แม่ภัทร ฝากถึงลูกสะใภ้ “คืนโรงงานให้แม่เถอะ” หลังไปถึงที่แต่ปิดประตูเก็บตัวเงียบ
แม่ภัทร ฝากถึงลูกสะใภ้ “คืนโรงงานให้แม่เถอะ” พร้อมประสานตำรวจร่วมเปิดเซฟ ลั่นเดินหน้าดำเนินคดีทุกคนอย่างถึงที่สุด ไม่มีข้อยกเว้น
ภายหลังจาก แม่ภัทร เข้าแจ้งความที่ สน.วังทองหลาง พร้อมลงพื้นที่ชี้จุดเกิดเหตุเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้อง ปมถูกจับตัวไปขังไว้ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดกาญจนบุรี ล่าสุด แม่ภัทรได้เปิดใจให้สัมภาษณ์ก่อนเดินทางกลับ พร้อมส่งสารถึงคนในครอบครัวและประกาศจุดยืนอย่างชัดเจน
แม่ภัทร ฝากบอกถึง กุ้งฝอย ลูกสะใภ้ วอนให้คืนโรงงานและพูดคุยกันก่อนที่เรื่องราวจะลุกลามบานปลายไปมากกว่านี้ หลังจากก่อนหน้านี้เดินทางไปที่โรงงาน แต่กลับพบว่าประตูโรงงานถูกปิดล็อกและไม่มีใครเปิดรับ ทั้ง ๆ ที่ทั้งลูกชายและลูกสะใภ้เคยพูดกลางรายการว่า “รักแม่”
นอกจากนี้ แม่ภัทร ยังเตรียมประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเข้าตรวจสอบและเปิดตู้เซฟ ซึ่งปัจจุบันถูกนำไปฝากไว้กับนิติบุคคลของหมู่บ้าน
พร้อมฝากไปถึงน้องชายของลูกสะใภ้ด้วย โดยระบุว่า “จริง ๆ คุณไม่มีอำนาจบริหารในนั้น ถ้าคุณยิ่งทำแบบนี้ มันก็จะรัดตัวพี่สาวคุณเอง คุณต้องเอาความจริงมา ยอมรับความจริง ในสิ่งที่คุณเอาของแม่ไป ก็คืนมา ที่คุณบอกว่าผมไม่อยากได้อะไรแล้ว แปลว่าคุณก็ฟ้องตัวคุณเองว่าคุณอยากได้ใช่ไหม ตอนนี้ไม่อยากได้อะไรแล้ว แปลว่าที่ผ่านมาคุณอยากได้นะ คุณพยายามอยากได้มาโดยตลอด ตอนนี้ก็ทำตามนั้น ที่ไม่อยากได้ก็คืนมานะคะ”
แม่ภัทร ระบุว่า ในส่วนของการให้อภัยเป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ในทางกฎหมายจะดำเนินคดีกับทุกคนที่เกี่ยวข้องอย่างถึงที่สุดไม่มีข้อยกเว้น
พร้อมเผยความรู้สึกเสียใจต่อลูกชายและลูกสาว ยืนยันว่า การออกมาพูดความจริงไม่ได้ทำเพื่อปกป้องใคร แต่ต้องการทวงความยุติธรรม หลังต้องเผชิญความทุกข์ทรมานเฉียดตายในสถานที่ดังกล่าว พร้อมเตือนผู้ที่ขุดคุ้ยข้อมูลหรือพูดลอย ๆ ให้ระมัดระวังตัวเนื่องจากอาจเข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาท
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อ้างอิงจาก : honekrasae