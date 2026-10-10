SHSTA ถอดรางวัล เนิร์สซิงโฮม นนทบุรี หลังถูกแฉกักขัง-ล่ามโซ่-ทำร้ายผู้ป่วยในศูนย์

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 10 ต.ค. 2569 10:46 น.| อัปเดต: 10 ต.ค. 2569 10:46 น.
SHSTA ถอดรางวัล เนิร์สซิงโฮม นนทบุรี หลังถูกแฉกักขัง-ล่ามโซ่-ทำร้ายผู้ป่วยในศูนย์

SHSTA ถอดรางวัล เนิร์สซิงโฮม นนทบุรี หลังถูกแฉกักขัง-ล่ามโซ่-ทำร้ายผู้ป่วยในศูนย์ กระทบความเชื่อมั่นในสังคม ยินดีให้ความร่วมมือตรวจสอบข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก สมาคมการค้าและการบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทย ออกประกาศ เรื่อง การเพิกถอนรางวัลที่สมาคมมอบให้แก่ศูนย์ดูแลผู้อายุแห่งหนึ่งใน จ.นนทบุรี ความว่า

“ตามที่ปรากฏข่าวเกี่ยวกับการให้บริการของ บ้านเสริมสุข เนอร์สซิ่งโฮม ซึ่งส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อความเชื่อมั่นของประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้รับบริการ และครอบครัว สมาคมการค้าและการบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทยตระหนักถึงความสำคัญของเหตุการณ์ดังกล่าว และให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัย คุณภาพการดูแล และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้สูงอายุ

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สมาคมขอเรียนว่า การพิจารณามอบรางวัลที่ผ่านมาอาศัยข้อมูลจากการนำเสนอผลงาน การสัมภาษณ์ และเอกสารหรือภาพหลักฐานการดำเนินงานที่ผู้เข้ารับการพิจารณาจัดส่งต่อคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหลายภาคส่วนและผู้แทนของสมาคม โดยเป็นการพิจารณาตามข้อมูลและหลักฐานที่ได้รับในขณะนั้น

จากเหตุการณ์ที่ปรากฏและผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคม สมาคมจึงขอประกาศ เพิกถอนรางวัลทุกประเภทที่สมาคมเป็นผู้มอบให้แก่บ้านเสริมสุข เนอร์สซิ่งโฮม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป และขอให้สถานดูแลดังกล่าวยุติการนำรางวัลที่ถูกเพิกถอน ตลอดจนข้อความหรือสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง ไปใช้ประชาสัมพันธ์หรืออ้างอิงเพื่อรับรองคุณภาพการให้บริการ

สมาคมมิได้นิ่งนอนใจ และกำลังดำเนินการตรวจสอบทบทวนข้อมูลของผู้ได้รับรางวัล รวมถึงติดตามการดำเนินงานของสถานดูแลผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิก เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับมาตรฐานและหลักจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ พร้อมทั้งทบทวนกระบวนการพิจารณารางวัลและการติดตามภายหลังการมอบรางวัลให้รัดกุมยิ่งขึ้น

สมาคมยินดีให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่ โดยยึดประโยชน์ ความปลอดภัย และสิทธิของผู้รับบริการเป็นสำคัญ ทั้งนี้ การพิจารณาข้อเท็จจริงและความรับผิดตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

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จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

คณะกรรมการสมาคมการค้าและการบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทย

ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2569″

SHSTA ถอดรางวัล เนิร์สซิงโฮม นนทบุรี หลังถูกแฉกักขัง-ล่ามโซ่-ทำร้ายผู้ป่วยในศูนย์-1

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อ้างอิงจาก : FB สมาคมการค้าและการบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทย

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 10 ต.ค. 2569 10:46 น.| อัปเดต: 10 ต.ค. 2569 10:46 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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