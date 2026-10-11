หนิง ปัทมา ตอบคำถาม สิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิต ก่อนจอด TOP11 คว้ารองอันดับ 5 MGI 2026

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 ต.ค. 2569 10:53 น.| อัปเดต: 11 ต.ค. 2569 10:57 น.
หนิง ปัทมา ตอบคำถาม สิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิต MGI 2026

ส่องคำตอบ หนิง ปัทมา เผยสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตที่ได้รับมา รอบ Top 11 ก่อนคว้ารองอันดับ 5 MGI 2026

กองเชียร์ลุ้นระทึกตลอดการประกวด Miss Grand International 2026 รอบตัดสิน เมื่อคืนที่ผ่านมา สาวงาม 80 ประเทศทั่วโลกขึ้นเวทีประชันความสามารถ ผลปรากฏว่า “จีฮาน โมฮิน ดิมาชค์” (Jihan Mohin Dimachk) จากประเทศแทนซาเนีย โชว์ศักยภาพโดดเด่นพิชิตใจกรรมการ คว้ามงกุฎคนที่ 14 ของโลกไปครองได้สำเร็จ

สำหรับตำแหน่งรองอันดับอื่นๆ มีสาวงามผู้คว้ารางวัล ดังนี้

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  • รองอันดับ 1: ชยาเร อันดราเด (Shyare Andrade) จากเอกวาดอร์
  • รองอันดับ 2: โบ เมแกน โคส (Beau Megan Goos) จากเนเธอร์แลนด์
  • รองอันดับ 3: ซีเมนา การ์ริโย (Ximena Carrillo) จากกัวเตมาลา
  • รองอันดับ 4: เอมูรา ฟ่าม (Emoura Phạm) จากเวียดนาม
  • รองอันดับ 5 (6 ตำแหน่ง): หนิง ปัทมา จิตรสวัสดิ์ (ประเทศไทย), วิกกี คาร์โบเนลล์ (เปอร์โตริโก), เปตี ฮัวเรซ (เม็กซิโก), มาร์เลน กานี กูอัสซี (โกตดิวัวร์), อายานนี ที. โกเมซ (คิวบา) และ เลดี ได มอสเกรา (เวเนซุเอลา)

แม้ตัวแทนประเทศไทยจะหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ 11 คนสุดท้าย และรับตำแหน่งรองอันดับ 5 แต่เธอทำผลงานอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการตอบคำถามในรอบ TOP11 ในหัวข้อ “สิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตที่คุณได้รับมาคืออะไร?”

หนิงเลือกตอบคำถามนี้เป็นภาษาไทยอย่างมั่นใจว่า “สิ่งมีค่าที่สุดในชีวิตที่หนิงได้รับมาคือโอกาสค่ะ หนิงเกิดมา 33 ปี โอกาสที่ดีที่สุดของหนิงคือการได้เป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 และหนิงภูมิใจที่ได้ใส่สายสะพายไทยแลนด์มาสู่เวทีมิสแกรนด์อินเตอร์เนชันแนล ขอบคุณโอกาสจากบอสณวัฒน์ ขอบคุณทุก ๆ คนที่รักหนิงปัทมา และขอบคุณที่ทำให้หนิงรู้ตัวเองมีค่าขนาดไหน ขอบคุณค่ะ”

นอกจากการคว้าตำแหน่งรองอันดับ 5 แล้ว หนิง ปัทมา ยังกวาดรางวัลพิเศษมาฝากแฟนๆ ชาวไทยได้อีก 2 รางวัล คือ รางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยม (Best National Costume) และรางวัล Miss Popular Vote (Top 10)

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หลังจบการประกวด เพจเฟซบุ๊ก Miss Grand Thailand โพสต์ข้อความขอบคุณห้องเสื้อทุกแบรนด์ที่สนับสนุนชุดสวยๆ ให้ตัวแทนประเทศไทย ขอบคุณครอบครัว แฟนคลับทุกคนที่คอยอยู่เคียงข้าง และขอบคุณบอสณวัฒน์ที่เชื่อมั่นและมอบโอกาสให้หนิงทำหน้าที่บนเวทีระดับนานาชาติ พร้อมฝากแฟนๆ ติดตามและสนับสนุนผลงานของหนิงในทุกเส้นทางหลังจากนี้

หนิง ปัทมา
ภาพจาก Facebook : Miss Grand Thailand
หนิง ปัทมา คว้ารองอันดับ 5 MGI 2026
ภาพจาก Facebook : Miss Grand Thailand

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 ต.ค. 2569 10:53 น.| อัปเดต: 11 ต.ค. 2569 10:57 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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