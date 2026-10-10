เอาแล้ว! นายห้างประจักษ์ชัย ประกบ แม่ภัทร เตรียมเนรมิตลุคใหม่ พร้อมรับงานรัวๆ
เอาแล้ว! นายห้างประจักษ์ชัย ประกบ แม่ภัทร ให้กำลังใจยามดึก เปรยข่าวดี เตรียมเนรมิตลุคใหม่ พร้อมรับงานรัวๆ
ยังคงเป็นประเด็นที่คนในสังคมจับตามองและให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง สำหรับเรื่องราวดราม่าครอบครัวของ แม่ภัทร กับลูก ๆ และลูกสะใภ้ ตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้
ล่าสุดช่วงค่ำวานนี้ (9 ต.ค. 69) ประจักษ์ชัย ไหทองคำ นายห้างเจ้าของค่ายเพลงไหทองคำ เรคคอร์ด ออกมาโพสต์ภาพประกบคู่กับ แม่ภัทร โดยทั้งสองมีนัดทานไอศกรีมด้วยกัน เพื่อพูดคุยแนวทางชีวิตหลังจากนี้และส่งกำลังใจให้กับเรื่องราวที่แม่ต้องทนทุกข์มา
นายห้างประจักษ์ชัย โพสต์ข้อความประกอบว่า “#แม่เเกร่งมาก…ให้กำลังเเม่ภัทรกลางดึก…พร้อมปรึกษาเเนวทางการทำงานหลังสถานการณ์เริ่มผ่อนคลาย (ผลทางคดีต่าง ๆ ก็ว่ากันไปตามขบวนการของกฎหมาย..ความสัมพันธ์ในครอบครัวก็เป็นดุลยพิพิจของคุณเเม่เเละลูกๆ)…จากนี้คุณพร้อมทำงานหลายมิติมาก เเม่ต้องกลับมาในจุดเดิมให้ไว…#วันนี้มีไลฟ์สด2เเบรนด์-วันอาทิตย์ไปโบสถ์-วันจันทร์ อังคารเริ่มไลฟ์รัว ๆ…เเละทำแบรนด์ของตัวเอง อีกมากมาย.”
ทว่า ประจักษ์ชัย ไหทองคำ มีอัปเดตล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา (10 ต.ค. 69) ผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กระบุว่า “#เเม่ภัทร จะเข้าสถานเสริมความงาม สัปดาห์หน้า เพิ่มออร่า มาลุยงาน จัดฉากและจัดแสงโดย..คนแบกไห”
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อ้างอิงจาก : FB ประจักษ์ชัย ไหทองคำ