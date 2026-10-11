ช็อกโลก! สนามบินริยาดโดนถล่ม นักบินดับคาที่ ยอดตายพุ่ง 12 ศพ
กบฏฮูตีโจมตีสนามบินริยาด ซาอุดิอะราเบีย พุ่งเป้าทำลายอาคารและเครื่องบิน ทำนักบินของสายการบิน Saudia ดับ ล่าสุดยอดเสียชีวิตพุ่ง 12 ศพ
สถานการณ์ความรุนแรงในซาอุดีอาระเบียยังคงคุกรุ่นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด สำนักงานการบินพลเรือนทั่วไปของซาอุดีอาระเบีย (GACA) ออกแถลงการณ์ยืนยันว่า เกิดเหตุโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิด (King Khalid International Airport) ในกรุงริยาดถึง 2 ครั้ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ส่งผลให้มีชาวซาอุดีอาระเบียเสียชีวิต 3 ราย ซึ่งหนึ่งในนั้นคือนักบินของสายการบินแห่งชาติ
การโจมตีระลอกนี้ ครั้งแรกมุ่งเป้าไปที่สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในสนามบิน ส่วนครั้งที่สองพุ่งเป้าไปที่เครื่องบินของสายการบินซาอุเดีย (Saudia) ส่งผลให้เครื่องบินที่จอดอยู่บนรันเวย์ได้รับความเสียหาย แต่โชคดีที่ขณะเกิดเหตุไม่มีผู้โดยสารอยู่บนเครื่อง นอกจากผู้เสียชีวิตแล้ว ยังมีชาวซาอุฯ และพลเมืองสัญชาติอื่นๆ ได้รับบาดเจ็บอีกหลายราย ซึ่งมีอาการตั้งแต่บาดเจ็บเล็กน้อยไปจนถึงสาหัส โดยทาง GACA ไม่ได้ระบุตัวเลขผู้ได้รับบาดเจ็บรวมที่แน่ชัด
ทางด้านสายการบิน Saudia ได้ออกแถลงการณ์เมื่อวันศุกร์เพื่อแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของ “กัปตันฮามูด อาลี อัล-คัลทามิ” (Hamoud Ali Al-Kalthami) นักบินผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ ทางสายการบินได้ยกย่องในความทุ่มเทและผลงานตลอดชีวิตการทำงานของเขา พร้อมแสดงความเคารพและรำลึกถึงอย่างสุดซึ้ง
หลังเกิดเหตุ ทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าควบคุมสถานการณ์ทันทีตามมาตรฐานความปลอดภัยและแผนเผชิญเหตุ ผู้บาดเจ็บทั้งหมดถูกเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษา ขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าประเมินความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐานภายในสนามบิน อย่างไรก็ตาม GACA ยืนยันว่าการดำเนินงานของสนามบินและการจราจรทางอากาศสามารถกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ในเวลาต่อมา โดยสายการบิน Saudia แจ้งว่าเที่ยวบินต่างๆ กลับมาให้บริการตามปกติแล้วตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันพฤหัสบดี (ตามเวลาท้องถิ่น)
เหตุการณ์สลดครั้งนี้ถือเป็นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านการบินของซาอุดีอาระเบียซ้ำรอยเดิม เพราะก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่วัน (6 และ 7 ตุลาคม) เพิ่งเกิดเหตุโจมตีสนามบินนานาชาติอับฮา (Abha International Airport) และสนามบินคิงคาลิด ส่งผลให้มีชาวต่างชาติเสียชีวิต 3 ราย ได้แก่ หญิงชาวโมร็อกโกและแอลจีเรียที่สนามบินอับฮา และชายชาวซูดานที่กรุงริยาด นอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกถึง 36 ราย
แม้ช่วงที่ผ่านมากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมน (ซึ่งมีอิหร่านหนุนหลัง) จะออกมาอ้างความรับผิดชอบต่อการโจมตีสนามบินในซาอุฯ หลายครั้ง รวมถึงเหตุการณ์ในกรุงริยาด แต่สำหรับเหตุโจมตี 2 ครั้งล่าสุดเมื่อวันพฤหัสบดี ทาง GACA ยังไม่ได้ระบุชัดเจนว่าฝ่ายใดเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง
จากความตึงเครียดที่ยกระดับขึ้น ได้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่ออุตสาหกรรมการบินในภูมิภาค สายการบินนานาชาติหลายแห่งตัดสินใจระงับการให้บริการเส้นทางสู่กรุงริยาดเพื่อความปลอดภัย อาทิ ลุฟท์ฮันซ่า กรุ๊ป (Lufthansa Group) ที่ประกาศระงับเที่ยวบินไปจนถึงวันที่ 16 ตุลาคมนี้ ขณะที่สายการบินของอินเดียอย่าง แอร์อินเดีย (Air India) และ อินดิโก (IndiGo) ก็ได้ประกาศยกเลิกเที่ยวบินชั่วคราวเช่นเดียวกัน
ข้อมูลจาก : gulfbusiness
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