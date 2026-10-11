เช็กหน่วยเลือกตั้งประกันสังคม 11 ต.ค.69 แนะเอกสาร-วิธีลงคะแนน ปิดหีบ 4 โมงเย็น
ชวนผู้ประกันตน-นายจ้าง เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันนี้ 11 ตุลาคม ตั้งแต่ 8.00-16.00 น. แนะวิธีตรวจสอบหน่วยเลือกตั้ง และวิธีลงคะแนน
วันนี้แล้วสำหรับศึกเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดประกันสังคม) ที่เปิดให้ผู้ประกันตนและนายจ้างออกไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงกันตั้งแต่เวลา 08.00–16.00 น. ใครที่ลงทะเบียนไว้เตรียมเอกสารให้พร้อมแล้วออกไปใช้สิทธิกันได้เลย
สำหรับหลักฐานแสดงตนก่อนเข้าคูหา ผู้มาใช้สิทธิสามารถเลือกใช้เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
- บัตรประจำตัวประชาชน
- บัตรประจำตัวคนพิการ
- บัตรอื่นที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
- หลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ เช่น แอปพลิเคชัน ThaiD, ใบขับขี่ดิจิทัล (DLT) หรือบัตรคนพิการอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนผู้แทนนายจ้างที่เป็นนิติบุคคล ต้องเตรียมหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน (ออกให้ไม่เกินวันที่ 12 เมษายน 2569) และหากนิติบุคคลนั้นมีผู้มีอำนาจกระทำการแทนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ต้องมีหนังสือมอบหมายให้ลงคะแนนแทนนายจ้าง โดยมอบอำนาจให้ 1 คนเป็นผู้ลงคะแนน และผู้ที่ได้รับมอบหมายจะลงคะแนนแทนนิติบุคคลได้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น
ขั้นตอนตรวจสอบหน่วยเลือกตั้ง
หากใครยังไม่แน่ใจว่าต้องไปใช้สิทธิที่ไหน สามารถตรวจสอบสถานที่เลือกตั้งได้ง่าย ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ การสแกน QR Code หรือเข้าเว็บไซต์ https://www.sso.go.th/sbe2/ ค้นหาผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus หรือกดปุ่มริชเมนูในหน้าแชท Line Official ของสำนักงานประกันสังคม
วิธีลงคะแนนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม
เมื่อไปถึงหน่วยเลือกตั้งแล้ว ขั้นตอนการลงคะแนนก็ไม่ยุ่งยาก เพียงทำตาม 4 ขั้นตอนต่อไปนี้
- ยื่นเอกสารแสดงตน พร้อมลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือ
- รับบัตรเลือกตั้ง โดยผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนจะได้รับ “บัตรสีชมพู” ส่วนผู้แทนฝ่ายนายจ้างจะได้รับ “บัตรสีฟ้า”
- เข้าคูหา เขียนหมายเลขผู้สมัครเป็น “เลขอารบิก” ลงในช่อง ช่องละ 1 หมายเลข โดยเลือกได้สูงสุดไม่เกิน 7 หมายเลข
- พับบัตรและหย่อนลงหีบด้วยตนเอง
ข้อมูลจาก : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน – Social Security Office
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ประกันตนเช็กด่วน! กกต.เปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 11 ต.ค.นี้ รวม 32 แห่ง
- เปิดหมายเลข ผู้สมัคร ประกันสังคมก้าวหน้า เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 11 ต.ค.69
- ด่วน! ศาล รธน. วินิจฉัยแล้ว บาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ แต่แนะ กกต. เลิกใช้รอบหน้า