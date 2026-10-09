สิ้น อดีตผู้ประกาศข่าวอาวุโส ช่องดัง จากไปอย่างสงบ สิริอายุ 81 ปี
คนข่าวเศร้า! สิ้น “สิทธิชาติ บุญมานนท์” อดีตผู้ประกาศข่าวอาวุโส ช่อง3 จากไปอย่างสงบ หลังล้มป่วยด้วยโรคมะเร็ง สิริอายุ 81 ปี
เกิดข่าวเศร้าของคนในวงการข่าว เมื่อเพจ ดาราภาพยนตร์ รายงานข่าวการสูญเสียครั้งสำคัญ “สิทธิชาติ บุญมานนท์” อดีตผู้ประกาศข่าวในพระราชสำนัก สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เสียชีวิตอย่างสงบ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2569 เวลา 23.55 น. ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สิริอายุ 81 ปี หลังเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งระยะสุดท้าย เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 69 ที่ผ่านมา
กำหนดพิธีบำเพ็ญกุศลศพ ณ ศาลาจินดาน้อม วัดเปรมประชา ปทุมธานี
วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2569
- เวลา 17.00 น. พิธีรดน้ำศพ
- เวลา 19.00 น. สวดพระอภิธรรม
วันที่ 10–11 ตุลาคม 2569
- เวลา 19.00 น. สวดพระอภิธรรม
วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2569
- เวลา 10.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา
- เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล
- เวลา 14.00 น. เวียนเมรุ
- เวลา 16.00 น. พิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ)
ประวัติและเส้นทางคนข่าว ของ สิทธิชาติ บุญมานนท์
สิทธิชาติ บุญมานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2488 เป็นผู้ประกาศข่าวรุ่นอาวุโสที่มีบทบาทในวงการโทรทัศน์ไทย โดยเฉพาะการทำหน้าที่ผู้ประกาศข่าวในพระราชสำนักของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
ด้วยบุคลิกสุขุม สำรวม น้ำเสียงชัดเจน หนักแน่น และลีลาการอ่านข่าวที่เป็นทางการ ทำให้สิทธิชาติเป็นที่จดจำของผู้ชมโทรทัศน์ในอดีต สะท้อนถึงความละเอียดรอบคอบ ความแม่นยำในการใช้ภาษาไทย และความรับผิดชอบในวิชาชีพผู้ประกาศข่าว ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการนำเสนอข่าวในพระราชสำนัก
ตลอดช่วงเวลาที่ทำงานหน้ากล้อง สิทธิชาติได้ฝากภาพจำของผู้ประกาศข่าวผู้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไว้ในความทรงจำของผู้ชม แม้วงการโทรทัศน์จะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แต่ชื่อและผลงานของเขายังคงเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวในวงการข่าวโทรทัศน์ไทย
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อ้างอิงจาก : FB ดาราภาพยนตร์