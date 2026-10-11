ไอซ์ รักชนก ขอบคุณ พนัส ไทยล้วน วนเวียนประกันสังคม 30 กว่าปี ถึงเวลาพักผ่อน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 ต.ค. 2569 15:43 น.| อัปเดต: 11 ต.ค. 2569 15:49 น.
ไอซ์ รักชนก โพสต์ข้อความถึง พนัส ไทยล้วน ขอบคุณที่ทำงานมา 30 กว่าปี ชี้ถึงเวลาพักผ่อน

ไอซ์ รักชนก ขอบคุณ พนัส ไทยล้วน เวียนว่ายอยู่ในประกันสังคมมา 30 กว่าปี ชี้ถึงเวลาพักผ่อน ชวนประชาชนเฝ้าคูหา 4 โมงเย็น จับตาปัญหาช่วงปิดหีบเลือกตั้ง

บรรยากาศการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันนี้ (11 ตุลาคม 2569) เป็นไปอย่างคึกคักผู้ประกันตนและนายจ้างต่างออกมาลงคะแนนเสียงก่อนคูหาปิด 16.00 น. มีรายงานว่า นายพนัส ไทยล้วน อดีตกรรมการประกันสังคม 8 สมัย และประธานสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทย นั่งรถเข็นไปใช้สิทธิที่โรงเรียนสมุทรปราการ พร้อมให้สัมภาษณ์ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปตามเป้าหมาย ส่วนผลจะแพ้หรือชนะเป็นอีกเรื่อง และมองว่าการเลือกตั้งรอบนี้ต่างจาก 2 ปีที่แล้วอย่างสิ้นเชิง

ขณะที่ ไอซ์ รักชนก ศรีนอก ออกมาโพสต์ข้อความถึงนายพนัสโดยตรง ระบุว่า “ขอบคุณพี่พนัสตลอด 30 กว่าปีที่ผ่านมาที่เวียนว่ายอยู่ในประกันสังคม ไม่รู้มีใครได้ประโยชน์ไหม แต่พอเถอะ พอแค่นี้ พักผ่อนนะคะ”

โฆษณา
ไอซ์ รักชนก ขอบคุณ พนัส ไทยล้วน
ภาพจาก Facebook : รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork

พร้อมกันนี้ ไอซ์ยังโพสต์เชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ และเตือนถึงปัญหา 4 ประการที่อาจเกิดความชุลมุนหลังปิดคูหาในเวลา 16.00 น. จึงขอให้ทุกคนช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วงนับคะแนน

“วันนี้ ปิดคูหา 16.00 น. เราจะเจอปัญหา 4 ประการ อาจจะเกิดความชุลมุน วุ่นวาย ขอให้ทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือ อีกอึดใจเดียว

1) ณ เวลา 16.00 น. บางคูหาที่มีคนไปใช้สิทธิ์เยอะมาก ￼อาจจะต่อแถวกันยาวจนถึงเวลาปิดคูหาแต่ผู้ประกันตนและนายจ้างก็ยังใช้สิทธิ์กันไม่ครบ

ตามกฎหมายเลือกตั้งของประกันสังคม จะต้องให้ผู้ที่ต่อแถวอยู่ทั้งหมดได้ใช้สิทธิ์ คูหาไหนปิดหีบแล้วตัดแถวแจ้งร้องเรียนได้เลยนะคะ

2) หลังปิดหีบแล้ว กล้องวงจรปิด ในบริเวณคูหาเลือกตั้ง ที่ถูกคลุมถุงดำเอาไว้ ต้องเอาถุงดำออก

การเอาถุงดำคุมกล้องวงจรปิด เพื่อไม่ให้ถ่าย ณ เวลาที่ผู้ประกันตนและนายจ้างลงคะแนน เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นลับ แต่หลังจากปิดหีบแล้วต้องเอาออกเพื่อบันทึกภาพขณะเลือกตั้ง

โฆษณา

3) การขับและขานคะแนน ต้องขานเสียงดังฟังชัด ขีดคะแนนให้เห็นชัดเจน ไม่แอบทำ ระวังการใช้ดุลยพินิจแล้วบอกว่าเป็นบัตรเสีย

โฆษณา

ซึ่งสิ่งนี้ต้องใช้คนที่อยู่หน้างานจริง ๆ ค่ะ

4) หลังจากปิดหีบ ณ เวลา 16.00 น. กรรมการหน่วยทั่วประเทศจะนับคะแนนและประกาศคะแนนที่หน่วย แต่คะแนนส่วนนี้จะไม่รายงานขึ้นบนเว็บไซต์ ไม่มีการประกาศให้สื่อสารมวลชนได้รับรับทราบ

แต่จะนำคะแนนไปรวมที่อำเภอ/เขต/￼จังหวัด และ ประกาศ เป็นรายอำเภอ/เขต/จังหวัดทีเดียว ดังนั้นต้องให้คนที่อยู่หน้าคูหาช่วยถ่ายรูปคะแนน แล้วส่งเข้ามาเพื่อรวบรวม ทีมไหนมีจับตาเฝ้าหน่วย ช่วยกันหน่อยนะคะ

เย็นนี้ใครยังไม่มีนัด หรือมีแล้วก็เถอะ ขอวันเดียว 4 โมงเจอกันที่คูหาทั่วประเทศ ไอซ์ก็ไปเฝ้าด้วย #เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม #ทีมไม่เอาปฏิทิน”

ไอซ์ รักชนก ชวนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม
ภาพจาก Facebook : รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 ต.ค. 2569 15:43 น.| อัปเดต: 11 ต.ค. 2569 15:49 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

น้ำป่าซัดเนปาลหลังดินถล่มกั้นแม่น้ำ

คลิปนาที น้ำป่าถล่มเนปาล ซัดบ้านพังยับ 44 ชีวิตสูญหาย ไม่รู้ชะตากรรม เร่งอพยพหนีตาย

เผยแพร่: 11 ตุลาคม 2569
ภาพปกพรีวิว ลิเวอร์พูล พบ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 6

ดูบอลสด ลิเวอร์พูล พบ แมนฯ ซิตี้ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 6 อาทิตย์ 11 ตุลาคม 2569

เผยแพร่: 11 ตุลาคม 2569
หยวนรุ้งเปิดตัวแฟนกลางไลฟ์

หยวน-รุ้ง เปิดตัวหวานกลางไลฟ์ แฟน ๆ แห่เชียร์เป็นแฟน ลุ้นขยับสถานะ

เผยแพร่: 11 ตุลาคม 2569
ภาพปกพรีวิว ฮัลล์ ซิตี้ พบ เอฟเวอร์ตัน พรีเมียร์ลีก นัดที่ 6

ดูบอลสด ฮัลล์ ซิตี้ พบ เอฟเวอร์ตัน พรีเมียร์ลีก นัดที่ 6 อาทิตย์ 11 ตุลาคม 2569

เผยแพร่: 11 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
ภาพปกพรีวิว ลิเวอร์พูล พบ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 6 ฟุตบอล

ดูบอลสด ลิเวอร์พูล พบ แมนฯ ซิตี้ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 6 อาทิตย์ 11 ตุลาคม 2569

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หยวนรุ้งเปิดตัวแฟนกลางไลฟ์ ข่าวดารา

หยวน-รุ้ง เปิดตัวหวานกลางไลฟ์ แฟน ๆ แห่เชียร์เป็นแฟน ลุ้นขยับสถานะ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพปกพรีวิว ฮัลล์ ซิตี้ พบ เอฟเวอร์ตัน พรีเมียร์ลีก นัดที่ 6 ฟุตบอล

ดูบอลสด ฮัลล์ ซิตี้ พบ เอฟเวอร์ตัน พรีเมียร์ลีก นัดที่ 6 อาทิตย์ 11 ตุลาคม 2569

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพปกพรีวิว คริสตัล พาเลซ พบ น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 6 ฟุตบอล

ดูบอลสด คริสตัล พาเลซ พบ น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 6 อาทิตย์ 11 ตุลาคม 2569

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฟไหม้รถพยาบาลโมบายไอซียู หน้าห้องฉุกเฉิน รพ.วชิระภูเก็ต ข่าว

ระทึก! ไฟไหม้รถโรงพยาบาลหน้าห้องฉุกเฉิน ประชาชนแตกตื่น คาดเสียหายหลายล้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรสแมรี่ นักร้องยุค 90 ป่วยหนักบ้านหมุน ขอผู้ใหญ่ใจดีช่วยค่ารักษาลูก บันเทิง

ดารายุค 90 ป่วยบ้านหมุน หาผู้ใหญ่ใจดีรักษาลูกซึมเศร้า วอนช่วยต่อลมหายใจ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนิง ปัทมา ตอบคำถาม สิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิต MGI 2026 บันเทิง

หนิง ปัทมา ตอบคำถาม สิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิต ก่อนจอด TOP11 คว้ารองอันดับ 5 MGI 2026

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กบฏฮูตีโจมตีสนามบินโจมตีสนามบินนานาชาติคิงคาลิด กรุงริยาด เสียชีวิตแล้ว 12 ราย ข่าวต่างประเทศ

ยอดดับ กบฏฮูตีโจมตีสนามบินซาอุฯ เจ็บหลายร้อยชีวิต สั่งระงับทุกเที่ยวบิน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด.ต.ศุภศาสตร์ ไกรสูรย์ ผบ.หมู่ (ป.) เสียชีวิต ข่าว

สิ้น ด.ต.ศุภศาสตร์ ตำรวจน้ำดี กำลังสำคัญของหน่วย จากไปไม่มีวันกลับ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 2569 ข่าว

เช็กหน่วยเลือกตั้งประกันสังคม 11 ต.ค.69 แนะเอกสาร-วิธีลงคะแนน ปิดหีบ 4 โมงเย็น

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบ! นักศึกษาแพทย์ เลียนแบบซีรีส์ดัง ลวงเหยื่อสาวเข้าห้องเชือด-กระหน่ำแทงดับสลด ข่าว

รวบ! นักศึกษาแพทย์ เลียนแบบซีรีส์ดัง ลวงเหยื่อสาวเข้าห้องเชือด-กระหน่ำแทงดับสลด

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอ๋ อัจฉรา จุกอกถูกน้องหักหลัง ฉกทองไปจำนำ แถมทำบ้าน 40 ล้านที่ให้ โดนยึด บันเทิง

เอ๋ อัจฉรา จุกอกถูกน้องหักหลัง ฉกทองไปจำนำ แถมทำบ้าน 40 ล้านที่ให้ โดนยึด

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอาแล้ว! นายห้างประจักษ์ชัย ประกบ แม่ภัทร เตรียมเนรมิตลุคใหม่ พร้อมรับงานรัวๆ บันเทิง

เอาแล้ว! นายห้างประจักษ์ชัย ประกบ แม่ภัทร เตรียมเนรมิตลุคใหม่ พร้อมรับงานรัวๆ

24 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพปกพรีวิว แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 6 ฟุตบอล

ดูบอลสด แมนฯ ยูไนเต็ด พบ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 6 เสาร์ 10 ตุลาคม 2569

1 วัน ที่แล้ว
สรุปมหากาพย์ นักวาดหนุ่ม &quot;ตายทิพย์&quot; กุเรื่องป่วยหนัก-จัดงานศพวนลูป ล่าสุดปิดไอจีหนีผิด ข่าว

สรุปมหากาพย์ นักวาดหนุ่ม “ตายทิพย์” กุเรื่องป่วยหนัก-จัดงานศพวนลูป ล่าสุดปิดไอจีหนีผิด

1 วัน ที่แล้ว
หมวดสมภพ อิ่มเอิบ! ควงแฟน จดทะเบียนสมรส เผยลิขิตรักจากผู้หญิงนับหมื่นคน ข่าว

หมวดสมภพ อิ่มเอิบ! ควงแฟน จดทะเบียนสมรส เผยลิขิตรักจากผู้หญิงนับหมื่นคน

1 วัน ที่แล้ว
วินาทีสลด! ลิฟต์ขนของสลิงขาด ร่วงจากชั้น 2 ทับศีรษะ หญิง 47 ขาด ดับสยอง ข่าว

วินาทีสลด! ลิฟต์ขนของสลิงขาด ร่วงจากชั้น 2 ทับศีรษะ หญิง 47 ขาด ดับสยอง

1 วัน ที่แล้ว
ภาพปกพรีวิว ซันเดอร์แลนด์ พบ ไบรท์ตัน พรีเมียร์ลีก นัดที่ 6 ฟุตบอล

ดูบอลสด ซันเดอร์แลนด์ พบ ไบรท์ตัน พรีเมียร์ลีก นัดที่ 6 เสาร์ 10 ตุลาคม 2569

1 วัน ที่แล้ว
ภาพปกพรีวิว อิปสวิช ทาวน์ พบ ฟูแลม พรีเมียร์ลีก นัดที่ 6 ฟุตบอล

ดูบอลสด อิปสวิช ทาวน์ พบ ฟูแลม พรีเมียร์ลีก นัดที่ 6 เสาร์ 10 ตุลาคม 2569

1 วัน ที่แล้ว
ภาพปกพรีวิว เชลซี พบ บอร์นมัธ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 6 ฟุตบอล

ดูบอลสด เชลซี พบ บอร์นมัธ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 6 เสาร์ 10 ตุลาคม 2569

1 วัน ที่แล้ว
ภาพปกพรีวิว แอสตัน วิลลา พบ เบรนท์ฟอร์ด พรีเมียร์ลีก นัดที่ 6 ฟุตบอล

ดูบอลสด แอสตัน วิลลา พบ เบรนท์ฟอร์ด พรีเมียร์ลีก นัดที่ 6 เสาร์ 10 ตุลาคม 2569

1 วัน ที่แล้ว
อิงฟ้า แย้มสัมพันธ์ ปอป้อ ทรัพย์สิรี ลุยจีบจริง แต่ยังไม่ได้คบ รับโสดแต่ไม่ 100% บันเทิง

อิงฟ้า แย้มสัมพันธ์ ปอป้อ ทรัพย์สิรี ลุยจีบจริง แต่ยังไม่ได้คบ รับโสดแต่ไม่ 100%

1 วัน ที่แล้ว
แม่ภัทร ฝากถึงลูกสะใภ้ &quot;คืนโรงงานให้แม่เถอะ&quot; หลังไปถึงที่แต่ปิดประตูเก็บตัวเงียบ ข่าว

แม่ภัทร ฝากถึงลูกสะใภ้ “คืนโรงงานให้แม่เถอะ” หลังไปถึงที่แต่ปิดประตูเก็บตัวเงียบ

1 วัน ที่แล้ว
SHSTA ถอดรางวัล เนิร์สซิงโฮม นนทบุรี หลังถูกแฉกักขัง-ล่ามโซ่-ทำร้ายผู้ป่วยในศูนย์ ข่าว

SHSTA ถอดรางวัล เนิร์สซิงโฮม นนทบุรี หลังถูกแฉกักขัง-ล่ามโซ่-ทำร้ายผู้ป่วยในศูนย์

1 วัน ที่แล้ว
ภาพปกพรีวิว อาร์เซนอล พบ ลีดส์ ยูไนเต็ด พรีเมียร์ลีก นัดที่ 6 ฟุตบอล

ดูบอลสด อาร์เซนอล พบ ลีดส์ ยูไนเต็ด พรีเมียร์ลีก นัดที่ 6 เสาร์ 10 ตุลาคม 2569

1 วัน ที่แล้ว
Back to top button