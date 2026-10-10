แม่ภัทร ฝากถึงลูกสะใภ้ “คืนโรงงานให้แม่เถอะ” หลังไปถึงที่แต่ปิดประตูเก็บตัวเงียบ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 10 ต.ค. 2569 11:24 น.| อัปเดต: 10 ต.ค. 2569 11:24 น.
แม่ภัทร ฝากถึงลูกสะใภ้ "คืนโรงงานให้แม่เถอะ" หลังไปถึงที่แต่ปิดประตูเก็บตัวเงียบ
ภาพจาก : รายการ โหนกระแส

แม่ภัทร ฝากถึงลูกสะใภ้ “คืนโรงงานให้แม่เถอะ” พร้อมประสานตำรวจร่วมเปิดเซฟ ลั่นเดินหน้าดำเนินคดีทุกคนอย่างถึงที่สุด ไม่มีข้อยกเว้น

ภายหลังจาก แม่ภัทร เข้าแจ้งความที่ สน.วังทองหลาง พร้อมลงพื้นที่ชี้จุดเกิดเหตุเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้อง ปมถูกจับตัวไปขังไว้ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดกาญจนบุรี ล่าสุด แม่ภัทรได้เปิดใจให้สัมภาษณ์ก่อนเดินทางกลับ พร้อมส่งสารถึงคนในครอบครัวและประกาศจุดยืนอย่างชัดเจน

แม่ภัทร ฝากบอกถึง กุ้งฝอย ลูกสะใภ้ วอนให้คืนโรงงานและพูดคุยกันก่อนที่เรื่องราวจะลุกลามบานปลายไปมากกว่านี้ หลังจากก่อนหน้านี้เดินทางไปที่โรงงาน แต่กลับพบว่าประตูโรงงานถูกปิดล็อกและไม่มีใครเปิดรับ ทั้ง ๆ ที่ทั้งลูกชายและลูกสะใภ้เคยพูดกลางรายการว่า “รักแม่”

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นอกจากนี้ แม่ภัทร ยังเตรียมประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเข้าตรวจสอบและเปิดตู้เซฟ ซึ่งปัจจุบันถูกนำไปฝากไว้กับนิติบุคคลของหมู่บ้าน

พร้อมฝากไปถึงน้องชายของลูกสะใภ้ด้วย โดยระบุว่า “จริง ๆ คุณไม่มีอำนาจบริหารในนั้น ถ้าคุณยิ่งทำแบบนี้ มันก็จะรัดตัวพี่สาวคุณเอง คุณต้องเอาความจริงมา ยอมรับความจริง ในสิ่งที่คุณเอาของแม่ไป ก็คืนมา ที่คุณบอกว่าผมไม่อยากได้อะไรแล้ว แปลว่าคุณก็ฟ้องตัวคุณเองว่าคุณอยากได้ใช่ไหม ตอนนี้ไม่อยากได้อะไรแล้ว แปลว่าที่ผ่านมาคุณอยากได้นะ คุณพยายามอยากได้มาโดยตลอด ตอนนี้ก็ทำตามนั้น ที่ไม่อยากได้ก็คืนมานะคะ”

แม่ภัทร ระบุว่า ในส่วนของการให้อภัยเป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ในทางกฎหมายจะดำเนินคดีกับทุกคนที่เกี่ยวข้องอย่างถึงที่สุดไม่มีข้อยกเว้น

พร้อมเผยความรู้สึกเสียใจต่อลูกชายและลูกสาว ยืนยันว่า การออกมาพูดความจริงไม่ได้ทำเพื่อปกป้องใคร แต่ต้องการทวงความยุติธรรม หลังต้องเผชิญความทุกข์ทรมานเฉียดตายในสถานที่ดังกล่าว พร้อมเตือนผู้ที่ขุดคุ้ยข้อมูลหรือพูดลอย ๆ ให้ระมัดระวังตัวเนื่องจากอาจเข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาท

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อ้างอิงจาก : honekrasae

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 10 ต.ค. 2569 11:24 น.| อัปเดต: 10 ต.ค. 2569 11:24 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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