หวยลาว 13 ต.ค. 69 ออกตามปกติไหม ตรงวันนวมินทรมหาราช เช็กเวลาออกรางวัล
หวยลาวพัฒนาเลข 6 ตัว มีกำหนดออกรางวัลตามปกติในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2569 เวลา 20.00 น. ตามเวลาไทย เนื่องจากตรงกับวันออกรางวัลประจำสัปดาห์ และวันนวมินทรมหาราชไม่ใช่วันหยุดราชการของ สปป.ลาว ทั้งนี้ ต้องติดตามประกาศจากผู้จัดการออกรางวัลอีกครั้งหากมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะงวด
สำหรับตารางหวยลาวล่าสุด บริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนา สปป.ลาว ได้ปรับเพิ่มวันออกรางวัลจากเดิมสัปดาห์ละ 3 วัน ได้แก่ วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เป็น ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ รวม 5 วันต่อสัปดาห์ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2569 เป็นต้นมา
การเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามหนังสือของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนา ลงวันที่ 23 มีนาคม 2569 ซึ่งเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊ก Laolottery Live เพื่อแจ้งตารางออกรางวัลใหม่แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสถานีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
ขณะเดียวกัน ปฏิทินวันหยุดปี 2569 ของสำนักงานองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ประจำ สปป.ลาว ไม่ได้ระบุวันที่ 13 ตุลาคมเป็นวันหยุดของลาว โดยวันหยุดของลาวในเดือนตุลาคมที่ระบุไว้คือวันที่ 26 ตุลาคม เนื่องในวันออกพรรษา และวันที่ 27 ตุลาคม ซึ่งเป็นเทศกาลแข่งเรือในนครหลวงเวียงจันทน์
ผลหวยลาววันนี้ 13 ต.ค. 69 (13/10/69)
- เลข 6 ตัว: xxxxxx
- เลข 5 ตัว: xxxxx
- เลข 4 ตัว: xxxx
- เลข 3 ตัว: xxx
- เลข 2 ตัว: xx
- เลข 1 ตัว: x
อย่างไรก็ตาม ผู้ที่รอติดตาม สลากพัฒนา 5/45 จะไม่มีการออกรางวัลในวันที่ 13 ตุลาคม เนื่องจากสลากประเภทนี้ยังคงออกรางวัลเฉพาะวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ไม่ได้ปรับเพิ่มเป็น 5 วันตามสลากพัฒนาเลข 6 ตัว โดยงวดถัดไปตรงกับวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2569
สำหรับผู้ที่ต้องการรับชมการออกรางวัลหวยลาวพัฒนา งวดวันที่ 13 ตุลาคม 2569 สามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ตั้งแต่เวลาประมาณ 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งชาติลาว ช่อง 1 (LNTV) วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว และตรวจสอบข้อมูลการออกรางวัลผ่าน
ทั้งนี้ หวยลาวพัฒนาเป็นสลากที่ดำเนินการโดยบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนา ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการเงิน สปป.ลาว การออกรางวัลเลข 6 ตัวสามารถนำผลมาจำแนกเป็นรางวัลเลข 5 ตัว 4 ตัว 3 ตัว 2 ตัว และ 1 ตัว โดยผู้ติดตามสามารถตรวจผลหลังสิ้นสุดการถ่ายทอดสดได้
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