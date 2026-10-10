เอ๋ อัจฉรา จุกอกถูกน้องหักหลัง ฉกทองไปจำนำ แถมทำบ้าน 40 ล้านที่ให้ โดนยึด

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 10 ต.ค. 2569 17:03 น.| อัปเดต: 10 ต.ค. 2569 17:03 น.
เอ๋ อัจฉรา จุกอกถูกน้องหักหลัง ฉกทองไปจำนำ แถมทำบ้าน 40 ล้านที่ให้ โดนยึด

เอ๋ อัจฉรา จุกอกถูกน้องหักหลัง ฉกทองกว่า 360 บาทไปจำนำ อ้างแม่เป็นคนทำ แถมปล่อยบ้าน 40 ล้านที่ยกให้ โดนธนาคารยึด

แห่เป็นห่วงกันยกใหญ่ เมื่อ เอ๋ อัจฉรา ทองเทพ อดีตนางเอกดังในตำนาน ออกมาพรั่งพรูความรู้สึก หลังถูกน้องสาวที่รักมาก ๆ หักหลังอย่างไม่น่าให้อภัย เธอถูกขโมยทองคำกว่า 360 บาท ไปจำนำ แต่น้องกลับไม่ยอมรับ และโบ้ยความผิดไปให้แม่แทน ทั้งยังช้ำรอบสองเมื่อรู้ว่าบ้านมูลค่า 40 ล้านที่เธอยกให้น้องสาวถูกธนาคารยึด เพราะน้องแอบเอาไปเข้าธนาคาร

เอ๋ อัจฉรา เล่าผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแบบรัว ๆ ว่า “ดูโหนกระแส จุกสุดๆ…แต่ มึงเอ้ย พี่น้องกู ทำกับกูยิ่งกว่าไอ้เบ้นซ์ทำกับแม่ภัทรซะอีก

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เมื่อน้องสาวขโมยทองคำ มากกว่า 360 บาท ไปจำนำ-ขาย..โดยนางอ้างว่า เปิดเซฟหยิบทองออกมาจริง แต่แม่โน้นเป็นคนนำไปจำนำ-ขาย!

กุญแจเซฟ นางถือไว้เองคนเดว ทั้ง 2 ดอก+ระหัสเซฟ นางรู้คนเดว..กู กะแม่ คนอื่นไม่รู้รหัสเลย..นางยอมรับ เป็นคนเปิดเซฟจริง แต่เปิดเอาทองให้แม่โน้น….หลักฐาน พยานบุคคล และเอกสารบางส่วน ของการนำไปจำนำ-ขาย มีมากพอ รวมทั้งคนนำพา คนรับจำนำ คนรับซื้อ พร้อมเป็นพยาน…..เพราะความที่กูรักแม่-รักน้องคนนี้สุด ๆ ไว้ใจมาตลอด ส่งให้เรียน ประเคนทุกอย่างให้อย่างหรูมาโดยตลอด ……กูควรทำไงต่อ!!….

ใช่ค่ะ..ที่ดินปลอดหนี้ ที่กูยกให้น้องสาวเปล่า ๆ มูลค่า 40 ล้าน เพื่อให้นางสร้างบ้าน. นางเอาเข้าธนาคาร.แล้วโดนยึด ขายทอดตลาดอยู่คะ

คือ บ้านที่มันอยู่ปัจจุบันนี่แหละ..กูซื้อเมื่อปี 2540..เงินกูทุกบาททุกสตางค์ พี่น้องทุกคนรู้ มันเองก็รู้..ให้ติดชื่อแม่ เพราะอยากให้เครดิตแม่และน้อง ๆ ที่อยู่บ้าน..แม่ขอให้มัน..กูยอมให้..สุดท้ายมันเอาเข้าธนาคาร แล้วโดนยึด..ตอนนี้ขายทอดตลาดอยู่กรมบังคับคดีทุ่งสง..จะให้กูไปประมูลเอากลับมา หรอ …เพื่อ!??

ใช่.บ้านที่น้องสาวอยู่ปัจจุบัน คือกูได้เงินจากละครซื้อเมื่อปี 40..10ปีก่อนแม่ขอให้มัน เพื่อขอให้มันกลับมาอยู่บ้านในวันที่มันตามผัว

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มันตามผัว หนีหายจากบ้านไปหลายเดือน..แม่ตรอมใจมาก..ขอที่ดินแปลงนี้ให้มัน เพื่อให้มันสร้างบ้านเพราะมัน ไม่กล้าเอาผัวเข้ามาอยู่ในบ้านกู …เพราะเมียของผัวมัน คือเพื่อนสนิทของกู….กูยอมยกให้ เพราะถ้ามันไปสร้างบ้านที่ทุ่งสง เกรงว่าจะได้รับอันตราย เพราะแย่งผัวเพื่อน..สุดท้ายมันเอาบ้านไปเข้าแบงค์ โดนยึด โดนขายทอดตลาด..เร็ว ๆ นี้กรมบังคับคดี ทุ่งสง จะเปิดขายอีกครั้ง…ใครมีตังค์ไปซื้อต่ะ ตอนนี้ราคาลงเรื่อย ๆ เท่าราคากรมที่ดินประเมินแล้วนิ”

เอ๋ อัจฉรา จุกอกถูกน้องหักหลัง ฉกทองไปจำนำ แถมทำบ้าน 40 ล้านที่ให้ โดนยึด-1 เอ๋ อัจฉรา จุกอกถูกน้องหักหลัง ฉกทองไปจำนำ แถมทำบ้าน 40 ล้านที่ให้ โดนยึด-2 เอ๋ อัจฉรา จุกอกถูกน้องหักหลัง ฉกทองไปจำนำ แถมทำบ้าน 40 ล้านที่ให้ โดนยึด-3 เอ๋ อัจฉรา จุกอกถูกน้องหักหลัง ฉกทองไปจำนำ แถมทำบ้าน 40 ล้านที่ให้ โดนยึด-4 เอ๋ อัจฉรา จุกอกถูกน้องหักหลัง ฉกทองไปจำนำ แถมทำบ้าน 40 ล้านที่ให้ โดนยึด-5 เอ๋ อัจฉรา จุกอกถูกน้องหักหลัง ฉกทองไปจำนำ แถมทำบ้าน 40 ล้านที่ให้ โดนยึด-6 เอ๋ อัจฉรา จุกอกถูกน้องหักหลัง ฉกทองไปจำนำ แถมทำบ้าน 40 ล้านที่ให้ โดนยึด-7

อ้างอิงจาก : FB อัจฉรา ทองเทพ

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 10 ต.ค. 2569 17:03 น.| อัปเดต: 10 ต.ค. 2569 17:03 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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