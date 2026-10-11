หนิง ปัทมา ตอบคำถาม สิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิต ก่อนจอด TOP11 คว้ารองอันดับ 5 MGI 2026
ส่องคำตอบ หนิง ปัทมา เผยสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตที่ได้รับมา รอบ Top 11 ก่อนคว้ารองอันดับ 5 MGI 2026
กองเชียร์ลุ้นระทึกตลอดการประกวด Miss Grand International 2026 รอบตัดสิน เมื่อคืนที่ผ่านมา สาวงาม 80 ประเทศทั่วโลกขึ้นเวทีประชันความสามารถ ผลปรากฏว่า “จีฮาน โมฮิน ดิมาชค์” (Jihan Mohin Dimachk) จากประเทศแทนซาเนีย โชว์ศักยภาพโดดเด่นพิชิตใจกรรมการ คว้ามงกุฎคนที่ 14 ของโลกไปครองได้สำเร็จ
สำหรับตำแหน่งรองอันดับอื่นๆ มีสาวงามผู้คว้ารางวัล ดังนี้
- รองอันดับ 1: ชยาเร อันดราเด (Shyare Andrade) จากเอกวาดอร์
- รองอันดับ 2: โบ เมแกน โคส (Beau Megan Goos) จากเนเธอร์แลนด์
- รองอันดับ 3: ซีเมนา การ์ริโย (Ximena Carrillo) จากกัวเตมาลา
- รองอันดับ 4: เอมูรา ฟ่าม (Emoura Phạm) จากเวียดนาม
- รองอันดับ 5 (6 ตำแหน่ง): หนิง ปัทมา จิตรสวัสดิ์ (ประเทศไทย), วิกกี คาร์โบเนลล์ (เปอร์โตริโก), เปตี ฮัวเรซ (เม็กซิโก), มาร์เลน กานี กูอัสซี (โกตดิวัวร์), อายานนี ที. โกเมซ (คิวบา) และ เลดี ได มอสเกรา (เวเนซุเอลา)
แม้ตัวแทนประเทศไทยจะหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ 11 คนสุดท้าย และรับตำแหน่งรองอันดับ 5 แต่เธอทำผลงานอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการตอบคำถามในรอบ TOP11 ในหัวข้อ “สิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตที่คุณได้รับมาคืออะไร?”
หนิงเลือกตอบคำถามนี้เป็นภาษาไทยอย่างมั่นใจว่า “สิ่งมีค่าที่สุดในชีวิตที่หนิงได้รับมาคือโอกาสค่ะ หนิงเกิดมา 33 ปี โอกาสที่ดีที่สุดของหนิงคือการได้เป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 และหนิงภูมิใจที่ได้ใส่สายสะพายไทยแลนด์มาสู่เวทีมิสแกรนด์อินเตอร์เนชันแนล ขอบคุณโอกาสจากบอสณวัฒน์ ขอบคุณทุก ๆ คนที่รักหนิงปัทมา และขอบคุณที่ทำให้หนิงรู้ตัวเองมีค่าขนาดไหน ขอบคุณค่ะ”
นอกจากการคว้าตำแหน่งรองอันดับ 5 แล้ว หนิง ปัทมา ยังกวาดรางวัลพิเศษมาฝากแฟนๆ ชาวไทยได้อีก 2 รางวัล คือ รางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยม (Best National Costume) และรางวัล Miss Popular Vote (Top 10)
หลังจบการประกวด เพจเฟซบุ๊ก Miss Grand Thailand โพสต์ข้อความขอบคุณห้องเสื้อทุกแบรนด์ที่สนับสนุนชุดสวยๆ ให้ตัวแทนประเทศไทย ขอบคุณครอบครัว แฟนคลับทุกคนที่คอยอยู่เคียงข้าง และขอบคุณบอสณวัฒน์ที่เชื่อมั่นและมอบโอกาสให้หนิงทำหน้าที่บนเวทีระดับนานาชาติ พร้อมฝากแฟนๆ ติดตามและสนับสนุนผลงานของหนิงในทุกเส้นทางหลังจากนี้
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