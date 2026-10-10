วินาทีสลด! ลิฟต์ขนของสลิงขาด ร่วงจากชั้น 2 ทับศีรษะ หญิง 47 ขาด ดับสยอง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 10 ต.ค. 2569 13:45 น.| อัปเดต: 10 ต.ค. 2569 13:45 น.
วินาทีสลด! ลิฟต์ขนของสลิงขาด ร่วงจากชั้น 2 ทับศีรษะ หญิง 47 ขาด ดับสยอง
ภาพจาก : ไทยรัฐ และ อมรินทร์

วินาทีสลด! ลิฟต์ขนของสลิงขาด ร่วงจากชั้น 2 ทับศีรษะ หญิงวัย 47 ปีขาด ดับสยอง ชายวัย 25 บาดเจ็บสาหัส พบก่อนเกิดเหตุวิศวกรเพิ่งเข้ามาตรวจสอบ

จากกรณีที่มีรายงานว่า เกิดเหตุลิฟต์สลิงขาด ภายในบริษัทแห่งหนึ่ง ย่านสาธุประดิษฐ์ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บอีก 1 ราย เจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมด้วยอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู รุดตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ และช่วยเหลือผู้ประสบเหตุดังกล่าว โดยเหตุเกิดเมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 10 ตุลาคม 2569 ตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้

ล่าสุดสำนักข่าว อมรินทร์ รายงานเพิ่มเติมว่า ภายหลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่า ขณะเกิดเหตุชายวัย 25 ปี เป็นผู้เข็นรถพัสดุเข้าไปภายในลิฟต์ขนของ ขณะที่ผู้หญิง วัย 47 ปี อยู่บริเวณด้านนอก ก่อนจะก้าวขาเข้าไปภายในลิฟต์ได้ 1 ก้าว จังหวะนั้นลิฟต์เกิดร่วงจากชั้น 2 ลงสู่ชั้น 1 อย่างกะทันหัน ส่งผลให้ร่างของหญิงรายดังกล่าวร่วงตามลงไปด้วยจนเสียชีวิต ส่วนชายวัย 25 ปี ได้รับบาดเจ็บบริเวณขา เจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล

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เบื้องต้นได้รับข้อมูลว่า ลิฟต์ตัวดังกล่าวเป็นลิฟต์สำหรับขนส่งสิ่งของระหว่างชั้น ไม่ได้มีไว้สำหรับโดยสารบุคคล และเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา เพิ่งมีทีมวิศวกรเข้ามาตรวจสอบลิฟต์ดังกล่าวแล้ว โดยในขณะนั้นไม่พบปัญหาผิดปกติแต่อย่างใด จึงยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดว่าเหตุใดลิฟต์จึงร่วงลงมา

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อ้างอิงจาก : อมรินทร์

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 10 ต.ค. 2569 13:45 น.| อัปเดต: 10 ต.ค. 2569 13:45 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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