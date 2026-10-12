สรุปดรามา “แม่ฟ้าใส” สลิ้งแตก ขว้างหินใส่ฝรั่ง ก่อนซัดเดือด “เจ๊เบียร์” กลางถนน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 12 ต.ค. 2569 09:30 น.| อัปเดต: 12 ต.ค. 2569 09:30 น.
สรุปดรามา "แม่ฟ้าใส" สลิ้งแตก ขว้างหินใส่ฝรั่ง ก่อนซัดเดือด "เจ๊เบียร์" กลางถนน

สรุปดรามา “แม่ฟ้าใส” สลิ้งแตก อิจฉาลูกขว้างหินใส่กองถ่าย แต่พลาดโดนฝรั่ง ก่อนซัดเดือด “เจ๊เบียร์” กลางถนน เรียกค่าตัว 40 ล้านก่อนซิ่งซาเล้งหนี

ร้อนระอุทะลุโซเชียลกันเลยทีเดียวสำหรับประเด็นความขัดแย้งของคนในครอบครัวอินฟลูเอนเซอร์คนดัง เกิดเหตุการณ์ปะทะคารมและลงไม้ลงมืออย่างรุนแรงระหว่าง แม่ดา มารดาของ น้องฟ้าใส อินฟลูเอนเซอร์วัยรุ่น กับ เจ๊เบียร์ คนละยำ กลางสถานที่ถ่ายทำคอนเทนต์ จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์

ต้นตอของปัญหามาจาก น้องฟ้าใส เริ่มมีชื่อเสียงจากการสนับสนุนของทีมงาน SPD แม่ดาเกิดความไม่พอใจเรื่องส่วนแบ่งรายได้ จึงบังคับให้น้องฟ้าใสแยกตัวออกมาทำช่อง TikTok ของตนเองเพื่อรับรายได้เต็มจำนวน แหล่งข่าวระบุว่าแม่ดานำเงินรายได้ของน้องฟ้าใสไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดละหลายหมื่นบาทและเล่นการพนันออนไลน์จนเงินหมด

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เหตุการณ์ความวุ่นวายปะทุขึ้นขณะน้องฟ้าใสกำลังถ่ายทำคอนเทนต์ร่วมกับลูกค้าและทีมงานดูแล โดยไม่มีแม่ดาร่วมเข้าฉาก คนวงในเปิดเผยว่าแม่ดามีอาการน้อยใจและอิจฉาความโดดเด่นของน้องฟ้าใส แม่ดาจึงโวยวายเรียกร้องความสนใจกลางกองถ่าย โดยอ้างสาเหตุว่าโกรธที่น้องฟ้าใสไม่ยอมทำงานบ้านหรือทำความสะอาดบ้าน

สถานการณ์ทวีความรุนแรงเมื่อแม่ดาใช้ก้อนหินปาใส่น้องฟ้าใสกลางวงถ่ายทำ ก้อนหินพลาดเป้าไปโดนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจนได้รับบาดเจ็บ เจ๊เบียร์ คนละยำ เปิดเผยข้อมูลผ่านการไลฟ์สดว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคนดังกล่าวเกิดความโมโหและได้ตบหน้าแม่ดาคืนหนึ่งครั้งเพื่อเอาเรื่อง

เหตุการณ์ชุลมุนระหว่างเจ๊เบียร์ คนละยำ และแม่ดาในสถานที่ถ่ายทำ
FB/ อรรถรส

เจ๊เบียร์ คนละยำ ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ทนพฤติกรรมของแม่ดาไม่ไหว จึงออกโรงปกป้องน้องฟ้าใสและต่อว่าแม่ดาอย่างรุนแรงกลางถนน เจ๊เบียร์ คนละยำ ตำหนิแม่ดาเรื่องการไม่ทำมาหากินและใช้ประโยคว่า “หาแดกกับลูก” แต่แม่ดายังคงโต้เถียงกลับด้วยประเด็นเรื่องน้องฟ้าใสไม่ทำงานบ้านเช่นเดิม

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การปะทะคารมบานปลายจนเจ๊เบียร์ คนละยำ พุ่งตัวเข้าไปหาแม่ดาและเกิดการลงไม้ลงมือดึงผมกันตามที่ปรากฏในคลิปวิดีโอ ช่วงเวลาที่มีคนพยายามเข้ามาไกล่เกลี่ย แม่ดายังโวยวายเรียกร้องเงินจำนวน 10-40 ล้านบาท หากมีบุคคลใดต้องการพาตัวน้องฟ้าใสไปดูแล สร้างความมึนงงให้กับผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์อย่างมาก

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แม่ดาทนรับแรงกดดันจากการถูกเจ๊เบียร์ คนละยำ ต่อว่าและสายตาของคนรอบข้างไม่ไหว แม่ดาจึงวิ่งไปขึ้นรถจักรยานยนต์พ่วงข้างสตาร์ทเครื่องขับหลบหนีออกจากพื้นที่ทันที ภายหลังเหตุการณ์ เจ๊เบียร์ คนละยำ โพสต์ข้อความสั้นๆ ระบุว่ามีการทะเลาะกันจริงและจะออกมาชี้แจงพร้อมขอโทษในภายหลัง

เจ๊เบียร์ คนละยำ ไลฟ์สด
FB/ อรรถรส

บุคคลใกล้ชิดเปิดเผยเพิ่มเติมว่า แม่ดามีพฤติกรรมอารมณ์ร้ายและมักอิจฉาน้องฟ้าใสมาเป็นเวลานานแล้ว คนรอบข้างพยายามปิดบังเรื่องนี้ไว้เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของน้องฟ้าใส เหตุการณ์ปะทะกันครั้งนี้ถือเป็นจุดแตกหักที่คนรอบข้างต้องเข้ามาจัดการ ประชาชนและชาวเน็ตต่างแสดงความสงสารและเห็นใจน้องฟ้าใสที่ต้องเผชิญปัญหาจากครอบครัวของตนเอง

ที่มา: ทีวีพูล, FB/ อรรถรส

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 12 ต.ค. 2569 09:30 น.| อัปเดต: 12 ต.ค. 2569 09:30 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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