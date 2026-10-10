หมวดสมภพ อิ่มเอิบ! ควงแฟน จดทะเบียนสมรส เผยลิขิตรักจากผู้หญิงนับหมื่นคน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 10 ต.ค. 2569 14:45 น.| อัปเดต: 10 ต.ค. 2569 14:45 น.
หมวดสมภพ อิ่มเอิบ! ควงแฟน จดทะเบียนสมรส เผยลิขิตรักจากผู้หญิงนับหมื่นคน
ภาพจาก : FB ทุบข่าวนนท์

หมวดสมภพ อิ่มเอิบ! ควงแฟน จดทะเบียนสมรส เปิดตัวคุณนายคนใหม่ เผยลิขิตรักจากผู้หญิงนับหมื่นคนที่สมัครเข้ามา

เชื่อว่าหลายคนยังคงจำได้ สำหรับ หมวดสมภพ นายตำรวจช้ำรัก ที่เคยไปออกรายการโหนกระแส พร้อมเปิดรับสมัครสาว ๆ มาดามใจ จนผู้หญิงเกือบทั่วประเทศแห่แหนยื่นใบสมัครว่าที่คุณนายคนใหม่กันเป็นจำนวนมาก ต่อมาเจ้าตัวได้ออกมาขอโทษอดีตภรรยา โดยยอมรับว่า หูเบาเชื่อคนอื่นเรื่องเมียมีชู้ทั้งที่ไม่ใช่ความจริง จนชาวเน็ตเริ่มตั้งข้อสงสัยว่า หมวดสมภพ อาจจะปิดรับสมัครตำแหน่งหวานใจคนใหม่แล้วหรือไม่

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ล่าสุด 9 ตุลาคม 2569 เพจ ทุบข่าวนนท์ รายงานว่า หมวดสมภพ ได้พา คุณมุกกี้ อายุ 47 ปี เจ้าของธุรกิจด้านขนส่งโลจิสติกส์ใน จ.ชลบุรี พร้อมด้วยคุณแม่ของฝ่ายหญิงเดินทางมาทำการจดทะเบียนสมรส ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี เพื่อประกาศให้สังคมได้รับรู้ว่าหมวดสมภพได้เจอว่าที่คุณนายคนใหม่แล้ว

หมวดสมภพ เปิดใจถึงความรักครั้งนี้ว่า “ตนเลือกผู้หญิงคนนี้ เพราะตนเห็นว่าเขามีภาวะเป็นผู้ใหญ่ รู้เหตุรู้ผลเข้าใจในหน้าที่ตำรวจเพราะตนทำงานไม่เป็นเวลา ถ้ามีเหตุก็ต้องไป ทั้งคู่คุยกันมา 2 เดือน วิดีโอคุยกันวันละ 3-4 ชั่วโมงทุกวัน ตนมั่นใจ 100% ถึงจะมีเป็นหมื่นตนก็เลือกได้แค่คนเดียวเพราะตนมีความซื่อสัตย์ ตนขอโทษ FC สาวแก่แม่หม้ายทุก ๆ คนด้วย “10,000 กว่าคนอาจจะผิดหวัง แต่ผู้ชาย 1 คนแต่งกับผู้หญิง 10,000 คนไม่ได้”

สำหรับพิธีแต่งงานกับ น้องมุกกี้ นั้น หมวดสมภพ เผยถึงเรื่องนี้ว่า “กำลังหารืออยู่ แต่ต้องมีแน่นอนให้ถูกต้องตามกฎหมาย เราเป็นข้าราชการเป็นข้าของแผ่นดินก็ต้องทำให้ถูก ตามระเบียบเพราะเป็นประเพณีของคนไทย”

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ทางด้าน น.ส.รภัทกร หรือ มุกกี้ ว่าที่คุณนายคนใหม่ เปิดใจหลังจดทะเบียนสมรถกับ หมวดสมภพ เสร็จสิ้นแล้ว ระบุว่า “ตั้งแต่เป็นข่าวและพี่เขาเปิดรับสมัคร ตนเห็นพี่เขาก็เลยเข้าไปกดสมัครโดยได้เบอร์โทรศัพท์มือถือมาจากทางเพจทุบข่าวนนท์ก็ไม่คิดว่าจะได้รับการคัดเลือก ตนกับหมวด Video Call คุยกันตลอด ลึก ๆ พี่เขาเป็นคนน่าเห็นใจ น่าสงสาร ส่วนสาวน้อยสาวใหญ่สาวแก่แม่หม้ายคนอื่น ๆ ที่สมัครเข้ามาแล้วไม่ถูกเลือก ตนก็ต้องขอโทษด้วย ไม่คิดเหมือนกันว่าพี่เขาจะเลือกเรา เพราะตนก็เคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้ว และมีลูกชาย 1 คนด้วย”

หมวดสมภพ อิ่มเอิบ! ควงแฟน จดทะเบียนสมรส เผยลิขิตรักจากผู้หญิงนับหมื่นคน-1
ภาพจาก : FB ทุบข่าวนนท์
หมวดสมภพ อิ่มเอิบ! ควงแฟน จดทะเบียนสมรส เผยลิขิตรักจากผู้หญิงนับหมื่นคน-2
ภาพจาก : FB ทุบข่าวนนท์

อ้างอิงจาก : FB ทุบข่าวนนท์

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 10 ต.ค. 2569 14:45 น.| อัปเดต: 10 ต.ค. 2569 14:45 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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