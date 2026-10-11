พนัส ไทยล้วน นั่งวีลแชร์ใช้สิทธิเลือกตั้ง ไม่ล้มเด็กอมมือ สู้ต่อตัวได้ร้อยโหวตก็เก่งแล้ว

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 ต.ค. 2569 14:01 น.| อัปเดต: 11 ต.ค. 2569 14:33 น.
พนัส ไทยล้วน ใช้สิทธิเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ซัดผู้สมัครมีนักการเมืองหนุนหลัง

พนัส ไทยล้วน นั่งวีลแชร์ใช้สิทธิเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม เผยแพ้ชนะไม่เป็นไร ซัดเด็กอมมือเป็นลูกน้องของพรรคการเมือง ลั่นสู้ตัวต่อตัวได้ 100 คะแนนก็เก่งแล้ว

วันนี้ (11 ตุลาคม 2569) พนัส ไทยล้วน อดีตกรรมการประกันสังคม 8 สมัย และประธานสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทย นั่งรถเข็นเดินทางมาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่ที่โรงเรียนสมุทรปราการ

พนัสเปิดเผยว่า การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปตามเป้าหมาย ส่วนผลจะแพ้หรือชนะเป็นอีกเรื่อง แม้ส่วนตัวจะรู้จักเพียงผู้นำกลุ่มและไม่รู้จักสมาชิกกว่าพันคน แต่เครือข่ายน้อง ๆ ก็ช่วยกันขับเคลื่อนหาเสียงอย่างเต็มที่ตลอด 2 เดือนที่ผ่านมา การเลือกตั้งรอบนี้ต่างจากเมื่อ 2 ปีที่แล้วอย่างชัดเจน เพราะมีฝ่ายที่แสดงเจตนาว่าต้องการเข้ามายึดกองทุน

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เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงประเด็นการสื่อสารที่คู่แข่งถูกมองว่าเป็น “เด็กอมมือ” และจะสามารถล้มได้หรือไม่ พนัส ไทยล้วน ตอบว่า เด็กอมมือไม่มีความหมายอะไร หากมองให้ลึกจะเห็นพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลัง

“ล้มเด็กอมมือ ปัดโธ่ ลำพังมันกับผมตัวต่อตัว มันได้สัก 100 คะแนน ก็เก่งแล้ว”

พนัสระบุเพิ่มเติมว่า การที่กลุ่มลูกจ้างไปพูดจาก้าวร้าวใส่นายจ้าง ทำให้นายจ้างโกรธและไม่พอใจอย่างมาก มีนายจ้างโทรศัพท์มาหาตนหลายสาย ยกตัวอย่างนายจ้างจากพื้นที่เสม็ดที่โทรมาแจ้งว่ามีเสียงกว่า 200 คนพร้อมลงคะแนนให้ตน

พร้อมกันนี้ พนัสได้ทิ้งท้ายเตือนถึงความเสี่ยงในการบริหารงานว่า การดึงนายจ้างและลูกจ้างเข้ามา หากอีกฝ่ายได้ที่นั่งทั้ง 2 ส่วน รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิอีก 7 และกรรมการอีก 66 เท่ากับเป็นการมัดตราสังประกันสังคมให้ตายสนิท

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 ต.ค. 2569 14:01 น.| อัปเดต: 11 ต.ค. 2569 14:33 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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