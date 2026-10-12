ประวัติ ซาฟฟรอน มายา สนูค Miss Global 2026 สวยเก่งครบเครื่อง สู่คว้ามงแรกของไทย
เปิดประวัติ “ซาฟฟรอน มายา สนูค” คว้ามงกุฎ Miss Global 2026 คนแรกของไทย ดีกรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากอังกฤษ
สิ้นสุดการรอคอยและสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศ เมื่อมงกุฎระดับโลกตกเป็นของสายสะพายไทยแลนด์! วงการนางงามประเทศไทยได้จารึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ หลังสาวงามลูกครึ่งไทย-อังกฤษ “ซาฟฟรอน มายา สนูค” หรือ “ซาฟ” คว้ามงกุฎ Miss Global 2026 มาครองได้สำเร็จ ซาฟฟรอนถือเป็นสาวไทยคนแรกที่คว้าตำแหน่งสูงสุดบนเวทีแห่งนี้
เบื้องหลังความสำเร็จที่เปล่งประกายบนเวทีโลก ซาฟฟรอน มายา สนูค ไม่ได้มีเพียงความสวยงามโดดเด่น แต่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสามารถรอบด้าน ทั้งเส้นทางวิชาการ กีฬา ธุรกิจ และวงการบันเทิง วันนี้เราจะพาไปเจาะลึกประวัติของ Miss Global 2026 คนล่าสุดกันแบบหมดเปลือก
ประวัติส่วนตัว
ซาฟฟรอน มายา สนูค (Saffron Maya Snook) ชื่อเล่น “ซาฟ” ปัจจุบันอายุ 24 ปี ส่วนสูง 171 เซนติเมตร เป็นลูกครึ่ง ไทย-อังกฤษ ภูมิลำเนา กรุงเทพมหานคร
เติบโตอย่างมีคุณภาพ สู่บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
ซาฟฟรอนใช้ชีวิตในรั้วโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพฯ (Shrewsbury International School Bangkok) ยาวนานถึง 15 ปี ระหว่างเรียนมีความโดดเด่นด้านความเป็นผู้นำ ดำรงตำแหน่งรองกัปตันบ้าน (Deputy House Captain) ของ King House และมีความสนใจด้านจิตวิทยารวมถึงการละคร
หลังจบการศึกษาระดับมัธยมในปี 2563 ซาฟฟรอนบินลัดฟ้าไปศึกษาต่อที่ University of Sussex ประเทศอังกฤษ ความมุ่งมั่นตั้งใจส่งผลให้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา Marketing and Management with Psychology ด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ผลงานวิจัยเรื่องบทบาทของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการบริหารการตลาดของบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคในไทย ยังคว้ารางวัล Best Research Project in Strategy and Marketing มาครองได้สำเร็จ
นอกจากด้านวิชาการ ซาฟฟรอนยังมีทักษะด้านกีฬาที่โดดเด่น โดยรับหน้าที่เป็นกัปตันทีมฟุตบอลหญิงของ University of Sussex ตลอดช่วงเวลาที่ศึกษาอยู่ในประเทศอังกฤษ
ประสบการณ์ธุรกิจและการตลาด
ก่อนก้าวเข้าสู่วงการนางงาม ซาฟฟรอนสั่งสมประสบการณ์ในภาคธุรกิจอย่างเข้มข้น ประวัติการทำงานที่น่าสนใจมีดังนี้
- Unilever Thailand: ฝึกงานด้านการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลบ้าน ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค
- Square44 Brand Design: ร่วมงานกับบริษัทสร้างแบรนด์ วางกลยุทธ์ และออกแบบบรรจุภัณฑ์
เส้นทางสู่วงการบันเทิงและนางงามระดับโลก
ซาฟฟรอนเริ่มฉายแววในวงการบันเทิงจากการเข้าร่วมคัดเลือกรายการ The Face Thailand Season 6 ในปี 2568 และผ่านเข้าถึงรอบ Top 24 แม้จะไม่ได้เข้าสู่รอบการแข่งขันหลัก แต่ซาฟฟรอนไม่หยุดพัฒนาตนเอง ปี 2569 ซาฟฟรอนกลับมาสมัคร The Face Thailand Season 7 อีกครั้ง และผ่านเข้าถึงรอบสุดท้าย แต่ต้องสละสิทธิ์เนื่องจากติดภารกิจเตรียมตัวประกวดนางงามระดับนานาชาติ
ผลงานโฆษณาและการร่วมงานแบรนด์ชั้นนำ
ซาฟฟรอนมีผลงานโฆษณากับแบรนด์ระดับโลกอย่าง Eucerin และร่วมงานกับ AssetWise ในภาพยนตร์โฆษณาออนไลน์ “We Build Happiness” รวมถึงเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ เช่น งานวิ่ง AssetWise BEAUTY RUN 2026 และเป็นหนึ่งในผู้มอบสายสะพายการประกวด Miss Deaf Queen Thailand 2026
คว้ามงกุฎ Miss Global Thailand 2026
ปี 2568 ซาฟฟรอนเข้าประกวด Miss Global Thailand 2026 และสามารถคว้าตำแหน่งชนะเลิศมาครอง พร้อมรับมงกุฎ Dreamfighter Crown เงินรางวัล 500,000 บาท และสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดบนเวทีระดับโลก ในเดือนธันวาคมปีเดียวกัน ซาฟฟรอนได้รับเกียรติทำหน้าที่ถือป้ายชื่อประเทศบรูไนดารุสซาลาม ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน
สร้างประวัติศาสตร์ Miss Global 2026
วันที่ 11 ตุลาคม 2569 ซาฟฟรอน มายา สนูค สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้วงการนางงามไทย ด้วยการคว้ามงกุฎ Miss Global 2026 มาครองได้สำเร็จ เฉือนชนะตัวเต็งอย่าง สหรัฐอเมริกา (รองอันดับ 1) เปอร์โตริโก (รองอันดับ 2) ฟิลิปปินส์ (รองอันดับ 3) และเมียนมา (รองอันดับ 4)
ตลอดการประกวด ซาฟฟรอนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม โดยเฉพาะการนำเสนอชุดประจำชาติ “โนรากินนรีรัตนะฉายา” ที่ผสมผสานศิลปะโนราภาคใต้และวรรณคดีไทยได้อย่างลงตัว ชัยชนะครั้งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่า ซาฟฟรอน มายา สนูค คือตัวแทนสาวไทยที่เพียบพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความมุ่งมั่น ที่คู่ควรกับมงกุฎระดับโลกอย่างแท้จริง
ที่มา: FB/ BeautyQueen
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