ฮือฮา! อดีตพนักงาน เล่าตัวตนจริง แม่ภัทร หลังเคยทำงานให้ในเวลาสั้น ๆ
ฮือฮา! อดีตพนักงาน เล่าตัวตนจริง แม่ภัทร หลังเคยทำงานให้ในเวลาสั้น ๆ ก่อนลาออกกะทันหัน นับเป็นความทรงจำที่ยากจะลืม
เรื่องราวชีวิตของ แม่ภัทร ยังคงเป็นที่จับตามองของสังคมไทยอยู่ไม่น้อย หลังจากผ่านนรกบนดินจากการถูกลูกแท้ ๆ พาไปทิ้งให้อยู่ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านโสธรชัย จ.กาญจนบุรี และได้รับการกระทำเยี่ยงผู้ต้องขังในเรือนจำ ตามที่รายงานไปก่อนหน้านี้
ล่าสุดชาวเน็ตแห่แชร์และพูดถึงคอมเมนต์ของชายคนหนึ่ง ซึ่งอ้างว่าเคยเป็นพนักงานของบริษัทที่แม่ภัทรเปิดเมื่อประมาณ 7-8 ปีที่แล้ว โดยเขาเข้ามาคอมเมนต์บอกเล่าตัวตนจริง ๆ ของแม่ภัทร แม้ว่าตนจะทำงานให้เพียงแค่ 2 อาทิตย์ก็ต้องลาออก แต่การกระทำของแม่ภัทรทำให้เขาและเพื่อนจำไม่ลืม
“ผมก็เคยทำบริษัทPBBนี้ครับ ตอนที่ทำงานผมเรียกแม่ว่า บอส ครับตอนนั้น บอสก็นิสัยดีบอกสอนงานผม 2 คน ผมทำงานกันได้ประมาณ 2 อาทิตย์แล้วผมขอลาออกครับ บริษัทที่ผมสมัครไวก่อนหน้านี้โทรมาให้ไปเริ่มงานครับ ผม 2 คน เลยขอบอสลาออกกะทันหันเลยครับ เชื่อไหมครับ บอส โอนค่าแรงให้ผม 2 คน คนล่ะ 6000 บาท อันนี้ ผม 2 คนทำงานกันไม่ถึงเดือนเลยครับบอส ทุกคนคิดดูว่าบอสนิสัยยังไงครับ ที่ผม 2 คนลาออกมาตอนนั้นผมก็สงสารบอสอยู่ครับ
แต่ผมสมัครงานที่ผม 2 คนถนัดไว้ เพราะตอนนั้นบริษัทบอสมีกันอยู่ไม่กี่คนครับ รวมบอสด้วยมีอยู่ 5 – 6 คนครับตอนนั้น ที่ผมมาเล่าให้ฟังอยากให้รู้ว่า บอสรึแม่ภัทร เป็นคนนิสัยดีครับ ผมพูดได้เลยครับ ขอบคุณมากครับ ผมไม่รู้ว่าบอสรึแม่ภัทรจำผม 2 คนได้รึป่าวครับ แต่ผมจำบอสได้ครับ เสื้อที่ผมใส่ก็คือเสื้อบริษัทบอสครับผม บริษัทPBB เมื่อ 7-8 ปีแล้วครับ”
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อ้างอิงจาก : tnews