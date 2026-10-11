หยวน-รุ้ง เปิดตัวหวานกลางไลฟ์ แฟน ๆ แห่เชียร์เป็นแฟน ลุ้นขยับสถานะ
ทำเอาแฟนคลับฟินกันไปตาม ๆ กัน เมื่อนักร้องหนุ่ม หยวน นิธิชัย หรือ หยวน ดราก้อนไฟว์ ควงคู่นักแสดงสาวอารมณ์ดี รุ้ง รุ้งลาวัณย์ โทนะหงษา หรือที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีจากบทบาท หนูหิ่น เดอะมูฟวี่ มาเสิร์ฟโมเมนต์ยิ้มหวานให้แฟน ๆ กลางไลฟ์สด
ภาพจากการไลฟ์เผยให้เห็นความสนิทสนมของทั้งคู่ที่สวมเสื้อยืดสีขาวเหมือนกัน โดยหนุ่มหยวนได้โอบไหล่และหยอกล้อกับรุ้งอย่างเป็นธรรมชาติ ทั้งคู่มีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่ดูมีความสุขอย่างเห็นได้ชัด อาการคลั่งรักที่แสดงออกมาผ่านแววตาและการกระทำเหล่านี้ ทำให้ชาวเน็ตหลายคนลงความเห็นว่าแทบไม่ต้องรอคำตอบให้ชัดเจนก็พอจะเดาออกว่าทั้งคู่หวานกันมากแค่ไหน
งานนี้บรรดาแฟนคลับต่างพากันสู้ไม่ถอยและจับตาสถานะของทั้งคู่อย่างใกล้ชิด หลายคนตั้งตารอฟังความจริงจากปากของหยวนและรุ้งว่า สรุปแล้วทั้งสองคนกำลังคบหาดูใจกันอยู่จริงหรือไม่
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