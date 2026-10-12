เดือดจัด ดร.อานนท์ ซัดผู้ประกันตนคุณภาพต่ำ หลังเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 2569
รศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์นิด้า โพสต์วิจารณ์ผู้ประกันตนและประชาธิปไตยไทย หลังเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 2569 ลั่นเลือกตั้งทีไรก็ได้คุณภาพต่ำ พร้อมชี้ประชาธิปไตยผ่านการเลือกตั้งเป็นวิธีที่เลวร้ายที่สุดสำหรับประเทศไทย
รศ.ดร.อานนท์ ได้เผยแพร่โพสต์ในคืนวันที่ 11 ตุลาคม พร้อมภาพคำสอนของพระธรรมโกศาจารย์ หรือพุทธทาสภิกขุ โดยระบุข้อความว่า
“ประชาชนคุณภาพต่ำ ประชากรคุณภาพต่ำ ผู้ประกันตนคุณภาพต่ำ เราเลือกตั้งทีไรก็ได้คุณภาพต่ำบรรลัยเสมอ ประชาธิปไตยโดยการเลือกตั้ง คือวิธีการที่เลวร้ายที่สุดเสมอ สำหรับประเทศไทย”
ข้อความดังกล่าวเป็นการแสดงทัศนะต่อคุณภาพของประชาชนและผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง รวมถึงวิพากษ์วิจารณ์กระบวนการประชาธิปไตยผ่านการเลือกตั้งในประเทศไทย โดยไม่ได้ระบุชื่อผู้สมัครหรือผู้ได้รับเลือกตั้งรายใดเป็นการเฉพาะ
ถ้อยคำที่ใช้ โดยเฉพาะการเรียกประชาชนและผู้ประกันตนว่า “คุณภาพต่ำ” กลายเป็นประเด็นถกเถียงเกี่ยวกับความเหมาะสมในการแสดงความคิดเห็นต่อผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง และการยอมรับผลลัพธ์จากกระบวนการประชาธิปไตย
เปิดผลเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 2569 หลังทีมประกันสังคมก้าวหน้าคะแนนนำ
สำหรับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2569 เป็นการคัดเลือกผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน 7 คน และฝ่ายนายจ้าง 7 คน รวม 14 คน เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประกันสังคม ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและพิจารณาแนวทางบริหารกองทุน รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกันตน
ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ณ เวลา 07.00 น. วันที่ 12 ตุลาคม พบว่า ผู้สมัครจากทีมประกันสังคมก้าวหน้าอยู่ใน 7 อันดับแรกทั้งฝ่ายผู้ประกันตนและฝ่ายนายจ้าง โดยขณะนั้นนับคะแนนฝ่ายผู้ประกันตนแล้วร้อยละ 87.40 และฝ่ายนายจ้างร้อยละ 88.16
อย่างไรก็ตาม ผลคะแนนดังกล่าวยังไม่ใช่ผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ และต้องรอสำนักงานประกันสังคมตรวจสอบและประกาศรับรองผลตามขั้นตอนต่อไป
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