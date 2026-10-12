13 ตุลาคม 2569 ธนาคารในห้างเปิดไหม เช็กสาขาไหนหยุด วันนวมินทรมหาราช

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 ต.ค. 2569 09:37 น.| อัปเดต: 12 ต.ค. 2569 09:37 น.
13 ตุลาคม 2569 ธนาคารในห้างเปิดไหม เช็กสาขาไหนหยุด วันนวมินทรมหาราช

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2569 เป็นวันหยุดธนาคารทั่วประเทศ แต่สาขาในห้างสรรพสินค้าหลายแห่งยังเปิดให้บริการตามปกติ เช็กธนาคารกรุงเทพ กสิกรไทย กรุงไทย ไทยพาณิชย์ และธนาคารอื่น ๆ พร้อมวันหยุดพิเศษ 16 ตุลาคมในพื้นที่กรุงเทพฯ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำหนดให้วันที่ 13 ตุลาคม เป็นวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน ประจำปี 2569 ประชาชนที่ต้องการทำธุรกรรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารจึงควรตรวจสอบประเภทสาขาและเวลาเปิดทำการก่อนเดินทาง โดยเฉพาะสาขาในห้างที่อาจมีเวลาบริการแตกต่างกัน

จากการตรวจสอบประกาศธนาคารและข้อมูลการให้บริการช่วงวันหยุด พบว่าสาขาธนาคารในห้างสรรพสินค้าหลายแห่งยังเปิดตามเวลาของแต่ละสาขา โดยมีรายละเอียดดังนี้

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  • ธนาคารกรุงเทพ: สาขาทั่วไปปิดให้บริการ ส่วนสาขาในห้างสรรพสินค้าและสาขาไมโครในห้างเปิดตามปกติ
  • ธนาคารกสิกรไทย: สาขาทั่วไปปิดให้บริการ ส่วนสาขาในห้างเปิดตามปกติ
  • ธนาคารกรุงไทย: สาขาทั่วไปปิดให้บริการ ส่วนสาขาในห้างเปิดตามปกติ
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB): สาขาทั่วไปปิดให้บริการ ส่วนสาขาในห้างเปิดตามปกติ
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา: สาขาทั่วไปหยุดทำการ ส่วนสาขาในห้างที่เปิดให้บริการวันหยุดยังสามารถเข้าใช้บริการได้
  • ธนาคารทหารไทยธนชาต (ttb): สาขาทั่วไปปิดให้บริการ ส่วนสาขาในห้างเปิดตามปกติ
  • ธนาคารทิสโก้: สาขาทั่วไปปิดให้บริการ ส่วนสาขาในห้างเปิดตามปกติ

ทั้งนี้ เวลาเปิดและปิดบริการขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งและเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร ไม่ได้หมายความว่าทุกสาขาในห้างจะเปิดพร้อมกัน หรือให้บริการธุรกรรมทุกประเภทได้เหมือนวันทำการปกติ

ธนาคารปิด 13 ตุลาคม ยังโอนเงิน ถอนเงินได้ไหม?

นอกจากวันที่ 13 ตุลาคมแล้ว ธนาคารแห่งประเทศไทยยังกำหนดให้ วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2569 เป็นวันหยุดธนาคารเพิ่มเป็นกรณีพิเศษเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก (IMF–World Bank Group Annual Meetings 2026) ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 12 ถึง 18 ตุลาคม

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สำหรับวันที่ 16 ตุลาคม สาขาธนาคารทั่วไปในกรุงเทพมหานครจะปิดให้บริการ ส่วนสาขาในห้างยังเปิดตามประกาศของแต่ละธนาคาร ขณะที่สาขาทั่วไปในต่างจังหวัดและปริมณฑลไม่ได้อยู่ภายใต้วันหยุดพิเศษนี้

ธนาคารแห่งประเทศไทยยังประกาศหยุดให้บริการระบบบาทเนต (BAHTNET) ในวันที่ 16 ตุลาคม ซึ่งกระทบธุรกรรมบางประเภท เช่น การโอนเงินมูลค่าสูงผ่านระบบบาทเนต การเรียกเก็บเช็คระหว่างธนาคาร และการโอนเงินรายย่อยแบบกลุ่มบางรายการ

ผู้ที่มีธุรกรรมเกี่ยวกับเช็ค เงินเดือนบริษัท หรือการโอนเงินมูลค่าสูง ควรวางแผนล่วงหน้าและตรวจสอบเงื่อนไขกับธนาคารก่อนถึงวันหยุด

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 ต.ค. 2569 09:37 น.| อัปเดต: 12 ต.ค. 2569 09:37 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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