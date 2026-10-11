คลิปนาที น้ำป่าถล่มเนปาล ซัดบ้านพังยับ 44 ชีวิตสูญหาย ไม่รู้ชะตากรรม เร่งอพยพหนีตาย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 ต.ค. 2569 14:38 น.| อัปเดต: 11 ต.ค. 2569 14:46 น.
น้ำป่าซัดเนปาลหลังดินถล่มกั้นแม่น้ำ

เนปาลอ่วม! ดินถล่มกั้นแม่น้ำแตก น้ำป่าทะลักซัดกอร์ข่า บ้าน-สะพานพังยับ สูญหายกว่า 44 ชีวิต ทางการสั่งอพยพด่วน

มื่อเวลาประมาณ 04.00 น. ของเช้าวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2569 เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากอย่างรุนแรงในเขตเทศบาลชนบทชัมนูบรี (Chumnubri) และดาร์เช (Dharche) เมืองกอร์ข่า (Gorkha) ประเทศเนปาล สาเหตุเกิดจากดินถล่มลงมาปิดกั้นแม่น้ำพุฒิ คันดากิ (Budhi Gandaki) ก่อนที่แนวดินกั้นน้ำจะแตกออก ส่งผลให้มวลน้ำมหาศาลทะลักเข้าซัดบ้านเรือน สะพาน และโครงสร้างพื้นฐานพังเสียหายอย่างหนัก

ลักษมี กุงรุง (Laxmi Gurung) รองประธานเทศบาลชนบทชัมนูบรี เปิดเผยกับสำนักข่าวซินหัวว่า มวลน้ำพัดบ้านเรือนหายไปอย่างน้อย 40 หลังคาเรือนใน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ ไพยุน (Paiyun) จากัต (Jagat) บาการ์ (Bagar) ซัลเลรี (Salleri) และกัตติโขลา (Ghattikhola) นอกจากนี้ยังมีน้ำท่วมขังที่พักชั่วคราวและบ้านเรือนในพื้นที่เขตเซอร์ดิบาส (Sirdibas) และดาร์เชอีกหลายแห่ง

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สำนักข่าวกาฐมาณฑุโพสต์รายงานว่า มวลน้ำพัดเพิงพักริมแม่น้ำอุงกิลุง (Ungilung) ในเขตชุมเชต (Chumchet) หายไป ทำให้มีผู้สูญหาย 4 คน ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ได้รับรายงานว่าเกิดเหตุการณ์คล้ายคลึงกันที่แม่น้ำกาลี คันดากิ (Kaligandaki) ส่งผลให้มีผู้สูญหายมากถึง 40 คน โดยเบื้องต้นยังไม่มีการยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตจากทั้งสองเหตุการณ์

น้ำป่าหลากซัดบ้านเรือนและไซต์งานก่อสร้างเนปาล

มวลน้ำทำลายแคมป์คนงานและเครื่องจักรของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำพุฒิ คันดากิ ขนาด 341 เมกะวัตต์ ในพื้นที่ซัลเลรี รวมทั้งกระแสน้ำยังซัดสะพานขาดหลายแห่งจนตัดขาดเส้นทางสัญจรระหว่างหมู่บ้าน ได้แก่

  • สะพานแขวนทางเท้าเก่าเชื่อมระหว่าง นยักเชต (Nyakchet) และ เซอร์ดิบาส
  • สะพานเชื่อมระหว่าง นยักเชต และ ฟิลิม บาซาร์ (Philim Bazaar)
  • สะพานแขวนทางเท้าเชื่อมระหว่าง มัชฉะโขลา (Machhakhola) และ เครัวจา (Kerauja)
  • สะพานเหล็กสำหรับรถยนต์ที่โซติ (Soti) เชื่อมหมู่ 2 และ 3 ของเทศบาลชนบทอารูคัต (Aarughat)
  • สะพานที่อารูคัต เชื่อมระหว่างเมืองกอร์ข่าและเมืองดาดิง (Dhading)

สถานการณ์ปัจจุบัน น้ำท่วมขังบ้านเรือนในพื้นที่ลุ่มต่ำของมัชฉะโขลา และบ้านเรือนอีกประมาณ 20-22 หลังในพื้นที่ซัลเลรีเผชิญความเสี่ยงสูงจากน้ำหลาก

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ธรรมเมนทรา กุมาร มิชรา (Dharmendra Kumar Mishra) เจ้าหน้าที่ระดับสูงของเมืองกอร์ข่า ระบุว่าทีมกู้ภัยจากกรุงกาฐมาณฑุเดินทางลงพื้นที่เกิดเหตุแล้ว ขณะนี้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและตำรวจกำลังเร่งประเมินความเสียหาย พร้อมใช้เครื่องขยายเสียงประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำในพื้นที่เสี่ยง เช่น ขอร์ลาเบนซี (Khorlabensi) มัชฉะโขลา โซติ อาร์เคต (Arkhet) และอารูคัต ให้อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยด่วน

ชมคลิป

น้ำป่าหลากซัดบ้านเรือนและไซต์งานก่อสร้างเนปาล-2น้ำป่าหลากซัดบ้านเรือนและไซต์งานก่อสร้างเนปาล-3

ข้อมูลจาก : firstpost และ nst

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 ต.ค. 2569 14:38 น.| อัปเดต: 11 ต.ค. 2569 14:46 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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