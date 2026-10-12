ด่วน! ผลเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 2569 นับแล้ว 83.45% โกยคะแนนรวม 5.23 ล้าน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 ต.ค. 2569 09:23 น.| อัปเดต: 12 ต.ค. 2569 09:23 น.
ด่วน! ผลเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 2569 นับแล้ว 83.45% โกยคะแนนรวม 5.23 ล้าน

สำนักงานประกันสังคมอัปเดตผลนับคะแนนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 2569 ล่าสุด 12 ตุลาคม เวลา 09.00 น. บันทึกผลแล้ว 4,371 หน่วย จากทั้งหมด 5,233 หน่วย คิดเป็น 83.45% คะแนนรวมฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตน 5,231,611 คะแนน

วันที่ 12 ตุลาคม 2569 สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เผยแพร่ประกาศผ่านเฟซบุ๊กทางการ รายงานความคืบหน้าการนับคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม หรือบอร์ดประกันสังคม ประจำปี 2569 หลังเปิดให้ผู้ประกันตนและนายจ้างทั่วประเทศลงคะแนนเมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคมที่ผ่านมา

สำนักงานประกันสังคมระบุว่า ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 12 ตุลาคม มีหน่วยเลือกตั้งบันทึกผลคะแนนลงระบบแล้ว 4,371 หน่วย จากทั้งหมด 5,233 หน่วย คิดเป็น 83.45% โดยมีผลคะแนนรวมทั้งประเทศของฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตน 5,231,611 คะแนน

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เมื่อเทียบกับรายงานเวลา 07.00 น. ซึ่งบันทึกผลแล้ว 4,251 หน่วย หรือ 81.23% พบว่าภายในสองชั่วโมงมีหน่วยเลือกตั้งบันทึกผลเพิ่มอีก 120 หน่วย และคะแนนรวมเพิ่มขึ้น 260,657 คะแนน ขณะนี้ยังเหลือ 862 หน่วยที่ไม่ได้รวมอยู่ในรายงานล่าสุด

สำนักงานประกันสังคมอัปเดตผลนับคะแนนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 2569 ล่าสุด 12 ตุลาคม เวลา 09.00 น.

ทั้งนี้ ตัวเลข 5,231,611 คะแนน เป็นคะแนนรวมที่ผู้สมัครได้รับจากทั้งสองฝ่าย ไม่ใช่จำนวนประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ เนื่องจากผู้มีสิทธิแต่ละคนสามารถเลือกผู้สมัครในฝ่ายของตนได้ไม่เกิน 7 หมายเลข ส่วนตัวเลข 83.45% หมายถึงสัดส่วนหน่วยเลือกตั้งที่บันทึกผลคะแนนเข้าสู่ระบบแล้ว ไม่ใช่อัตราการมาใช้สิทธิของประชาชน

สำหรับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 2569 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ระหว่างเวลา 08.00 ถึง 16.00 น. เพื่อเลือกผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน 7 คน และผู้แทนฝ่ายนายจ้าง 7 คน รวม 14 คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประกันสังคม ซึ่งมีบทบาทกำหนดนโยบาย พิจารณาแนวทางบริหารกองทุน และดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน

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คณะกรรมการประกันสังคมมีสมาชิกทั้งหมด 21 คน ประกอบด้วยผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้ง 14 คน และผู้แทนภาครัฐอีก 7 คน โดยมีปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานกรรมการ

ประชาชนสามารถติดตามผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการผ่านระบบรายงานผลคะแนนออนไลน์ (Dashboard) ของสำนักงานประกันสังคม ที่เว็บไซต์ https://sbe2result.sso.go.th ซึ่งแสดงผลคะแนนผู้สมัครฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตน

อย่างไรก็ตาม ผลคะแนนที่สำนักงานประกันสังคมเผยแพร่ ณ เวลา 09.00 น. ยังไม่ใช่ผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ โดยต้องรอการรวบรวมและตรวจสอบคะแนนจากหน่วยเลือกตั้งที่เหลือ ก่อนเข้าสู่กระบวนการประกาศผลตามขั้นตอนต่อไป

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 ต.ค. 2569 09:23 น.| อัปเดต: 12 ต.ค. 2569 09:23 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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