไปรษณีย์ไทยยังยืนยันเปิดให้บริการรับฝากและนำจ่ายในช่วงวันหยุดต่อเนื่องวันปิยมหาราช ระหว่างวันศุกร์ที่ 23 ถึงวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2569 เพื่อรองรับการส่งพัสดุในช่วงวันหยุดยาวด้วย

ผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์และประชาชนที่ต้องส่งสิ่งของในช่วงวันหยุด สามารถตรวจสอบรายชื่อสาขาที่เปิดให้บริการและติดตามประกาศเพิ่มเติมได้จาก

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 ต.ค. 2569 10:35 น.| อัปเดต: 12 ต.ค. 2569 10:35 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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