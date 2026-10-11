ระทึก! ไฟไหม้รถโรงพยาบาลหน้าห้องฉุกเฉิน ประชาชนแตกตื่น คาดเสียหายหลายล้าน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 ต.ค. 2569 11:49 น.| อัปเดต: 11 ต.ค. 2569 11:49 น.
ไฟไหม้รถพยาบาลโมบายไอซียู หน้าห้องฉุกเฉิน รพ.วชิระภูเก็ต

ไฟไหม้รถโมบายไอซียู หน้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงได้แล้ว ไร้คนเจ็บ เร่งสอบสาเหตุ

เมื่อเวลา 07.08 น. วันที่ 11 ตุลาคม 2569 เกิดเหตุไฟไหม้รถพยาบาลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต (Mobile ICU) อย่างรุนแรง บริเวณหน้าห้องฉุกเฉินและอาคารศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ถนนเยาวราช อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย และประชาชนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวตื่นตระหนกและแตกตื่น

หลังรับแจ้งเหตุ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครภูเก็ต พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบและระดมกำลังเข้าฉีดน้ำสกัดเพลิงทันที จนสามารถควบคุมสถานการณ์และดับไฟไว้ได้

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อย่างไรก็ดี ขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ สำหรับรถพยาบาล Mobile ICU คันที่เกิดเพลิงไหม้คาดว่ามีมูลค่าสูงหลายล้านบาท

ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียด เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเพลิงไหม้ รวมถึงประเมินมูลค่าความเสียหายที่แน่ชัดต่อไป

รถโมบายไอซียูหน้าโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต-2
ภาพจาก Facebook : ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครภูเก็ต
รถโมบายไอซียูหน้าโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต-3
ภาพจาก Facebook : ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครภูเก็ต
รถโมบายไอซียูหน้าโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต-4
ภาพจาก Facebook : ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครภูเก็ต

ภาพจาก : ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทศบาลนครภูเก็ต

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 ต.ค. 2569 11:49 น.| อัปเดต: 11 ต.ค. 2569 11:49 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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