กพท. แจงเจอกระเป๋าโหลดผิดปกติ เปิดตรวจไม่ต้องรอเจ้าของ ยันเช็กย้อนหลังได้ เพื่อความปลอดภัย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 ต.ค. 2569 17:28 น.| อัปเดต: 11 ต.ค. 2569 17:31 น.
กพท. แจงมาตรการเปิดตรวจกระเป๋าโหลดใต้เครื่องโดยไม่ต้องมีผู้โดยสารอยู่ด้วย

CAAT แจงมาตรการเปิดตรวจกระเป๋าโหลดใต้เครื่องโดยไม่ต้องรอเจ้าของ เริ่ม 16 ต.ค.นี้ ย้ำตรวจสอบย้อนหลังได้ทุกขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย

จากกรณีที่โลกออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์และกังวลเรื่องทรัพย์สินสูญหาย หลัง สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ออกประกาศมาตรการระบุว่า หากพบสิ่งผิดปกติหรือสิ่งของต้องสงสัยในกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องบิน (Checked Baggage) เจ้าหน้าที่สามารถเปิดตรวจได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้เจ้าของกระเป๋ามาอยู่ต่อหน้า เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2569 เป็นต้น

ล่าสุด CAAT ได้ออกมาชี้แจงทำความเข้าใจถึงความจำเป็นของมาตรการดังกล่าว ระบุว่า

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ทำไมต้องเปิดตรวจสัมภาระลงทะเบียน (Checked Baggage) ของผู้โดยสาร? และผู้โดยสารควรเตรียมตัวอย่างไร

ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป แนวทางการตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียนจะดำเนินการตามมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยการบิน เพื่อให้สามารถตรวจสอบสิ่งของที่อาจเป็นอันตรายต่ออากาศยาน ผู้โดยสาร และเที่ยวบินได้อย่างเหมาะสม

ในกรณีที่สัมภาระผ่านการตรวจคัดกรองแล้วพบความผิดปกติหรือมีข้อสงสัย อาจจำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจค้นเพิ่มเติม และในบางกรณีเจ้าหน้าที่อาจจำเป็นต้องเปิดกระเป๋าเพื่อตรวจสอบ โดยการดำเนินการจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด ภายใต้ขอบเขตอำนาจและมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม

ทุกกระบวนการมีขั้นตอนและหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้ หากผู้โดยสารมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการตรวจค้น พบทรัพย์สินสูญหาย หรือสงสัยว่ามีการดำเนินการไม่ถูกต้อง สามารถขอให้ผู้ดำเนินการสนามบินตรวจสอบกระบวนการที่เกี่ยวข้องได้ เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงและสร้างความมั่นใจแก่ผู้โดยสาร

ก่อนเดินทาง ผู้โดยสารควรเตรียมสัมภาระอย่างไร?

ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งของต้องห้ามหรือวัตถุอันตรายอยู่ในสัมภาระลงทะเบียน หลีกเลี่ยงการใส่ทรัพย์สินมีค่า ของแตกหักง่าย หรือเอกสารสำคัญไว้ในกระเป๋าที่โหลดใต้ท้องเครื่อง และแนะนำให้ใช้กุญแจมาตรฐาน TSA Lock เพื่อให้สามารถตรวจค้นได้โดยลดความเสี่ยงต่อความเสียหายของกระเป๋า

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การเปิดตรวจกระเป๋า ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อค้นหาว่าผู้โดยสารมีสิ่งของอะไร แต่เพื่อยืนยันว่าไม่มีสิ่งของที่อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของเที่ยวบิน โดยการตรวจค้นจะดำเนินการเท่าที่จำเป็นและได้สัดส่วนกับความเสี่ยง

เพราะเป้าหมายสูงสุดของทุกมาตรการ คือ ความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกคน และความปลอดภัยของการเดินทางทางอากาศ

กทพ.แจงสแกนเจอกระเป๋าโหลดผิดปกติ-เจ้าหน้าที่เปิดตรวจได้ไม่ต้องรอเจ้าของ-2
ภาพจาก Facebook : Suvarnabhumi Airport
กทพ.แจงสแกนเจอกระเป๋าโหลดผิดปกติ เจ้าหน้าที่เปิดตรวจได้ไม่ต้องรอเจ้าของ
ภาพจาก Facebook : Suvarnabhumi Airport
แนวทางการตรวจค้นสัมภาระตามมาตรฐานรักษาความปลอดภัยการบิน
ภาพจาก Facebook : CAAT – The Civil Aviation Authority of Thailand

ข้อมูลจาก : CAAT – The Civil Aviation Authority of Thailand

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 ต.ค. 2569 17:28 น.| อัปเดต: 11 ต.ค. 2569 17:31 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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