อิงฟ้า แย้มสัมพันธ์ ปอป้อ ทรัพย์สิรี ลุยจีบจริง แต่ยังไม่ได้คบ รับโสดแต่ไม่ 100%
อิงฟ้า แย้มสัมพันธ์ ปอป้อ ทรัพย์สิรี ลุยจีบจริง แต่ยังไม่ได้คบ เปิดโอกาสให้เรียนรู้ เผยยังโสดแต่ไม่ 100% ยอมรับ มีหลายคนเข้ามาคุย
จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ ปอป้อ ทรัพย์สิรี นักแบดมินตันหญิงทีมชายไทย ออกมาโพสต์ชี้แจงและยอมรับแบบตรง ๆ ว่า ตนอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับ อิงฟ้า วราหะ มากขึ้นกว่าเดิม จึงเลือกที่จะแสดงออกชัดเจนมาขึ้น แต่ในปัจจุบันยืนยันว่าเป็นพี่น้องที่รู้จักกันในกลุ่มเพื่อน รวมถึงขอโทษแฟนคลับคู่จิ้นที่ทำให้เกิดความไม่พอใจ หลังเคยแท็กสตอรี่หาอิงฟ้า ตามที่เคยรายงานไปก่อนหน้านี้
ปอป้อ ทรัพย์สิรี ขอโทษแฟนคลับ หลังแท็กสตอรี่หา อิงฟ้า รับอยากพัฒนาความสัมพันธ์โฆษณา
ล่าสุด อิงฟ้า วราหะ ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดราม่านี้เป็นครั้งแรก โดยเธอยอมรับว่า ปอป้อ เดินหน้าจีบเธอจริง แต่ยังไม่ได้คบกัน เพียงแค่เปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้กัน และไม่ใช่แค่ปอป้อ ก็ยังมีอีกหลายคนที่เข้ามาจีบ มาคุย ยืนยันว่ายังโสดแต่ไม่ 100%
“จะตอบว่ายังไงดี คือจะบอกว่าไม่เห็นก็ไม่ได้ ก็มีได้เห็นบ้าง แต่ว่าเดี๋ยวก็คงจะมีโอกาสได้พูดตามรายการต่าง ๆ หลังจากนี้ค่ะ ซึ่งดีเทลจริง ๆ มันก็เป็นอย่างที่พี่เขาโพสต์นั่นแหละ จริง ๆ มันไม่มีอะไรเลย ตัวอิงฟ้าก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเราได้รับผลกระทบอะไรนะ เพราะว่าวันนึงมันก็ต้องมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอยู่ดี ไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับใครที่เข้ามาในชีวิตเรา แต่ว่าพี่เขาก็ชัดเจนในเรื่องของการที่เหมือนอยากพัฒนาความสัมพันธ์ อยากจีบเรา ซึ่งคนจะจีบเรา มันไม่ใช่เรื่องผิด ถ้าให้มองในแง่ดี มันก็มองว่าดีซะด้วยซ้ำที่มีคนมารัก คนมาเอ็นดูเรา แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องของเวลาและอนาคต ว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหน
แต่ตัวฟ้าเองตอนนี้ก็ยังสนุกกับการทำงาน ก็ยังใช้คำว่าโสดได้ แต่ว่าจะโสดกี่เปอร์เซ็นต์ เพราะเราเองก็บอกตลอดว่าเราเปิดโอกาสให้คนเข้ามาคุย ให้คนเข้ามาจีบ เพราะเราพูดเอง ใช่ไหมล่ะ มันไม่ได้ผิดที่ใคร เพราะเรารู้สึกว่าเรา 31 แล้ว ก็ทำงานมาในจุดนึง แล้วเราก็รู้สึกว่า หลังจากนี้ถ้าเราจะมีใครก็ให้เป็นเรื่องส่วนตัวของเรา ที่เมื่อเราพร้อมเราจะบอกเอง แล้วก็คิดว่าจากดรามาที่เกิดขึ้น ถ้ามันเกิดมาจากแฟน ๆ มันก็อาจจะถึงเวลาที่ตัวเราเอง เราก็จะได้รู้ด้วยว่า ถ้าสมมติมันเกิดขึ้นในอนาคตที่เราจะมีใครสักคนนึง เราก็รั้งใครไว้ไม่ได้ทุกคนหรอก แต่ว่าตัวฟ้าเองมีอะไรก็อัปเดต ตรง ๆ อัปเดตเรื่อย ๆ อยู่แล้ว ถ้าเรามั่นใจ
ตอนนี้เป็นแค่แฟนคลับบางกลุ่มค่ะ บางกลุ่มก็น่ารัก แต่ว่าบางกลุ่มก็อาจจะไม่ได้อยากใช้คำว่าไม่น่ารัก คือบางกลุ่มเขาจะไม่เข้าใจมากกว่า เพราะเขาก็จะเข้าใจในสิ่งที่เขาอยากเข้าใจ ต่อให้เราพูด หรือต่อให้ใครออกมาพูด ออกมารับผิดชอบอะไรก็แล้วแต่ ถ้ามันไม่ถูกใจ มันก็ยังจะมองว่าไม่ถูกต้องอยู่ดี
ซึ่งจริง ๆ ตอนนี้ตัวฟ้าเองก็ปลง แล้วก็ปล่อยวางแล้ว แล้วก็โฟกัสเรื่องของงานตัวเองเต็มที่ เพราะว่าเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนความคิดคน หรือว่ารั้งทุก ๆ คนไว้ได้ตลอดไป
ก็ได้คุยกับพี่ป้อ เขาก็ขอโทษค่ะ ก็มีคุยกัน สอบถามการที่เขาออกมาเทกแอ็กชั่น เพราะว่าหลายๆ คนไปกดดันเขา อยากให้เขาออกมาพูดหน่อยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไร พอออกมาเทกแอ็กชั่น ก็ด้วยความที่น่าจะเป็นนักกีฬา เขาก็จะตรง ๆ ชัดเจนมาก ว่านี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในระหว่างความสัมพันธ์ในช่วงนี้ เขาก็อยากจีบนั่นแหละ แต่จริงๆ มันไม่ได้มีแค่เขาหรอก คนที่อยากที่จะเข้ามาในช่วงนี้ มันก็มีหลากหลาย ที่เข้ามาเรียนรู้ รู้จักกันไป
กับพี่ป้อยังไม่ได้คบนะคะ ก็เปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ ได้รู้จักกัน เพราะว่าฟ้าย้ำเสมอว่าเราไม่ได้รีบ ที่ผ่านมารีบแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จ เราก็ต้องใช้ระยะเวลาในการรู้จัก แต่ว่าไม่ได้ปิดกั้นพี่เขา รวมไปถึงใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาในตอนนี้ก็เปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้กัน จริง ๆ มันก็มีหลายคน เพราะว่าทุกคนมีคนคุยหมดแหละ อยู่ที่ว่าใครมันจะโดน หรือไม่โดนแค่นั้นเอง เพียงแต่ตัวฟ้าเอง มันอยู่ในจุดที่หลาย ๆ คนก็อาจจะจับจ้องด้วย แล้วบางคนก็อาจจะโดนกันไป ก็อยู่ที่ความสตรองของแต่ละคนด้วยที่เข้ามา รวมไปถึงพี่ที่พูดถึง ก็คือถ้าพี่ป้อเขาสามารถข้ามจุด ๆ นี้ไปได้ หรือว่าใครก็แล้วแต่ที่จะเข้ามาอยู่ตรงนี้ ก็ต้องเข้าใจเนเจอร์ สิ่งที่จะต้องเจอ ถ้าสตรองก็เป็นกำลังใจให้
ตอนนี้ยังโสดอยู่ค่ะ แต่แค่อาจจะไม่ใช่ 100% ก็มีคุยบ้าง เห็นพูดกันอย่างนี้นะ พอถึงเวลาจริง ไม่เห็นจะมีใครเข้ามาจีบเยอะเลย มันต้องมีคนที่จะกล้าจริง ๆ มีอยู่ไม่กี่คน เกณฑ์พิชิตใจ หนูเคยมีคนคุยที่เราก็ยังไม่ได้เปิด เพราะว่ารอความชัวร์ แล้วสุดท้ายใกล้อยากจะเปิด แต่พอถึงเวลาจริง ๆ มันไปด้วยกันไม่ได้ แล้วมันก็ทัศนคติ การใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน มันไม่ได้ ก็เลิกรา เลิกคุยกันไป พอมาถึงรอบนี้ เราก็รู้สึกว่าใครก็แล้วแต่จะเข้ามาก็ต้องบอกอิงฟ้าอย่ารีบ เพราะเราเป็นคนบูชาความรัก ให้ใจคนง่าย เราก็ต้องบอกตัวเองว่าอย่ารีบ แล้ว ณ ตอนนี้คือเราทำธุรกิจด้วย ทั้งงานด้วย โฟกัสเราเปลี่ยนไปเยอะมาก ก็เลยทำให้เรื่องความรักเราไม่ได้รีบค่ะตอนนี้
แต่คนเชียร์พี่ป้อเยอะมาก พี่ๆ ในวงการ รวมไปถึงผู้ใหญ่ รวมถึงนักข่าวด้วยค่ะ เหมือนว่าจะให้ได้เลย เชียร์ตอบไม่ได้เลย แต่ก็นั่นแหละค่ะ แล้วแต่ความสุขของแต่ละคนไป ใครมีความสุขอยู่ตรงไหน ก็ชีวิตเราเนอะ แต่ถ้าชัวร์แล้วจะบอก หนูเป็นคนขี้อวดอยู่แล้ว ถ้าสมมติว่าหนูชัวร์แล้ว แล้วคนนี้เป็นคนที่เรารู้สึกว่าใช่แล้วละก็ เดี๋ยวได้รู้กันแน่นอน แต่บางอย่างก็ต้องขอคีฟไพรเวต เพื่อให้เราได้เรียนรู้บ้าง มันไม่มีใครที่อยากจะออกมาบอกว่าเรามีความสัมพันธ์กับคนนี้อยู่ อีก 3-4-5 เดือน เลิกกัน มันก็ไม่ใช่ไหม ยิ่งเราอยู่จุดนี้ด้วย อะไรก็ต้องระวังนิดนึง”
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