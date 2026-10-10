รวบ! นักศึกษาแพทย์ เลียนแบบซีรีส์ดัง ลวงเหยื่อสาวเข้าห้องเชือด-กระหน่ำแทงดับสลด
รวบนักศึกษาแพทย์ เลียนแบบตัวละครในซีรีส์ดัง ลวงสาวขายบริการเข้าห้องเชือด ก่อนกระหน่ำแทง 78 แผล เหยื่อดับสลด
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2569 สื่อต่างประเทศเผยแพร่ภาพจากกล้องติดตัวตำรวจ เผยให้เห็นวินาทีการจับกุมตัว เบนจามิน เดย์ (Benjamin Day) นักศึกษาวิทยาศาสตร์การแพทย์วัย 20 ปี หนุ่มผู้คลั่งไคล้ซีรีส์ฆาตกรต่อเนื่องเรื่องดัง “Dexter” หลังก่อเหตุสังหารโหด มาเรีย ซาเซียนู (Maria Saceanu) เหยื่อสาวชาวโรมาเนียวัย 24 ปี เสียชีวิตคาห้องเชือดที่ฝ่ายชายจัดเตรียมเอาไว้ล่วงหน้า
คลิปวิดีโอดังกล่าวถูกเปิดเผยหลังจากที่ เบนจามิน ให้การยอมรับสารภาพต่อหน้าศาล หลังเริ่มพิจารณาคดีเพียง 2 วัน คลิปดังกล่าวเผยให้เห็นถึงความพยายามของเดย์ในการโกหกเจ้าหน้าที่ตำรวจสหราชอาณาจักรว่าเขาถูกสุนัขป่าหรือสุนัขจิ้งจอกทำร้าย ทั้งที่ความจริงแล้วเขาเพิ่งใช้มีดกระหน่ำแทง มาเรีย เหยื่อสาววัย 24 ปี ไปทั้งหมด 78 แผล และพยายามชำแหละศพเพื่ออำพรางศพ ภายในห้องพัก Airbnb ในย่านทิวิเดล (Tividale) ซึ่งเขาเรียกมันว่า “ห้องเชือด” ที่ถูกเตรียมเอาไว้สำหรับก่อเหตุล่วงหน้าอยู่แล้ว
เจ้าหน้าที่ตำรวจเวสต์มิดแลนด์ เปิดเผยว่า “เดย์มีความหมกมุ่นและคลั่งไคล้ตัวละครเอกอย่าง เดกซ์เตอร์ มอร์แกน (Dexter Morgan) เป็นอย่างมาก โดยเขาได้วางแผนฆาตกรรมอย่างละเอียดถี่ถ้วน มีการนำแผ่นพลาสติกมาเย็บปิดคลุมเตียงนอน พื้น และผนังห้องพักเตรียมไว้ล่วงหน้า พร้อมทั้งจัดเตรียมผ้ากันเปื้อน แผ่นกระบังหน้าพลาสติก อุปกรณ์ทำความสะอาด ม้วนผ้าใบใส่มีด ปืนยิงลวดเย็บกระดาษ และเทปพันสายไฟ เพื่อใช้ในการสังหารและอำพรางศพโดยไม่ให้หลงเหลือร่องรอย”
ในคืนเกิดเหตุ เจ้าของบ้านพักได้โทรแจ้งตำรวจหลังพบรอยเลือดบริเวณเชิงบันได ขณะที่เดย์ซึ่งได้รับบาดเจ็บที่มือได้เดินออกมารอเจ้าหน้าที่และแต่งเรื่องหลอกว่าถูกหมาจิ้งจอกกัด พร้อมสวมเสื้อแขนยาวคอกลม สีเขียวทหาร เลียนแบบตัวละครในซีรีส์ แต่คำให้การและพิรุธหลายอย่างไม่สมเหตุสมผล ทำให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นและจับกุมตัวได้ในที่สุด ทั้งนี้ เดย์มีกำหนดฟังคำพิพากษาในวันที่ 4 ธันวาคมนี้ โดยต้องเผชิญกับบทลงโทษจำคุกตลอดชีวิต
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อ้างอิงจาก : nypost