เช็กหน่วยเลือกตั้งประกันสังคม 11 ต.ค.69 แนะเอกสาร-วิธีลงคะแนน ปิดหีบ 4 โมงเย็น

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 ต.ค. 2569 09:27 น.| อัปเดต: 11 ต.ค. 2569 09:31 น.
เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 2569

ชวนผู้ประกันตน-นายจ้าง เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันนี้ 11 ตุลาคม ตั้งแต่ 8.00-16.00 น. แนะวิธีตรวจสอบหน่วยเลือกตั้ง และวิธีลงคะแนน

วันนี้แล้วสำหรับศึกเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดประกันสังคม) ที่เปิดให้ผู้ประกันตนและนายจ้างออกไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงกันตั้งแต่เวลา 08.00–16.00 น. ใครที่ลงทะเบียนไว้เตรียมเอกสารให้พร้อมแล้วออกไปใช้สิทธิกันได้เลย

สำหรับหลักฐานแสดงตนก่อนเข้าคูหา ผู้มาใช้สิทธิสามารถเลือกใช้เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

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  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • บัตรประจำตัวคนพิการ
  • บัตรอื่นที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  • หลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ เช่น แอปพลิเคชัน ThaiD, ใบขับขี่ดิจิทัล (DLT) หรือบัตรคนพิการอิเล็กทรอนิกส์

ส่วนผู้แทนนายจ้างที่เป็นนิติบุคคล ต้องเตรียมหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน (ออกให้ไม่เกินวันที่ 12 เมษายน 2569) และหากนิติบุคคลนั้นมีผู้มีอำนาจกระทำการแทนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ต้องมีหนังสือมอบหมายให้ลงคะแนนแทนนายจ้าง โดยมอบอำนาจให้ 1 คนเป็นผู้ลงคะแนน และผู้ที่ได้รับมอบหมายจะลงคะแนนแทนนิติบุคคลได้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น

ขั้นตอนตรวจสอบหน่วยเลือกตั้ง

หากใครยังไม่แน่ใจว่าต้องไปใช้สิทธิที่ไหน สามารถตรวจสอบสถานที่เลือกตั้งได้ง่าย ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ การสแกน QR Code หรือเข้าเว็บไซต์ https://www.sso.go.th/sbe2/ ค้นหาผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus หรือกดปุ่มริชเมนูในหน้าแชท Line Official ของสำนักงานประกันสังคม

วิธีลงคะแนนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม

เมื่อไปถึงหน่วยเลือกตั้งแล้ว ขั้นตอนการลงคะแนนก็ไม่ยุ่งยาก เพียงทำตาม 4 ขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ยื่นเอกสารแสดงตน พร้อมลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือ
  2. รับบัตรเลือกตั้ง โดยผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนจะได้รับ “บัตรสีชมพู” ส่วนผู้แทนฝ่ายนายจ้างจะได้รับ “บัตรสีฟ้า”
  3. เข้าคูหา เขียนหมายเลขผู้สมัครเป็น “เลขอารบิก” ลงในช่อง ช่องละ 1 หมายเลข โดยเลือกได้สูงสุดไม่เกิน 7 หมายเลข
  4. พับบัตรและหย่อนลงหีบด้วยตนเอง
ขั้นตอนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม
ภาพจาก Facebook : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน – Social Security Office

ข้อมูลจาก : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน – Social Security Office

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 ต.ค. 2569 09:27 น.| อัปเดต: 11 ต.ค. 2569 09:31 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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