สิ้น อดีตผู้ประกาศข่าวอาวุโส ช่องดัง จากไปอย่างสงบ สิริอายุ 81 ปี

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 09 ต.ค. 2569 16:59 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2569 16:59 น.
สิ้น อดีตผู้ประกาศข่าวอาวุโส ช่องดัง "สิทธิชาติ บุญมานนท์" จากไปอย่างสงบ สิริอายุ 81 ปี

คนข่าวเศร้า! สิ้น “สิทธิชาติ บุญมานนท์” อดีตผู้ประกาศข่าวอาวุโส ช่อง3 จากไปอย่างสงบ หลังล้มป่วยด้วยโรคมะเร็ง สิริอายุ 81 ปี

เกิดข่าวเศร้าของคนในวงการข่าว เมื่อเพจ ดาราภาพยนตร์ รายงานข่าวการสูญเสียครั้งสำคัญ “สิทธิชาติ บุญมานนท์” อดีตผู้ประกาศข่าวในพระราชสำนัก สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เสียชีวิตอย่างสงบ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2569 เวลา 23.55 น. ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สิริอายุ 81 ปี หลังเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งระยะสุดท้าย เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 69 ที่ผ่านมา

กำหนดพิธีบำเพ็ญกุศลศพ ณ ศาลาจินดาน้อม วัดเปรมประชา ปทุมธานี

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2569

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  • เวลา 17.00 น. พิธีรดน้ำศพ
  • เวลา 19.00 น. สวดพระอภิธรรม

วันที่ 10–11 ตุลาคม 2569

  • เวลา 19.00 น. สวดพระอภิธรรม

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2569

  • เวลา 10.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา
  • เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล
  • เวลา 14.00 น. เวียนเมรุ
  • เวลา 16.00 น. พิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ)
สิ้น อดีตผู้ประกาศข่าวอาวุโส ช่องดัง จากไปอย่างสงบ สิริอายุ 81 ปี-1
ภาพจาก : FB ดาราภาพยนตร์

ประวัติและเส้นทางคนข่าว ของ สิทธิชาติ บุญมานนท์

สิทธิชาติ บุญมานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2488 เป็นผู้ประกาศข่าวรุ่นอาวุโสที่มีบทบาทในวงการโทรทัศน์ไทย โดยเฉพาะการทำหน้าที่ผู้ประกาศข่าวในพระราชสำนักของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

ด้วยบุคลิกสุขุม สำรวม น้ำเสียงชัดเจน หนักแน่น และลีลาการอ่านข่าวที่เป็นทางการ ทำให้สิทธิชาติเป็นที่จดจำของผู้ชมโทรทัศน์ในอดีต สะท้อนถึงความละเอียดรอบคอบ ความแม่นยำในการใช้ภาษาไทย และความรับผิดชอบในวิชาชีพผู้ประกาศข่าว ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการนำเสนอข่าวในพระราชสำนัก

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ตลอดช่วงเวลาที่ทำงานหน้ากล้อง สิทธิชาติได้ฝากภาพจำของผู้ประกาศข่าวผู้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไว้ในความทรงจำของผู้ชม แม้วงการโทรทัศน์จะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แต่ชื่อและผลงานของเขายังคงเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวในวงการข่าวโทรทัศน์ไทย

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อ้างอิงจาก : FB ดาราภาพยนตร์

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 09 ต.ค. 2569 16:59 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2569 16:59 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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