ด่วน! สลิงลิฟต์ขาด ภายในซอยสาธุประดิษฐ์ 34 ดับ 1 สาหัส 1
ด่วน! เกิดเหตุสลด ย่านสาธุประดิษฐ์ 34 สลิงลิฟต์ขาด เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บสาหัสอีก 1 ราย เจ้าหน้าที่รุดตรวจสอบพื้นที่
วันที่ 10 ตุลาคม 2569 มีรายงาน สลิงลิฟต์ขาด ภายในซอยสาธุประดิษฐ์ 34 เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และได้รับบาดเจ็บ 1 ราย ขณะนี้มูลนิธิร่วมกตัญญูได้ระดมเจ้าหน้าที่กู้ภัย พร้อมรถพยาบาลและอุปกรณ์ที่จำเป็น เข้าตรวจสอบหาสาเหตุของอุบัติเหตุสลดในครั้งนี้ และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเร่งด่วน อย่างไรก็ตามหากมีรายงานเพิ่มเติมจะมีรายงานให้ทราบต่อไป
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อ้างอิงจาก : มูลนิธิร่วมกตัญญู
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