ดารายุค 90 ป่วยบ้านหมุน หาผู้ใหญ่ใจดีรักษาลูกซึมเศร้า วอนช่วยต่อลมหายใจ
‘โรสแมรี่’ นักร้องยุค 90 ป่วยหนักบ้านหมุน หลังเจอวิกฤตหนี้สินจากการลงทุนและน้ำท่วม ซ้ำลูกชายต้องรักษารักษาซึมเศร้า วอนผู้ใหญ่ใจดีช่วยต่อลมหายใจรักษา
จากกรณี โรสแมรี่ คาฮันดิง นักร้องลูกครึ่งไทย-ฟิลิปปินส์ชื่อดังในยุค 90 เจ้าของเพลงฮิต ‘ให้ฉันทำอย่างไร’ โพสต์ข้อความขอความช่วยเหลือ หลังต้องเผชิญกับปัญหาชีวิตอย่างหนักจนหาทางออกไม่ได้
สถานการณ์ปัจจุบันของเธอกับลูกชายกำลังลำบากอย่างมาก การลงทุนที่ผ่านมาล้มเหลวตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่ม ซ้ำยังทำให้มีหนี้สินติดตัว จากการหยิบยืมหลายครั้งจนเกรงใจคนรอบข้าง และตัดสินใจกู้สินเชื่อมาลงทุนเพิ่ม
นอกเหนือจากปัญหาการเงิน การรักษาน้องพีเจก็พบอุปสรรค ไม่สามารถไปที่โรงพยาบาลรามาธิบดีได้เนื่องจากปิดทำการ ทำให้ต้องเปลี่ยนไปรักษาที่อื่นแทน ส่วนตัวเธอเองก็มีอาการป่วยที่ต้องใช้เงินรักษาจำนวนไม่น้อย ปัญหาสารพัดที่รุมเร้าทำให้เธอเครียดจนมืดแปดด้าน และกังวลว่าจะต้องไปอาศัยหลับนอนบนฟุตปาธ
เธอยอมรับว่า การโพสต์ขอความช่วยเหลือคือทางเลือกสุดท้ายที่ไม่อยากทำ แต่เป็นทางออกที่ดีกว่าการไปทำผิดกฎหมาย ปัจจุบันลูกชายเริ่มทำงานผ่านคอมพิวเตอร์ได้บ้างแล้ว แต่ทั้งสองคนยังต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเพื่อเอาชีวิตรอด
ล่าสุดเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2569 โรสแมรี่ออกมาอัปเดตสถานการณ์เพิ่มเติมว่า “ตอนนี้คำณวนแล้วจะทยอยจ่าย แต่คงยังไม่ครบ เพราะยังเหลือยอดประมาณนึง และน้องต้องหาหมอนอก เพราะน้ำท่วมหมด ยังคงต้องรักษาซึมเศร้าและเอชไพโลไร แม่ก็ต้องหาหมอเพิ่ม
ถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีอยากช่วยพวกเราเพิ่ม อย่างที่บอกหวังว่าจะมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุบอนุเคราะห์ช่วยเหลือเพิ่มเติมมาที่โรสได้เลยนะคะ กราบขอบพระคุณล่วงหน้าในการยื้อชีวิตต่อไปกำลังจะคุยเรื่องงานพาร์ทไทม์แต่เวลามันเร่งด่วนจริง ๆ โรสได้รับผลกระทบเยอะ จากน้ำท่วม จากลูกป่วยและโรสก็ป่วยลุกจากเตียงก็บ้านหมุนแล้วค่ะ ลูกต้องช่วยป้อนข้าวจัดยาให้ทุกอย่าง ทั้ง ๆ ที่ตัวเองก็ป่วย ขอความเมตตาด้วยค่ะ”
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