นาทีชีวิต ชายปีนกรงเสือถูกขย้ำลากร่างดับคาที่ สั่งอพยพปิดพื้นที่ด่วน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 ต.ค. 2569 19:30 น.| อัปเดต: 11 ต.ค. 2569 19:31 น.
ชายถูกเสืออามูร์ขย้ำเสียชีวิตหลังปีนเข้ากรงในสวนสัตว์ยอร์กเชียร์

ระทึก ชายปีนเข้ากรงเสือในสวนสัตว์ยอร์กเชียร์ ประเทศอังกฤษ ถูกกัดลากไปมาก่อนขย้ำเสียชีวิตคาที่ สั่งอพยพคนและปิดทำการชั่วคราว

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานเหตุสลดในสวนสัตว์ยอร์กเชียร์ ไวลด์ไลฟ์ พาร์ค (Yorkshire Wildlife Park) ใกล้เมืองดองคัสเตอร์ ประเทศอังกฤษ เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา มีผู้พบเห็นชายคนหนึ่งเข้าไปในกรงจัดแสดงเสือช่วงก่อนเวลา 13.35 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) เล็กน้อย ก่อนถูกเสือทำร้ายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ

ขณะที่ตัวเสือไม่ได้บาดเจ็บและยังคงอยู่ในพื้นที่จัดแสดงหลังเกิดเหตุ หลังรับแจ้งเหตุ สวนสัตว์เผยมาตรการรับมือเหตุฉุกเฉินมาใช้ทันที พร้อมประกาศปิดทำการตลอดช่วงสุดสัปดาห์นี้

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คาร์เมล เพลแฮม วัย 39 ปี นักท่องเที่ยวที่พาครอบครัวมาพักผ่อน เล่าว่าเจ้าหน้าที่สวนสัตว์เข้ามาแจ้งให้อพยพออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วน เธอได้ยินเสียงคล้ายเสียงปืนและเห็นเฮลิคอปเตอร์พยาบาลบินวนอยู่ด้านบน นอกจากนี้ยังเห็นผ้าใบสีดำผืนใหญ่ปิดทับบริเวณกรงเสือไว้ พร้อมเอ่ยปากชมเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ว่าจัดการสถานการณ์อพยพได้อย่างเป็นระบบระเบียบ

ชายปีนเข้ากรงเสือในสวนสัตว์ยอร์กเชียร์ถูกขย้ำดับคาที่-3

ตำรวจเซาท์ยอร์กเชียร์ระบุว่ากำลังส่งเจ้าหน้าที่เข้าดูแลและเยียวยาสภาพจิตใจของครอบครัวผู้เสียชีวิต พร้อมฝากเตือนประชาชนงดแชร์คลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่กำลังแพร่กระจายบนโลกออนไลน์

ขณะที่สวนสัตว์ยอร์กเชียร์ ไวลด์ไลฟ์ พาร์ค ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสีย ยืนยันว่ากำลังทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสืบสวนสาเหตุที่แท้จริง

ชายปีนเข้ากรงเสือในสวนสัตว์ยอร์กเชียร์ถูกขย้ำดับคาที่-2

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เหตุการณ์นี้ทำให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนออกมาแสดงความเสียใจ อาทิ เอ็ด มิลิแบนด์ รัฐมนตรีต่างประเทศและ สส. เขตดองคัสเตอร์ นอร์ท รวมถึง ลี พิตเชอร์ สส. เขตดองคัสเตอร์ อีสต์ และไอล์ออฟแอกซ์โฮล์ม ต่างกล่าวแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต พร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่กู้ภัยและพนักงานสวนสัตว์ที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วและเป็นมืออาชีพ

สำหรับสวนสัตว์ยอร์กเชียร์ ไวลด์ไลฟ์ พาร์ค เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2552 โดยโซนจัดแสดงเสือที่เกิดเหตุมีชื่อว่า “Land of the Tigers” เปิดเมื่อปี 2554 เป็นพื้นที่สงวนขนาด 2 เอเคอร์ที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับ “เสืออามูร์” (Amur tigers) ซึ่งเป็นสายพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์ที่เหลืออยู่ในป่าตามธรรมชาติเพียงราว 500 ตัว ภาพถ่ายจากเว็บไซต์ของสวนสัตว์เผยให้เห็นว่าโซนดังกล่าวมีทางเดินยกระดับสำหรับนักท่องเที่ยว และมีรั้วกั้นด้านบนเหนือพื้นที่ที่เสือสามารถเดินไปมาได้อย่างอิสระ

ชายปีนเข้ากรงเสือในสวนสัตว์ยอร์กเชียร์ถูกขย้ำดับคาที่

ข้อมูลจาก : bbc

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 ต.ค. 2569 19:30 น.| อัปเดต: 11 ต.ค. 2569 19:31 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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