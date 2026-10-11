หยวน-รุ้ง เปิดตัวหวานกลางไลฟ์ แฟน ๆ แห่เชียร์เป็นแฟน ลุ้นขยับสถานะ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 ต.ค. 2569 13:25 น.| อัปเดต: 11 ต.ค. 2569 13:25 น.
หยวนรุ้งเปิดตัวแฟนกลางไลฟ์

 

ทำเอาแฟนคลับฟินกันไปตาม ๆ กัน เมื่อนักร้องหนุ่ม หยวน นิธิชัย หรือ หยวน ดราก้อนไฟว์ ควงคู่นักแสดงสาวอารมณ์ดี รุ้ง รุ้งลาวัณย์ โทนะหงษา หรือที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีจากบทบาท หนูหิ่น เดอะมูฟวี่ มาเสิร์ฟโมเมนต์ยิ้มหวานให้แฟน ๆ กลางไลฟ์สด

ภาพจากการไลฟ์เผยให้เห็นความสนิทสนมของทั้งคู่ที่สวมเสื้อยืดสีขาวเหมือนกัน โดยหนุ่มหยวนได้โอบไหล่และหยอกล้อกับรุ้งอย่างเป็นธรรมชาติ ทั้งคู่มีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่ดูมีความสุขอย่างเห็นได้ชัด อาการคลั่งรักที่แสดงออกมาผ่านแววตาและการกระทำเหล่านี้ ทำให้ชาวเน็ตหลายคนลงความเห็นว่าแทบไม่ต้องรอคำตอบให้ชัดเจนก็พอจะเดาออกว่าทั้งคู่หวานกันมากแค่ไหน

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งานนี้บรรดาแฟนคลับต่างพากันสู้ไม่ถอยและจับตาสถานะของทั้งคู่อย่างใกล้ชิด หลายคนตั้งตารอฟังความจริงจากปากของหยวนและรุ้งว่า สรุปแล้วทั้งสองคนกำลังคบหาดูใจกันอยู่จริงหรือไม่

ชาวเน็ตสงสัยหยวนรุ้งเปิดตัวแฟน-2 ชาวเน็ตสงสัยหยวนรุ้งเปิดตัวแฟน

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 ต.ค. 2569 13:25 น.| อัปเดต: 11 ต.ค. 2569 13:25 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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