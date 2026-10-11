สิ้น ด.ต.ศุภศาสตร์ ตำรวจน้ำดี กำลังสำคัญของหน่วย จากไปไม่มีวันกลับ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 ต.ค. 2569 09:47 น.| อัปเดต: 11 ต.ค. 2569 09:47 น.
ด.ต.ศุภศาสตร์ ไกรสูรย์ ผบ.หมู่ (ป.) เสียชีวิต

อาลัย ด.ต.ศุภศาสตร์ ไกรสูรย์ ผบ.หมู่ (ป.) ตำรวจภูธรท่าตูม จ.สุรินทร์ ตำรวจน้ำดีผู้เป็นที่รักของเพื่อนร่วมงาน ยกย่องเป็นกำลังสำคัญที่ทุ่มเททำงานเพื่อประชาชน

สถานีตำรวจภูธรท่าตูม จังหวัดสุรินทร์  โพสต์ข้อความแสดงความไว้อาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ ด.ต.ศุภศาสตร์ ไกรสูรย์ ผู้บังคับหมู่ (งานป้องกันปราบปราม) เสียชีวิตลงอย่างไม่มีวันกลับ

ทาง สภ.ท่าตูม ระบุว่า ด.ต.ศุภศาสตร์ ถือเป็นกำลังสำคัญของหน่วยงานที่คอยปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยมาโดยตลอด ทั้งยังเป็นตำรวจที่นิสัยดีและเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนร่วมงานทุกคน แม้วันนี้เจ้าตัวจะจากไปแล้ว แต่คุณงามความดี ความทุ่มเทเสียสละในการทำงาน รวมถึงความทรงจำดี ๆ ที่เคยมีร่วมกันจะยังคงตราตรึงอยู่ในใจของเพื่อนตำรวจทุกนายตลอดไป

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พร้อมกันนี้ ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน สภ.ท่าตูม ได้ส่งความรักและความเคารพเพื่อขอให้ดวงวิญญาณของ ด.ต.ศุภศาสตร์ ไปสู่สุคติในสัมปรายภพ รวมทั้งฝากส่งกำลังใจถึง “ครอบครัวไกรสูรย์” ขอให้ครอบครัวเข้มแข็งและสามารถก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักในครั้งนี้ไปให้ได้

สภ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ อาลัยต่อการจากไปของ ด.ต.ศุภศาสตร์ ไกรสูรย์ ผบ.หมู่ (ป.)
ภาพจาก Facebook : สถานีตำรวจภูธรท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 ต.ค. 2569 09:47 น.| อัปเดต: 11 ต.ค. 2569 09:47 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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