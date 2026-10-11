ไอซ์ รักชนก ขอบคุณ พนัส ไทยล้วน วนเวียนประกันสังคม 30 กว่าปี ถึงเวลาพักผ่อน
ไอซ์ รักชนก ขอบคุณ พนัส ไทยล้วน เวียนว่ายอยู่ในประกันสังคมมา 30 กว่าปี ชี้ถึงเวลาพักผ่อน ชวนประชาชนเฝ้าคูหา 4 โมงเย็น จับตาปัญหาช่วงปิดหีบเลือกตั้ง
บรรยากาศการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันนี้ (11 ตุลาคม 2569) เป็นไปอย่างคึกคักผู้ประกันตนและนายจ้างต่างออกมาลงคะแนนเสียงก่อนคูหาปิด 16.00 น. มีรายงานว่า นายพนัส ไทยล้วน อดีตกรรมการประกันสังคม 8 สมัย และประธานสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทย นั่งรถเข็นไปใช้สิทธิที่โรงเรียนสมุทรปราการ พร้อมให้สัมภาษณ์ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปตามเป้าหมาย ส่วนผลจะแพ้หรือชนะเป็นอีกเรื่อง และมองว่าการเลือกตั้งรอบนี้ต่างจาก 2 ปีที่แล้วอย่างสิ้นเชิง
ขณะที่ ไอซ์ รักชนก ศรีนอก ออกมาโพสต์ข้อความถึงนายพนัสโดยตรง ระบุว่า “ขอบคุณพี่พนัสตลอด 30 กว่าปีที่ผ่านมาที่เวียนว่ายอยู่ในประกันสังคม ไม่รู้มีใครได้ประโยชน์ไหม แต่พอเถอะ พอแค่นี้ พักผ่อนนะคะ”
พร้อมกันนี้ ไอซ์ยังโพสต์เชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ และเตือนถึงปัญหา 4 ประการที่อาจเกิดความชุลมุนหลังปิดคูหาในเวลา 16.00 น. จึงขอให้ทุกคนช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วงนับคะแนน
“วันนี้ ปิดคูหา 16.00 น. เราจะเจอปัญหา 4 ประการ อาจจะเกิดความชุลมุน วุ่นวาย ขอให้ทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือ อีกอึดใจเดียว
1) ณ เวลา 16.00 น. บางคูหาที่มีคนไปใช้สิทธิ์เยอะมาก ￼อาจจะต่อแถวกันยาวจนถึงเวลาปิดคูหาแต่ผู้ประกันตนและนายจ้างก็ยังใช้สิทธิ์กันไม่ครบ
ตามกฎหมายเลือกตั้งของประกันสังคม จะต้องให้ผู้ที่ต่อแถวอยู่ทั้งหมดได้ใช้สิทธิ์ คูหาไหนปิดหีบแล้วตัดแถวแจ้งร้องเรียนได้เลยนะคะ
2) หลังปิดหีบแล้ว กล้องวงจรปิด ในบริเวณคูหาเลือกตั้ง ที่ถูกคลุมถุงดำเอาไว้ ต้องเอาถุงดำออก
การเอาถุงดำคุมกล้องวงจรปิด เพื่อไม่ให้ถ่าย ณ เวลาที่ผู้ประกันตนและนายจ้างลงคะแนน เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นลับ แต่หลังจากปิดหีบแล้วต้องเอาออกเพื่อบันทึกภาพขณะเลือกตั้ง
3) การขับและขานคะแนน ต้องขานเสียงดังฟังชัด ขีดคะแนนให้เห็นชัดเจน ไม่แอบทำ ระวังการใช้ดุลยพินิจแล้วบอกว่าเป็นบัตรเสีย
ซึ่งสิ่งนี้ต้องใช้คนที่อยู่หน้างานจริง ๆ ค่ะ
4) หลังจากปิดหีบ ณ เวลา 16.00 น. กรรมการหน่วยทั่วประเทศจะนับคะแนนและประกาศคะแนนที่หน่วย แต่คะแนนส่วนนี้จะไม่รายงานขึ้นบนเว็บไซต์ ไม่มีการประกาศให้สื่อสารมวลชนได้รับรับทราบ
แต่จะนำคะแนนไปรวมที่อำเภอ/เขต/￼จังหวัด และ ประกาศ เป็นรายอำเภอ/เขต/จังหวัดทีเดียว ดังนั้นต้องให้คนที่อยู่หน้าคูหาช่วยถ่ายรูปคะแนน แล้วส่งเข้ามาเพื่อรวบรวม ทีมไหนมีจับตาเฝ้าหน่วย ช่วยกันหน่อยนะคะ
เย็นนี้ใครยังไม่มีนัด หรือมีแล้วก็เถอะ ขอวันเดียว 4 โมงเจอกันที่คูหาทั่วประเทศ ไอซ์ก็ไปเฝ้าด้วย #เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม #ทีมไม่เอาปฏิทิน”
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