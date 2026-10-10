รวบ! นักศึกษาแพทย์ เลียนแบบซีรีส์ดัง ลวงเหยื่อสาวเข้าห้องเชือด-กระหน่ำแทงดับสลด

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 10 ต.ค. 2569 21:30 น.| อัปเดต: 10 ต.ค. 2569 21:30 น.
รวบ! นักศึกษาแพทย์ เลียนแบบซีรีส์ดัง ลวงเหยื่อสาวเข้าห้องเชือด-กระหน่ำแทงดับสลด

รวบนักศึกษาแพทย์ เลียนแบบตัวละครในซีรีส์ดัง ลวงสาวขายบริการเข้าห้องเชือด ก่อนกระหน่ำแทง 78 แผล เหยื่อดับสลด

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2569 สื่อต่างประเทศเผยแพร่ภาพจากกล้องติดตัวตำรวจ เผยให้เห็นวินาทีการจับกุมตัว เบนจามิน เดย์ (Benjamin Day) นักศึกษาวิทยาศาสตร์การแพทย์วัย 20 ปี หนุ่มผู้คลั่งไคล้ซีรีส์ฆาตกรต่อเนื่องเรื่องดัง “Dexter” หลังก่อเหตุสังหารโหด มาเรีย ซาเซียนู (Maria Saceanu) เหยื่อสาวชาวโรมาเนียวัย 24 ปี เสียชีวิตคาห้องเชือดที่ฝ่ายชายจัดเตรียมเอาไว้ล่วงหน้า

คลิปวิดีโอดังกล่าวถูกเปิดเผยหลังจากที่ เบนจามิน ให้การยอมรับสารภาพต่อหน้าศาล หลังเริ่มพิจารณาคดีเพียง 2 วัน คลิปดังกล่าวเผยให้เห็นถึงความพยายามของเดย์ในการโกหกเจ้าหน้าที่ตำรวจสหราชอาณาจักรว่าเขาถูกสุนัขป่าหรือสุนัขจิ้งจอกทำร้าย ทั้งที่ความจริงแล้วเขาเพิ่งใช้มีดกระหน่ำแทง มาเรีย เหยื่อสาววัย 24 ปี ไปทั้งหมด 78 แผล และพยายามชำแหละศพเพื่ออำพรางศพ ภายในห้องพัก Airbnb ในย่านทิวิเดล (Tividale) ซึ่งเขาเรียกมันว่า “ห้องเชือด” ที่ถูกเตรียมเอาไว้สำหรับก่อเหตุล่วงหน้าอยู่แล้ว

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เจ้าหน้าที่ตำรวจเวสต์มิดแลนด์ เปิดเผยว่า “เดย์มีความหมกมุ่นและคลั่งไคล้ตัวละครเอกอย่าง เดกซ์เตอร์ มอร์แกน (Dexter Morgan) เป็นอย่างมาก โดยเขาได้วางแผนฆาตกรรมอย่างละเอียดถี่ถ้วน มีการนำแผ่นพลาสติกมาเย็บปิดคลุมเตียงนอน พื้น และผนังห้องพักเตรียมไว้ล่วงหน้า พร้อมทั้งจัดเตรียมผ้ากันเปื้อน แผ่นกระบังหน้าพลาสติก อุปกรณ์ทำความสะอาด ม้วนผ้าใบใส่มีด ปืนยิงลวดเย็บกระดาษ และเทปพันสายไฟ เพื่อใช้ในการสังหารและอำพรางศพโดยไม่ให้หลงเหลือร่องรอย”

ในคืนเกิดเหตุ เจ้าของบ้านพักได้โทรแจ้งตำรวจหลังพบรอยเลือดบริเวณเชิงบันได ขณะที่เดย์ซึ่งได้รับบาดเจ็บที่มือได้เดินออกมารอเจ้าหน้าที่และแต่งเรื่องหลอกว่าถูกหมาจิ้งจอกกัด พร้อมสวมเสื้อแขนยาวคอกลม สีเขียวทหาร เลียนแบบตัวละครในซีรีส์ แต่คำให้การและพิรุธหลายอย่างไม่สมเหตุสมผล ทำให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นและจับกุมตัวได้ในที่สุด ทั้งนี้ เดย์มีกำหนดฟังคำพิพากษาในวันที่ 4 ธันวาคมนี้ โดยต้องเผชิญกับบทลงโทษจำคุกตลอดชีวิต

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อ้างอิงจาก : nypost

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 10 ต.ค. 2569 21:30 น.| อัปเดต: 10 ต.ค. 2569 21:30 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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