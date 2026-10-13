หวยลาว 13 ต.ค. 69 ออกตามปกติไหม ตรงวันนวมินทรมหาราช เช็กเวลาออกรางวัล

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 ต.ค. 2569 10:00 น.| อัปเดต: 13 ต.ค. 2569 10:01 น.
หวยลาว 13 ต.ค. 69 ออกตามปกติไหม ตรงวันนวมินทรมหาราช เช็กเวลาออกรางวัล

หวยลาวพัฒนาเลข 6 ตัว มีกำหนดออกรางวัลตามปกติในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2569 เวลา 20.00 น. ตามเวลาไทย เนื่องจากตรงกับวันออกรางวัลประจำสัปดาห์ และวันนวมินทรมหาราชไม่ใช่วันหยุดราชการของ สปป.ลาว ทั้งนี้ ต้องติดตามประกาศจากผู้จัดการออกรางวัลอีกครั้งหากมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะงวด

สำหรับตารางหวยลาวล่าสุด บริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนา สปป.ลาว ได้ปรับเพิ่มวันออกรางวัลจากเดิมสัปดาห์ละ 3 วัน ได้แก่ วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เป็น ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ รวม 5 วันต่อสัปดาห์ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2569 เป็นต้นมา

การเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามหนังสือของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนา ลงวันที่ 23 มีนาคม 2569 ซึ่งเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊ก Laolottery Live เพื่อแจ้งตารางออกรางวัลใหม่แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสถานีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

โฆษณา

ขณะเดียวกัน ปฏิทินวันหยุดปี 2569 ของสำนักงานองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ประจำ สปป.ลาว ไม่ได้ระบุวันที่ 13 ตุลาคมเป็นวันหยุดของลาว โดยวันหยุดของลาวในเดือนตุลาคมที่ระบุไว้คือวันที่ 26 ตุลาคม เนื่องในวันออกพรรษา และวันที่ 27 ตุลาคม ซึ่งเป็นเทศกาลแข่งเรือในนครหลวงเวียงจันทน์

ผลหวยลาววันนี้ 13 ต.ค. 69 (13/10/69)

  • เลข 6 ตัว: xxxxxx
  • เลข 5 ตัว: xxxxx
  • เลข 4 ตัว: xxxx
  • เลข 3 ตัว: xxx
  • เลข 2 ตัว: xx
  • เลข 1 ตัว: x

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่รอติดตาม สลากพัฒนา 5/45 จะไม่มีการออกรางวัลในวันที่ 13 ตุลาคม เนื่องจากสลากประเภทนี้ยังคงออกรางวัลเฉพาะวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ไม่ได้ปรับเพิ่มเป็น 5 วันตามสลากพัฒนาเลข 6 ตัว โดยงวดถัดไปตรงกับวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2569

สำหรับผู้ที่ต้องการรับชมการออกรางวัลหวยลาวพัฒนา งวดวันที่ 13 ตุลาคม 2569 สามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ตั้งแต่เวลาประมาณ 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งชาติลาว ช่อง 1 (LNTV) วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว และตรวจสอบข้อมูลการออกรางวัลผ่าน

ทั้งนี้ หวยลาวพัฒนาเป็นสลากที่ดำเนินการโดยบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนา ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการเงิน สปป.ลาว การออกรางวัลเลข 6 ตัวสามารถนำผลมาจำแนกเป็นรางวัลเลข 5 ตัว 4 ตัว 3 ตัว 2 ตัว และ 1 ตัว โดยผู้ติดตามสามารถตรวจผลหลังสิ้นสุดการถ่ายทอดสดได้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 ต.ค. 2569 10:00 น.| อัปเดต: 13 ต.ค. 2569 10:01 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ช็อก ดารารุ่นใหญ่คลั่ง พยายามเปิดประตูเครื่องบิน กลางอากาศ กัดแอร์โฮสเตสบาดเจ็บ

ช็อก ดารารุ่นใหญ่คลั่ง พยายามเปิดประตูเครื่องบิน กลางอากาศ กัดแอร์โฮสเตสบาดเจ็บ

เผยแพร่: 13 ตุลาคม 2569
พ่อแม่ใจเหี้ยม รำคาญเสียงร้อง จับลูก 8 เดือน เขย่าจนสลบ ผ้าปิดหน้าจนขาดอากาศ

พ่อแม่ใจเหี้ยม รำคาญเสียงร้อง จับลูก 8 เดือน เขย่าจนสลบ ผ้าปิดหน้าจนขาดอากาศ

เผยแพร่: 13 ตุลาคม 2569
เลขมงคล ในหลวง เสด็จฯ ทอดพระเนตร พระราชินี ทรงฝึกบินเดี่ยว กริพเพน ครั้งแรก-1

บุญคนไทย พระราชินี รับสั่ง ทอ. ไม่ต้องกำหนด Gripen ลำใดเป็นเครื่องพระที่นั่ง

เผยแพร่: 13 ตุลาคม 2569
ข่าวดี! สวนสัตว์อังกฤษยันไม่การุณยฆาต เสือโคร่งไซบีเรีย ขย้ำหนุ่มกระโดดลงกรงดับสลด

ข่าวดี! สวนสัตว์อังกฤษยันไม่การุณยฆาต เสือโคร่งไซบีเรีย ขย้ำหนุ่มกระโดดลงกรงดับสลด

เผยแพร่: 13 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
ช็อก ดารารุ่นใหญ่คลั่ง พยายามเปิดประตูเครื่องบิน กลางอากาศ กัดแอร์โฮสเตสบาดเจ็บ บันเทิง

ช็อก ดารารุ่นใหญ่คลั่ง พยายามเปิดประตูเครื่องบิน กลางอากาศ กัดแอร์โฮสเตสบาดเจ็บ

5 นาที ที่แล้ว
พ่อแม่ใจเหี้ยม รำคาญเสียงร้อง จับลูก 8 เดือน เขย่าจนสลบ ผ้าปิดหน้าจนขาดอากาศ ข่าวต่างประเทศ

พ่อแม่ใจเหี้ยม รำคาญเสียงร้อง จับลูก 8 เดือน เขย่าจนสลบ ผ้าปิดหน้าจนขาดอากาศ

16 นาที ที่แล้ว
เลขมงคล ในหลวง เสด็จฯ ทอดพระเนตร พระราชินี ทรงฝึกบินเดี่ยว กริพเพน ครั้งแรก-1 ข่าวในพระราชสำนัก

บุญคนไทย พระราชินี รับสั่ง ทอ. ไม่ต้องกำหนด Gripen ลำใดเป็นเครื่องพระที่นั่ง

52 นาที ที่แล้ว
ข่าวดี! สวนสัตว์อังกฤษยันไม่การุณยฆาต เสือโคร่งไซบีเรีย ขย้ำหนุ่มกระโดดลงกรงดับสลด ข่าว

ข่าวดี! สวนสัตว์อังกฤษยันไม่การุณยฆาต เสือโคร่งไซบีเรีย ขย้ำหนุ่มกระโดดลงกรงดับสลด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กฎหมายอ่อน! วิศวกรหนุ่ม หยอดสารพิษใส่ขวดน้ำเพื่อนร่วมงานเกือบ 2 ปี ติดคุกวันเดียว จ่อลบประวัติ ข่าวการเมือง

กฎหมายอ่อน! วิศวกรหนุ่ม หยอดสารพิษใส่ขวดน้ำเพื่อนร่วมงานเกือบ 2 ปี ติดคุกวันเดียว จ่อลบประวัติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง 999.9 พร้อมกราฟราคาทองขาขึ้น ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 13 ต.ค. 69 ครั้งที่ 1 ปรับลง 150 บาท ทองแท่งขาย 66,300 บาท

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย อาร์เจ มิตตี จาก Breaking Bad เสีย ชีวิตในวัย 34 ปี บันเทิง

อาลัย อาร์เจ มิตตี จาก Breaking Bad เสีย ชีวิตในวัย 34 ปี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำงาน 13 ต.ค. 69 ได้ค่าแรง 2 เท่าไหม เศรษฐกิจ

ทำงาน 13 ต.ค. 69 ได้ค่าแรง 2 เท่าไหม? เช็กสิทธิลูกจ้างรายเดือน-รายวัน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สวนสยอง! เด็ก 13 คอเสื้อเกี่ยวตะปู รัดคอดับคาเครื่องเล่นสไลเดอร์ ข่าวต่างประเทศ

สวนสยอง! เด็ก 13 คอเสื้อเกี่ยวตะปู รัดคอดับคาเครื่องเล่นสไลเดอร์

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ 16 ต.ค. 69 เปิดเลขเด่น พร้อมชุด 2 ตัว 3 ตัว เลขเด็ด

เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ 16 ต.ค. 69 เปิดเลขเด่น พร้อมชุด 2 ตัว 3 ตัว

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
โกศอัฐิราชินีเพลงป๊อป เหมยเยี่ยนฟาง หายจากวัดดังเกือบ 3 เดือน ข่าวต่างประเทศ

เกิดอะไรขึ้น? โกศอัฐิราชินีเพลงป๊อป “เหมยเยี่ยนฟาง” หายจากวัดดังเกือบ 3 เดือน

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไปเลือกตั้ง แต่ไม่เลือกใคร เปิดยอดบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนประกันสังคม 2569 ข่าว

ไปเลือกตั้ง แต่ไม่เลือกใคร เปิดยอดบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนประกันสังคม 2569

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันที่ 13 ตุลาคม 2568 ขายเหล้าได้ไหม ข่าว

13 ตุลาคม 2569 ขายเหล้าได้ไหม เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด 11 ศพ รถบรรทุกเสยท้ายรถบัส คว่ำกลางมอเตอร์เวย์ตุรกี เจ็บระนาว 27 ราย ข่าวต่างประเทศ

สลด 11 ศพ รถบรรทุกเสยท้ายรถบัส คว่ำกลางมอเตอร์เวย์ตุรกี เจ็บระนาว 27 ราย

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทีมเซอร์วิสโกคาร์ท &quot;น้องพายุ&quot; งัดหลักฐานโต้ ปมถูกกล่าวหาโกง ยันไร้เจตนาทุจริต บันเทิง

ทีมเซอร์วิสโกคาร์ท “น้องพายุ” งัดหลักฐานโต้ ปมถูกกล่าวหาโกง ยันไร้เจตนาทุจริต

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดภาพล่าสุด ออฟฟิศ JKN กร้างว่างเปล่า สตูดิโอเละเทะ ทิ้งรถ 6 คัน บันเทิง

เปิดภาพล่าสุด ออฟฟิศ JKN รกร้างว่างเปล่า สตูดิโอเละเทะ ทิ้งรถ 6 คัน

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดัง จับโป๊ะ &quot;ชามตราไก่&quot; ลำปาง โผล่ซีนละครย้อนยุคเขมร ชาวเน็ตหวั่นโดนเคลม ข่าว

เพจดัง จับโป๊ะ “ชามตราไก่” ลำปาง โผล่ซีนละครย้อนยุคเขมร ชาวเน็ตหวั่นโดนเคลม

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประจักษ์ชัย ช่วย &#8220;แม่ภัทร&#8221; รับงานไลฟ์สด ปั้นแบรนด์สร้างรายได้ บันเทิง

ประจักษ์ชัย ช่วย “แม่ภัทร” รับงานไลฟ์สด ปั้นแบรนด์สร้างรายได้

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
งานเข้า &quot;สส.ไอเดียร์&quot; จ่อโดนฟันบัญชีเท็จ? ปมโรเล็กซ์หาย-หุ้นนอกสามี ข่าวการเมือง

งานเข้า “สส.ไอเดียร์” ป.ป.ช. จับพิรุธ ส่อผิดปกติยื่นเท็จ-ปกปิดข้อเท็จจริง ปมโรเล็กซ์-หุ้นนอกสามี

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
สำนักพระราชวัง ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมฯ 13 ต.ค.69 เนื่องใน วันนวมินทรมหาราช ข่าว

สำนักพระราชวัง ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมฯ 13 ต.ค.69 เนื่องใน วันนวมินทรมหาราช

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฮโซปอ แจงเหตุ ประท้วงผลโกคาร์ต “น้องพายุ” ที่ 1 ยันไม่เกี่ยวลูกแพ้ จี้ตรวจสเปกเครื่องยนต์ บันเทิง

ไฮโซปอ แจงเหตุ ประท้วงผลโกคาร์ต “น้องพายุ” ที่ 1 ยันไม่เกี่ยวลูกแพ้ จี้ตรวจสเปกเครื่องยนต์

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายแจม รับไม่ได้! พนัส พูดโพล่ง &quot;สวะ&quot; ซัดเจตนาดูหมิ่น ละเมิดศักดิ์ศรี จี้รับผิดชอบ ข่าว

ทนายแจม รับไม่ได้! พนัส พูดโพล่ง “สวะ” ซัดเจตนาดูหมิ่น ละเมิดศักดิ์ศรี จี้รับผิดชอบ

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้าราชการ อายุ 50 ปีขึ้นไป เออร์ลีรีไทร์ ลุ้นค่าตอบแทนมากกว่า 12 เดือน เศรษฐกิจ

ข้าราชการ อายุ 50 ปีขึ้นไป เออร์ลีรีไทร์ ลุ้นค่าตอบแทนมากกว่า 12 เดือน

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอโรคหัวใจ แฉประกันสุขภาพเคลมยาก ขอเอกสาร 9 หน้า ผู้ป่วยล้มระหว่างรออนุมัติ ข่าว

หมอโรคหัวใจ แฉประกันสุขภาพเคลมยาก ขอเอกสาร 9 หน้า ผู้ป่วยล้มระหว่างรออนุมัติ

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
13 ตุลาคม สำคัญกับคนไทยอย่างไร ข่าว

13 ตุลาคม สำคัญกับคนไทยอย่างไร

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button