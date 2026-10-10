สรุปมหากาพย์ นักวาดหนุ่ม “ตายทิพย์” กุเรื่องป่วยหนัก-จัดงานศพวนลูป ล่าสุดปิดไอจีหนีผิด
สรุปมหากาพย์ นักวาดหนุ่ม “ตายทิพย์” กุเรื่องป่วยหนัก-จัดงานศพวนลูป ล่าสุดปิดไอจีหนีผิด หลังถูกหลายเพจดัง และชาวเน็ตจับโป๊ะ
จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มาจาก คุณปาย หรือชื่อจริง นายวัชรินทร์ มูลศิริ อายุ 34 ปี ได้สร้างบัญชีอินสตาแกรมขึ้นมาในปี 2561 โดยใช้ชื่อว่า “2.5.6.1” เพื่อใช้วาดการ์ตูนและลงมีมต่าง ๆ จนมีฐานแฟนคลับติดตามจำนวนมาก
ในปีเดียวกัน เขาได้เข้าทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่ง ก่อนจะลาออกไปในเดือนกรกฎาคม 2565 แต่ทว่าหลังจากที่เขาลาออก ในหน้าอินสตาแกรมดังกล่าวก็เริ่มประกาศข่าวช็อกแฟนคลับว่า คุณปาย เสียชีวิตแล้ว โดยมีชาวเน็ตและแฟนคลับให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นการเสียชีวิตจากอาการวัณโรคกระดูก
เรื่องนี้เริ่มกลายเป็นประเด็นเมื่อเพจ กระทู้ดราม่าพันทิพย V2 และชาวโซเชียล สังเกตเห็นความผิดปกติ เพราะตั้งแต่ปี 2565 ทางเพจเปิดรับบริจาคเงินค่าทำศพมาตลอด ลากยาวข้ามปีมาจนถึงปัจจุบัน
มุกที่ใช้หลอกคือ อ้างว่า คุณปายไม่เหลือใครในครอบครัวแล้ว จึงต้องระดมทุนเพื่อนำศพออกจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ (อ้างว่าทำพินัยกรรมบริจาคร่างกายไว้)
ไอจี 2.5.6.1 ใช้วิธีโพสต์ภาพกำหนดการสวดอภิธรรมศพซ้ำ ๆ วนลูป โดยอ้างว่าจะจัดที่ ศาลา 1 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน แต่พอถึงเวลาก็จะเปลี่ยนเดือนเลื่อนไปเรื่อย ๆ เช่น กำหนดการเดิม 24 ก.ค. 69 เลื่อนเป็น 24 ส.ค. 69 และเลื่อนอีกเป็น 24 ก.ย. 69
การรับบริจาคทำมาอย่างต่อเนื่องถึง 16 รอบ มียอดรวมทะลุ 40,000 บาท โดยให้โอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย ชื่อ “นายวัชรินทร์ มูลศิริ” พร้อมใช้จิตวิทยาขอรับเงินยอดน้อย ๆ เช่น “ขอความช่วยเหลือเร่งด่วน คนละ 10 บาท 250 คน” เพื่อให้คนสงสารและโอนง่ายขึ้นโดยไม่คิดมาก
ต่อมาสนามข่าว 7 สี ได้นำเสนอข่าวการลงพื้นที่ไปยังวัดพระศรีมหาธาตุฯ บางเขน ตามที่ระบุในใบกำหนดการจัดงานศพ และพบความจริงว่า ที่วัดแห่งนี้ “ไม่มีศาลา 1” ศาลาของวัดมีชื่อเรียกเฉพาะ ส่วนศาลาฌาปนสถานของทหารรันเลขตั้งแต่ 2-18 และเจ้าหน้าที่ยืนยันว่า ไม่มีศพชื่อนี้มาจัดงานแน่นอน ตอนนี้ทางวัดกำลังพิจารณาเอาผิดตามกฎหมาย
รายการ ห้องข่าวภาคเที่ยง รายงานว่า ผู้ป่วยที่โรคติดต่อร้ายแรงอย่าง “วัณโรคกระดูก” ตามที่มีการอ้างถึงแต่แรกนั้น ไม่สามารถบริจาคร่างกายได้ ถือเป็นการลบล้างข้ออ้างเรื่องการนำร่างไปบริจาคโดยสิ้นเชิง นอกจากนี้นักข่าวยังลองทดสอบโอนเงินเข้าบัญชี ปรากฏว่าบัญชีของบุคคลนี้ยังรับเงินได้ตามปกติ
ล่าสุดเพจ เจ้าคุณพระมิกส์ ไทยแท้ ออกมาแฉความจริงว่า นายวัชรินทร์ “ยังไม่ตาย” ปัจจุบันไม่ได้ทำงานอะไร เช่าห้องเล็ก ๆ อาศัยอยู่ และใช้ชีวิตอยู่ด้วยเงินที่เปิดรับบริจาคไปวัน ๆ โดยหลักฐานที่ทางเพจแจ้งไว้ มีการประกาศว่าเสียชีวิตไปตั้งแต่ปี 2565 แต่ปรากฏว่าเมื่อวันที่ 1-2 เมษายน 2568 เจ้าตัวเพิ่งไปถ่ายบัตรประชาชนใบใหม่มาหมาดๆ
ทางเพจยังแฉต่อว่า ที่ไม่มีใครพบเห็นหรือจับคดีนี้ได้ก่อนหน้านี้ เพราะรูปที่ใช้หากิน “ไม่ตรงปก” อย่างแรง และในความเป็นจริง หากมีคนเสียชีวิตจะต้องมีการแจ้งตายภายใน 24 ชั่วโมง แต่เคสนี้กลับไม่มีการแจ้งตายใด ๆ
นอกจากนี้ ยังตอกหน้าเรื่องข้ออ้างที่ว่า พินัยกรรมระบุให้จัดงานศพก่อนแล้วค่อยส่งร่างไปบริจาค ว่า “ไม่เป็นความจริง” เพราะตามขั้นตอนที่ถูกต้อง หากผู้บริจาคร่างกายเสียชีวิต ญาติต้องแจ้งโรงพยาบาลทันทีเพื่อนำร่างเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์ ไม่ใช่นำศพมาจัดงานวนลูปแบบนี้
นอกจากนี้ยังมีการแฉเรื่องมรดกต่าง ๆ ที่เคยอ้างถึง ว่าล้วนเป็นการเพ้อเจ้อแต่งเรื่องขึ้นมาทั้งสิ้น เพราะชีวิตจริงนายวัชรินทร์ไม่มีทรัพย์สิน บ้าน รถ หรือที่ดินใด ๆ เลย สรุปคือ เป็นมิจฉาชีพตายทิพย์ 100%
เพจ เจ้าคุณพระมิกส์ ไทยแท้ รายงานความเคลื่อนไหวล่าสุดว่า หลังจากเรื่องราวถูกเพจดังอย่าง สรปุก และเพจอื่นๆ ร่วมกันแฉ เมื่อเวลา 20.41 น. เพจ 2.5.6.1 พยายามดิ้นเฮือกสุดท้ายด้วยการโพสต์ภาพที่คล้ายกับถูกแต่งขึ้นด้วย AI เพื่อสร้างภาพว่าตัวเองกำลังป่วยหนักและเนียนเปิดรับบริจาคอีกครั้ง แต่ล่าสุดทนกระแสสังคมไม่ไหว สุดท้ายไอจี 2.5.6.1 ก็ได้ตั้งสถานะบัญชีเป็นส่วนตัว ปิดตำนานตายทิพย์วนลูปข้ามปี
อ้างอิงจาก : FB อรรถรส, เจ้าคุณพระมิกส์ ไทยแท้, Pook Sukonta Berthebaud