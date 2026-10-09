เช็กจังหวัดเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน เตือนฝนหนัก 10-13 ต.ค. 69
วันที่ 9 ตุลาคม 2569 กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนภัยฉบับที่ 5 (251/2569) เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย มีผลกระทบระหว่างวันที่ 9-13 ตุลาคม 2569 โดยคาดว่าจะเกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขณะที่หลายพื้นที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขังจากฝนสะสมต่อเนื่อง
สำหรับช่วงวันที่ 10-13 ตุลาคม พื้นที่เฝ้าระวังครอบคลุมภาคตะวันออก ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันตก และภาคใต้ โดยรายชื่อจังหวัดในกลุ่มพื้นที่ที่ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด มีดังนี้
ภาคตะวันออก ได้แก่ ระยอง จันทบุรี และตราด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมาก โดยเฉพาะวันที่ 10 ตุลาคม
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักในช่วงวันที่ 10-11 ตุลาคม รวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณที่มีน้ำท่วมขังสะสมอยู่ก่อนแล้ว
ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบน ได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ โดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ภูเขา ลำห้วย และเส้นทางน้ำไหลผ่าน ซึ่งอาจได้รับผลกระทบหากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง
ภาคใต้ ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา กระบี่ ตรัง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยมีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากฝนต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 13 ตุลาคม
กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า วันที่ 10 ตุลาคม จะมีฝนเพิ่มขึ้นบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ ก่อนที่วันที่ 11 ตุลาคม ฝนจะยังคงตกในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้
ส่วนวันที่ 12-13 ตุลาคม แนวฝนหนักจะเน้นบริเวณภาคใต้ โดยข้อมูลจากการแถลงของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วม (JICC) ระบุว่า วันที่ 12 ตุลาคม ต้องเฝ้าระวังสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และตรัง ขณะที่วันที่ 13 ตุลาคม ต้องติดตามสถานการณ์ในจังหวัดระนองและยะลาเป็นพิเศษ
สาเหตุของฝนระลอกนี้มาจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในช่วงปลายฤดูฝน ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบน ขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ตามช่วงเวลาที่แตกต่างกัน
กรมอุตุนิยมวิทยาขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสม โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขา ใกล้ทางน้ำไหลผ่าน และพื้นที่ลุ่มต่ำ ซึ่งมีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขัง ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วม และเตรียมพร้อมเคลื่อนย้ายสิ่งของจำเป็นหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น
ประชาชนสามารถติดตามประกาศพยากรณ์อากาศล่าสุดจากกรมอุตุนิยมวิทยา ผ่านเว็บไซต์ www.tmd.go.th หรือโทรสายด่วน 1182 ตลอด 24 ชั่วโมง หากต้องการแจ้งเหตุอุทกภัยหรือขอความช่วยเหลือ สามารถติดต่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) สายด่วน 1784 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
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