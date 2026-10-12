ประวัติ ซาฟฟรอน มายา สนูค Miss Global 2026 สวยเก่งครบเครื่อง สู่คว้ามงแรกของไทย

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 12 ต.ค. 2569 10:01 น.| อัปเดต: 12 ต.ค. 2569 10:10 น.
ประวัติ ซาฟฟรอน มายา สนูค Miss Global 2026 สาวมากประสบการณ์ สู่คว้ามงแรกของไทย

เปิดประวัติ “ซาฟฟรอน มายา สนูค” คว้ามงกุฎ Miss Global 2026 คนแรกของไทย ดีกรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากอังกฤษ

สิ้นสุดการรอคอยและสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศ เมื่อมงกุฎระดับโลกตกเป็นของสายสะพายไทยแลนด์! วงการนางงามประเทศไทยได้จารึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ หลังสาวงามลูกครึ่งไทย-อังกฤษ “ซาฟฟรอน มายา สนูค” หรือ “ซาฟ” คว้ามงกุฎ Miss Global 2026 มาครองได้สำเร็จ ซาฟฟรอนถือเป็นสาวไทยคนแรกที่คว้าตำแหน่งสูงสุดบนเวทีแห่งนี้

เบื้องหลังความสำเร็จที่เปล่งประกายบนเวทีโลก ซาฟฟรอน มายา สนูค ไม่ได้มีเพียงความสวยงามโดดเด่น แต่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสามารถรอบด้าน ทั้งเส้นทางวิชาการ กีฬา ธุรกิจ และวงการบันเทิง วันนี้เราจะพาไปเจาะลึกประวัติของ Miss Global 2026 คนล่าสุดกันแบบหมดเปลือก

โฆษณา

ประวัติส่วนตัว

ซาฟฟรอน มายา สนูค (Saffron Maya Snook) ชื่อเล่น “ซาฟ” ปัจจุบันอายุ 24 ปี ส่วนสูง 171 เซนติเมตร เป็นลูกครึ่ง ไทย-อังกฤษ ภูมิลำเนา กรุงเทพมหานคร

ซาฟฟรอน มายา สนูค คว้ามงกุฎ Miss Global 2026
IG/ @saffronesta

เติบโตอย่างมีคุณภาพ สู่บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

ซาฟฟรอนใช้ชีวิตในรั้วโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพฯ (Shrewsbury International School Bangkok) ยาวนานถึง 15 ปี ระหว่างเรียนมีความโดดเด่นด้านความเป็นผู้นำ ดำรงตำแหน่งรองกัปตันบ้าน (Deputy House Captain) ของ King House และมีความสนใจด้านจิตวิทยารวมถึงการละคร

หลังจบการศึกษาระดับมัธยมในปี 2563 ซาฟฟรอนบินลัดฟ้าไปศึกษาต่อที่ University of Sussex ประเทศอังกฤษ ความมุ่งมั่นตั้งใจส่งผลให้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา Marketing and Management with Psychology ด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ผลงานวิจัยเรื่องบทบาทของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการบริหารการตลาดของบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคในไทย ยังคว้ารางวัล Best Research Project in Strategy and Marketing มาครองได้สำเร็จ

โฆษณา

นอกจากด้านวิชาการ ซาฟฟรอนยังมีทักษะด้านกีฬาที่โดดเด่น โดยรับหน้าที่เป็นกัปตันทีมฟุตบอลหญิงของ University of Sussex ตลอดช่วงเวลาที่ศึกษาอยู่ในประเทศอังกฤษ

โฆษณา
IG/ @saffronesta

ประสบการณ์ธุรกิจและการตลาด

ก่อนก้าวเข้าสู่วงการนางงาม ซาฟฟรอนสั่งสมประสบการณ์ในภาคธุรกิจอย่างเข้มข้น ประวัติการทำงานที่น่าสนใจมีดังนี้

  • Unilever Thailand: ฝึกงานด้านการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลบ้าน ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค
  • Square44 Brand Design: ร่วมงานกับบริษัทสร้างแบรนด์ วางกลยุทธ์ และออกแบบบรรจุภัณฑ์

เส้นทางสู่วงการบันเทิงและนางงามระดับโลก

ซาฟฟรอนเริ่มฉายแววในวงการบันเทิงจากการเข้าร่วมคัดเลือกรายการ The Face Thailand Season 6 ในปี 2568 และผ่านเข้าถึงรอบ Top 24 แม้จะไม่ได้เข้าสู่รอบการแข่งขันหลัก แต่ซาฟฟรอนไม่หยุดพัฒนาตนเอง ปี 2569 ซาฟฟรอนกลับมาสมัคร The Face Thailand Season 7 อีกครั้ง และผ่านเข้าถึงรอบสุดท้าย แต่ต้องสละสิทธิ์เนื่องจากติดภารกิจเตรียมตัวประกวดนางงามระดับนานาชาติ

โฆษณา
IG/ @saffronesta

ผลงานโฆษณาและการร่วมงานแบรนด์ชั้นนำ

ซาฟฟรอนมีผลงานโฆษณากับแบรนด์ระดับโลกอย่าง Eucerin และร่วมงานกับ AssetWise ในภาพยนตร์โฆษณาออนไลน์ “We Build Happiness” รวมถึงเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ เช่น งานวิ่ง AssetWise BEAUTY RUN 2026 และเป็นหนึ่งในผู้มอบสายสะพายการประกวด Miss Deaf Queen Thailand 2026

โฆษณา

คว้ามงกุฎ Miss Global Thailand 2026

ปี 2568 ซาฟฟรอนเข้าประกวด Miss Global Thailand 2026 และสามารถคว้าตำแหน่งชนะเลิศมาครอง พร้อมรับมงกุฎ Dreamfighter Crown เงินรางวัล 500,000 บาท และสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดบนเวทีระดับโลก ในเดือนธันวาคมปีเดียวกัน ซาฟฟรอนได้รับเกียรติทำหน้าที่ถือป้ายชื่อประเทศบรูไนดารุสซาลาม ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน

IG/ @saffronesta

สร้างประวัติศาสตร์ Miss Global 2026

วันที่ 11 ตุลาคม 2569 ซาฟฟรอน มายา สนูค สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้วงการนางงามไทย ด้วยการคว้ามงกุฎ Miss Global 2026 มาครองได้สำเร็จ เฉือนชนะตัวเต็งอย่าง สหรัฐอเมริกา (รองอันดับ 1) เปอร์โตริโก (รองอันดับ 2) ฟิลิปปินส์ (รองอันดับ 3) และเมียนมา (รองอันดับ 4)

โฆษณา

ตลอดการประกวด ซาฟฟรอนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม โดยเฉพาะการนำเสนอชุดประจำชาติ “โนรากินนรีรัตนะฉายา” ที่ผสมผสานศิลปะโนราภาคใต้และวรรณคดีไทยได้อย่างลงตัว ชัยชนะครั้งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่า ซาฟฟรอน มายา สนูค คือตัวแทนสาวไทยที่เพียบพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความมุ่งมั่น ที่คู่ควรกับมงกุฎระดับโลกอย่างแท้จริง

ซาฟฟรอน มายา สนูค คว้ามงกุฎ Miss Global 2026
IG/ @saffronesta
IG/ @saffronesta
IG/ @saffronesta

ที่มา: FB/ BeautyQueen

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 12 ต.ค. 2569 10:01 น.| อัปเดต: 12 ต.ค. 2569 10:10 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 13 ตุลาคม 2568 ขายเหล้าได้ไหม

13 ตุลาคม 2569 ขายเหล้าได้ไหม เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

เผยแพร่: 12 ตุลาคม 2569
สลด 11 ศพ รถบรรทุกเสยท้ายรถบัส คว่ำกลางมอเตอร์เวย์ตุรกี เจ็บระนาว 27 ราย

สลด 11 ศพ รถบรรทุกเสยท้ายรถบัส คว่ำกลางมอเตอร์เวย์ตุรกี เจ็บระนาว 27 ราย

เผยแพร่: 12 ตุลาคม 2569
เพจดัง จับโป๊ะ &quot;ชามตราไก่&quot; ลำปาง โผล่ซีนละครย้อนยุคเขมร ชาวเน็ตหวั่นโดนเคลม

เพจดัง จับโป๊ะ “ชามตราไก่” ลำปาง โผล่ซีนละครย้อนยุคเขมร ชาวเน็ตหวั่นโดนเคลม

เผยแพร่: 12 ตุลาคม 2569
งานเข้า &quot;สส.ไอเดียร์&quot; จ่อโดนฟันบัญชีเท็จ? ปมโรเล็กซ์หาย-หุ้นนอกสามี

งานเข้า “สส.ไอเดียร์” ป.ป.ช. จับพิรุธ ส่อผิดปกติยื่นเท็จ-ปกปิดข้อเท็จจริง ปมโรเล็กซ์-หุ้นนอกสามี

เผยแพร่: 12 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
วันที่ 13 ตุลาคม 2568 ขายเหล้าได้ไหม ข่าว

13 ตุลาคม 2569 ขายเหล้าได้ไหม เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

29 นาที ที่แล้ว
สลด 11 ศพ รถบรรทุกเสยท้ายรถบัส คว่ำกลางมอเตอร์เวย์ตุรกี เจ็บระนาว 27 ราย ข่าวต่างประเทศ

สลด 11 ศพ รถบรรทุกเสยท้ายรถบัส คว่ำกลางมอเตอร์เวย์ตุรกี เจ็บระนาว 27 ราย

40 นาที ที่แล้ว
ทีมเซอร์วิสโกคาร์ท &quot;น้องพายุ&quot; งัดหลักฐานโต้ ปมถูกกล่าวหาโกง ยันไร้เจตนาทุจริต บันเทิง

ทีมเซอร์วิสโกคาร์ท “น้องพายุ” งัดหลักฐานโต้ ปมถูกกล่าวหาโกง ยันไร้เจตนาทุจริต

44 นาที ที่แล้ว
เปิดภาพล่าสุด ออฟฟิศ JKN กร้างว่างเปล่า สตูดิโอเละเทะ ทิ้งรถ 6 คัน บันเทิง

เปิดภาพล่าสุด ออฟฟิศ JKN รกร้างว่างเปล่า สตูดิโอเละเทะ ทิ้งรถ 6 คัน

59 นาที ที่แล้ว
เพจดัง จับโป๊ะ &quot;ชามตราไก่&quot; ลำปาง โผล่ซีนละครย้อนยุคเขมร ชาวเน็ตหวั่นโดนเคลม ข่าว

เพจดัง จับโป๊ะ “ชามตราไก่” ลำปาง โผล่ซีนละครย้อนยุคเขมร ชาวเน็ตหวั่นโดนเคลม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประจักษ์ชัย ช่วย &#8220;แม่ภัทร&#8221; รับงานไลฟ์สด ปั้นแบรนด์สร้างรายได้ บันเทิง

ประจักษ์ชัย ช่วย “แม่ภัทร” รับงานไลฟ์สด ปั้นแบรนด์สร้างรายได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
งานเข้า &quot;สส.ไอเดียร์&quot; จ่อโดนฟันบัญชีเท็จ? ปมโรเล็กซ์หาย-หุ้นนอกสามี ข่าวการเมือง

งานเข้า “สส.ไอเดียร์” ป.ป.ช. จับพิรุธ ส่อผิดปกติยื่นเท็จ-ปกปิดข้อเท็จจริง ปมโรเล็กซ์-หุ้นนอกสามี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สำนักพระราชวัง ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมฯ 13 ต.ค.69 เนื่องใน วันนวมินทรมหาราช ข่าว

สำนักพระราชวัง ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมฯ 13 ต.ค.69 เนื่องใน วันนวมินทรมหาราช

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฮโซปอ แจงเหตุ ประท้วงผลโกคาร์ต “น้องพายุ” ที่ 1 ยันไม่เกี่ยวลูกแพ้ จี้ตรวจสเปกเครื่องยนต์ บันเทิง

ไฮโซปอ แจงเหตุ ประท้วงผลโกคาร์ต “น้องพายุ” ที่ 1 ยันไม่เกี่ยวลูกแพ้ จี้ตรวจสเปกเครื่องยนต์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายแจม รับไม่ได้! พนัส พูดโพล่ง &quot;สวะ&quot; ซัดเจตนาดูหมิ่น ละเมิดศักดิ์ศรี จี้รับผิดชอบ ข่าว

ทนายแจม รับไม่ได้! พนัส พูดโพล่ง “สวะ” ซัดเจตนาดูหมิ่น ละเมิดศักดิ์ศรี จี้รับผิดชอบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้าราชการ อายุ 50 ปีขึ้นไป เออร์ลีรีไทร์ ลุ้นค่าตอบแทนมากกว่า 12 เดือน เศรษฐกิจ

ข้าราชการ อายุ 50 ปีขึ้นไป เออร์ลีรีไทร์ ลุ้นค่าตอบแทนมากกว่า 12 เดือน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอโรคหัวใจ แฉประกันสุขภาพเคลมยาก ขอเอกสาร 9 หน้า ผู้ป่วยล้มระหว่างรออนุมัติ ข่าว

หมอโรคหัวใจ แฉประกันสุขภาพเคลมยาก ขอเอกสาร 9 หน้า ผู้ป่วยล้มระหว่างรออนุมัติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
13 ตุลาคม สำคัญกับคนไทยอย่างไร ข่าว

13 ตุลาคม สำคัญกับคนไทยอย่างไร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;พนัส&quot; เปิดใจหลังพ่ายเลือกตั้ง บอร์ดประกันสังคม จ่อเรียกถกบทเรียน 18 ต.ค.นี้ ข่าว

“พนัส” เปิดใจหลังพ่ายเลือกตั้ง บอร์ดประกันสังคม จ่อเรียกถกบทเรียน 18 ต.ค.นี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทางด่วนฟรี 13 ต.ค. 69 รวม 63 ด่าน เช็ก 3 เส้นทาง ข่าว

ทางด่วนฟรี 13 ต.ค. 69 รวม 63 ด่าน เช็ก 3 เส้นทางที่ไม่ต้องจ่ายค่าผ่านทาง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
โพลสวนดุสิต ชี้วิกฤติน้ำท่วม นายกฯ-รัฐบาล คะแนนนิยมดิ่งหนัก จี้เร่งเยียวยาปชช. ข่าว

โพลสวนดุสิต ชี้ วิกฤติน้ำท่วม นายกฯ-รัฐบาล คะแนนนิยมดิ่งหนัก จี้เร่งเยียวยา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิด 10 เลขเด็ด &quot;เลขดัง สลาก 5 ภาค&quot; งวด 16/10/69 ส่องเลขมงคล ก่อนลุ้นโชคใหญ่ Line News

เปิด 10 เลขเด็ด “เลขดัง สลาก 5 ภาค” งวด 16/10/69 ส่องเลขมงคล ก่อนลุ้นโชคใหญ่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวาดเสียว! &#8220;ศิลาลาด&#8221; นักมวยโดนเตะก้านคอ จนผิดรูป เผยอาการล่าสุด ข่าว

หวาดเสียว! “ศิลาลาด” นักมวยโดนเตะก้านคอ จนผิดรูป เผยอาการล่าสุด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บิ๊กคิม เล่าเบื้องหลัง พระราชินี เสด็จฯ ปลุกพลังใจ นักบินรบสู้สุดตัว จนชนะเขมรรอบ 2 ข่าวการเมือง

บิ๊กคิม เล่าเบื้องหลัง พระราชินี เสด็จฯ ปลุกพลังใจ นักบินรบสู้สุดตัว จนชนะเขมรรอบ 2

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุรศักดิ์ นุ่นจีน คือใคร รู้จักหัวหน้าชุดก้าวด้วยใจฯ หลังปมเงินบริจาคน้ำท่วม ข่าว

สุรศักดิ์ นุ่นจีน คือใคร หัวหน้าชุดก้าวด้วยใจฯ หลังปมเงินบริจาคน้ำท่วม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำไมผลเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 2569 ยังนับไม่ครบ หลังปิดหีบตั้งแต่ 4 โมงเย็น? ข่าว

ทำไมผลเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 2569 ยังนับไม่ครบ หลังปิดหีบตั้งแต่ 4 โมงเย็น?

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;พนัส&quot; ด่าแรง! &quot;ไอซ์ รักชนก&quot; ซัดเป็นตัวสวะ รอวันเดินเข้าคุก ยันไม่เคยแค้นใคร ข่าว

“พนัส” ด่าแรง! “ไอซ์ รักชนก” ซัดเป็นตัวสวะ รอวันเดินเข้าคุก ลั่นไม่เคยดูหมิ่นใคร

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
มัดรวม 77 นโยบาย ประกันสังคมก้าวหน้า ว่าที่บอร์ดประกันสังคมใหม่ อย่างไม่เป็นทางการ ข่าวการเมือง

มัดรวม 77 นโยบาย ประกันสังคมก้าวหน้า ว่าที่บอร์ดประกันสังคมใหม่ อย่างไม่เป็นทางการ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายยื่นอุทธรณ์ ขอคว่ำโทษประหาร หนุ่มศรีลังกา โพสต์เฟซบุ๊กหมิ่นศาสนาอิสลาม ข่าวต่างประเทศ

ทนายยื่นอุทธรณ์ ขอคว่ำโทษประหาร หนุ่มศรีลังกา โพสต์เฟซบุ๊กหมิ่นศาสนาอิสลาม

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้อห้าม กินเจ 2569 ทำแล้วไม่เป็นมงคล-อับโชค ตามความเชื่อโบราณ ไลฟ์สไตล์

ข้อห้าม กินเจ 2569 ทำแล้วไม่เป็นมงคล-อับโชค ตามความเชื่อโบราณ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button