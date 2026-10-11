ผลคะแนนเลือกตั้ง ‘บอร์ดประกันสังคม’ แบบไม่เป็นทางการ เช็กเรียลไทม์ 5233 หน่วยทั่วประเทศ
ช่องทางเช็กผลคะแนนเลือกตั้งประกันสังคมแบบไม่เป็นทางการ หลังปิดหีบ 4 เย็น เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมสังเกตการณ์การ ณ ที่เลือกตั้งทั่วประเทศ
วันที่ 11 ตุลาคม 2569 บรรยากาศการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดประกันสังคม) เป็นไปอย่างคึกคัก โดย นางสาวจีระภา บุญรัตน์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้นำทีมผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมของการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตน เพื่อดูการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่และการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การลงพื้นที่ครั้งนี้ เลขาธิการฯ ได้เดินทางไปตรวจความเรียบร้อยในหลายจุดสำคัญ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (จ.ปทุมธานี), โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง (จ.สมุทรปราการ), ศูนย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (กทม.) และศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งฯ (ศอ.ลต.) ที่สำนักงานประกันสังคม
นางสาวจีระภา เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่พบว่าภาพรวมการลงคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้มีสิทธิทยอยเดินทางมาใช้สิทธิกันเป็นจำนวนมาก ทางสำนักงานฯ ได้กำชับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยทุกแห่งให้ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ ทำงานด้วยความรอบคอบ โปร่งใส เป็นธรรม และยึดระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
พร้อมกันนี้ ยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมว่า นี่คือกลไกสำคัญที่เปิดโอกาสให้นายจ้างและผู้ประกันตนเข้ามามีส่วนร่วมกำหนดทิศทางระบบ เพราะบอร์ดชุดนี้จะมีบทบาทในการกำหนดนโยบายและแนวทางบริหารกองทุน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสิทธิประโยชน์และคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตน การออกมาใช้สิทธิจึงไม่ใช่แค่การกากบาทเลือกคน แต่เป็นการกำหนดอนาคตของระบบประกันสังคมให้มั่นคง โปร่งใส และตอบสนองต่อผู้ใช้แรงงานมากที่สุด
เปิดระบบเช็กผลคะแนนไม่เป็นทางการ
ส่วนของการติดตามผลนั้น นางสาวจีระภา ระบุว่า หลังจากปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 16.00 น. สำนักงานประกันสังคมได้เตรียมระบบ Dashboard สำหรับรายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ครอบคลุมหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 5,233 แห่งทั่วประเทศ
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปติดตามความคืบหน้าของผลคะแนนได้ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th โดยระบบออกแบบมาให้สืบค้นข้อมูลเจาะลึกได้ตามระดับจังหวัดและอำเภอ เพื่ออำนวยความสะดวกสูงสุด
นอกจากนี้ ยังเปิดกว้างให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้งและการนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้งทั่วประเทศได้ เพื่อยืนยันถึงความโปร่งใสในกระบวนการทุกขั้นตอน
ข้อมูลจาก : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน – Social Security Office
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