อาจารย์เบียร์-ขวัญ อุษามณี ลุยแจ้งความ ชายอ้างจิตอาสา หลอกโอนเงินช่วยน้ำท่วม
“อาจารย์เบียร์ คนตื่นธรรม” และ “ขวัญ อุษามณี” แจ้งความ ชายอ้างตัวเป็นจิตอาสา หลอกโอนเงินบริจาคช่วยน้ำท่วม เอาไปเที่ยวสถานบันเทิง
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2569 อาจารย์เบียร์ คนตื่นธรรม พร้อมขวัญ อุษามณี ไวทยานนท์ เดินทางเข้าแจ้งความที่ สน.ร่มเกล้า หลังถูกชายที่เสนอตัวเป็นจิตอาสาชักชวนให้โอนเงินบริจาคเพื่อซื้อวัตถุดิบทำอาหารแจกผู้ประสบภัยน้ำท่วม ยอดเงินที่อาจารย์เบียร์โอนให้รวมเกือบ 200,000 บาท ส่วนความเสียหายจากผู้ร่วมบริจาครายอื่นอาจสูงเกือบ 1 ล้านบาท ทั้งหมดอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง
อาจารย์เบียร์เปิดเผยว่า ระหว่างลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม มีชายคนหนึ่งเข้ามาแนะนำตัวว่าเป็นลูกศิษย์ของหลวงตาสินทรัพย์ และทำหน้าที่ประสานงานในพื้นที่ ทั้งจัดเตรียมอาหาร จัดหาเรือ และติดต่ออาสาสมัครกับมูลนิธิต่างๆ จึงเชื่อว่าตั้งใจช่วยประชาชนจริง และสนับสนุนเงินหลายครั้ง ตั้งแต่หลักหมื่นบาทจนถึงประมาณ 30,000 บาทต่อครั้ง รวมเกือบ 200,000 บาท เพื่อซื้อเนื้อหมู เนื้อไก่ และวัตถุดิบทำอาหารแจกผู้ประสบภัย
ต่อมาอาจารย์เบียร์เริ่มสงสัยการดำเนินงาน เพราะชายคนนี้อ้างว่าทำอาหารได้วันละประมาณ 4,000 กล่อง แต่อาจารย์เบียร์ตั้งข้อสังเกตว่าปริมาณอาหารที่พบอาจไม่สอดคล้องกับตัวเลขนี้ และมีประชาชนบางส่วนไม่ได้รับอาหารตามที่คาดหวัง จึงตรวจสอบข้อมูลและหลักฐาน ก่อนตัดสินใจหยุดโอนเงิน
อาจารย์เบียร์ยังได้รับข้อมูลและพบคลิปภาพที่ทำให้สงสัยว่าเงินบริจาคอาจถูกนำไปใช้ในกิจกรรมส่วนตัว รวมถึงเที่ยวสถานบันเทิงและดื่มสุรา และสงสัยการนำถุงยังชีพและน้ำดื่มไปส่งต่อยังหน่วยงานอื่น โดยมีการอ้างชื่ออาจารย์เบียร์และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการประสานงาน ทั้งนี้ การใช้เงินและสิ่งของยังต้องตรวจสอบจากหลักฐานและคำให้การของทุกฝ่าย
อาจารย์เบียร์ระบุว่า ผู้ร่วมบริจาครายอื่นอาจได้รับความเสียหายด้วย ยอดรวมอาจสูงเกือบ 1 ล้านบาท แต่ยังต้องรวบรวมข้อมูลเพื่อยืนยันยอดที่แน่นอน จึงขอให้ผู้ที่สงสัยว่าได้รับความเสียหายเข้ามาให้ข้อมูล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน
ขณะที่ ขวัญ อุษามณี เปิดเผยว่า ตัดสินใจนำเงินส่วนตัวสนับสนุนการทำอาหารช่วยผู้ประสบภัย เพราะต้องการให้ความช่วยเหลือถึงประชาชนที่เดือดร้อนจริง แม้มีผู้เตือนให้ระวังชายคนนี้ แต่เลือกให้โอกาส เพราะไม่ต้องการตัดสินใครจากคำบอกเล่า
ขวัญระบุว่า ข้อสงสัยสำคัญอีกข้อคือ การนำหลักฐานค่าใช้จ่ายชุดเดียวกันไปขอรับเงินสนับสนุนจากผู้ช่วยเหลือหลายราย จึงต้องการให้ตำรวจตรวจสอบว่ามีการเบิกเงินซ้ำหรือไม่ รวมถึงเส้นทางการเงินและบุคคลอื่นที่อาจเกี่ยวข้อง โดยย้ำว่าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเกิดจากความตั้งใจดี ไม่ควรนำความเดือดร้อนของประชาชนมาหาประโยชน์
นายเอ หนึ่งในทีมงานของชายที่ถูกกล่าวหา ให้ข้อมูลว่า ก่อนหน้านี้ชายคนดังกล่าวเคยขอให้ขับรถไปสถานบันเทิงแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าว ระหว่างนั้นแจ้งว่าขวัญโอนเงินสนับสนุนมาแล้ว และสั่งให้ไปกดเงินสด แต่กดไม่ได้เพราะเงินในตู้เอทีเอ็มหมด นายเออ้างว่าชายคนนี้บอกว่ายังมีเงินสดของอาจารย์เบียร์เหลืออีกกว่า 40,000 บาท และคาดว่าจะใช้เที่ยวไม่ถึง 10,000 บาท พร้อมอ้างว่ามีการให้ทิปพนักงานเสิร์ฟและการ์ดในร้านด้วย
หลังออกจากสถานบันเทิงช่วงเช้า นายเอระบุว่า นำเงินที่ขวัญสนับสนุนไปซื้อวัตถุดิบที่ตลาดหทัยมิตร ประมาณ 9,000 บาทเศษ เหลือประมาณ 27,000 บาท จึงแจ้งยอดให้ทีมงานทราบ ต่อมามีผู้ติดต่อให้โอนเงินส่วนที่เหลือคืน จึงโอนกลับพร้อมระบุในสลิปว่า “คืนเงินบริจาคซื้อของ” เป็นหลักฐาน
นายเอยังให้ข้อมูลว่า การซื้อวัตถุดิบเข้าโรงครัวในแต่ละวันส่วนใหญ่เป็นผักสดเพิ่มเติม เพราะเนื้อหมูและเนื้อสัตว์ได้รับการสนับสนุนจากทีมงานหมีปรุงอยู่แล้ว พร้อมยืนยันว่าตนไม่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่ถูกกล่าวหา และพร้อมให้ข้อมูลแก่พนักงานสอบสวน
ชายที่ถูกกล่าวหาปฏิเสธข้อกล่าวหา โดยยืนยันทางโทรศัพท์ว่า เงินบริจาคทั้งหมดนำไปซื้อวัตถุดิบสำหรับโรงครัว ไม่ได้ใช้ส่วนตัวหรือเที่ยวดื่มสุรา พร้อมระบุว่ามีใบเสร็จและหลักฐานการใช้จ่ายตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดการดำเนินงาน และเตรียมเข้าพบพนักงานสอบสวน สน.ร่มเกล้า เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง
เบื้องต้น อาจารย์เบียร์และขวัญแจ้งความเพื่อให้ตำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาข้อกฎหมาย ส่วนประเด็นการใช้เงินบริจาคผิดวัตถุประสงค์ การนำหลักฐานไปเบิกเงินซ้ำ และความเกี่ยวข้องของบุคคลอื่น ยังต้องรอตรวจสอบเอกสาร เส้นทางการเงิน และคำให้การจากทุกฝ่าย เพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
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