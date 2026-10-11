ระทึก! ไฟไหม้รถโรงพยาบาลหน้าห้องฉุกเฉิน ประชาชนแตกตื่น คาดเสียหายหลายล้าน
ไฟไหม้รถโมบายไอซียู หน้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงได้แล้ว ไร้คนเจ็บ เร่งสอบสาเหตุ
เมื่อเวลา 07.08 น. วันที่ 11 ตุลาคม 2569 เกิดเหตุไฟไหม้รถพยาบาลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต (Mobile ICU) อย่างรุนแรง บริเวณหน้าห้องฉุกเฉินและอาคารศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ถนนเยาวราช อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย และประชาชนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวตื่นตระหนกและแตกตื่น
หลังรับแจ้งเหตุ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครภูเก็ต พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบและระดมกำลังเข้าฉีดน้ำสกัดเพลิงทันที จนสามารถควบคุมสถานการณ์และดับไฟไว้ได้
อย่างไรก็ดี ขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ สำหรับรถพยาบาล Mobile ICU คันที่เกิดเพลิงไหม้คาดว่ามีมูลค่าสูงหลายล้านบาท
ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียด เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเพลิงไหม้ รวมถึงประเมินมูลค่าความเสียหายที่แน่ชัดต่อไป
ภาพจาก : ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครภูเก็ต
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