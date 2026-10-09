ป้าแมว ตัดใจขาย โสธรชัย เนอร์สซิ่งโฮม ยันอดีต ผอ.ศบส.5 เป็นคนดี โต้มีดีลลับ
ป้าแมว เจ้าของโสธรชัย เนอร์สซิ่งโฮม ประกาศพร้อมขายศูนย์ดูแลผู้สูงอายุให้นักลงทุน ยืนยันคำกล่าวอ้างเรื่องดีลลับกับ ศบส.5 ไม่เป็นความจริง เตรียมชี้แจงแทน “เจแปน” พร้อมปกป้องอดีต ผอ.ศบส.5 ว่าเป็นคนดี
วันที่ 9 ตุลาคม 2569 “ป้าแมว” เจ้าของโสธรชัย เนอร์สซิ่งโฮม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ประกาศพร้อมขายกิจการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หลังถูกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเพิกถอนใบอนุญาตและสั่งปิด เนื่องจากพบการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
ป้าแมวฝากถึงนักธุรกิจหรือผู้ที่สนใจลงทุนในธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ สามารถติดต่อเข้ามาได้โดยตรง เพราะสถานที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมอยู่แล้ว หากมีผู้สนใจซื้อก็พร้อมเจรจาขายทันที
นอกจากเรื่องการขายกิจการ ป้าแมวยังกล่าวถึงกรณีเจแปน ลูกชาย ไปชี้แจงในรายการโหนกระแสเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเจรจาระหว่างศูนย์กับเจ้าหน้าที่ ศบส.5 ในทำนองว่ามีคนติดต่อขอให้พูดถึงบุคคลและหน่วยงานในด้านดี แล้วอาจได้กลับมาเปิดศูนย์อีกครั้ง
ป้าแมวยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง พร้อมมองว่าลูกชายอาจให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หากได้รับโอกาสก็พร้อมไปออกรายการเพื่ออธิบายข้อเท็จจริงและแก้ต่างให้กับนางนัยนา หาญธนะสุกิจ อดีตผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5
ป้าแมวปกป้องอดีต ผอ.ศบส.5 ชี้ตรวจศูนย์อย่างละเอียด
เจ้าของศูนย์โสธรชัยกล่าวถึงการทำงานของนางนัยนาว่า ตลอดช่วงที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ศบส.5 ได้เข้ามาตรวจสอบสถานที่อย่างละเอียดหลายครั้ง พร้อมยืนยันว่าอดีตผู้อำนวยการรายนี้เป็นคนดี และไม่ควรถูกสั่งย้ายเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับศูนย์ของตน
ก่อนหน้านี้ เจแปนให้ข้อมูลกลางรายการโหนกระแสว่า หลังเรื่องภายในศูนย์กลายเป็นกระแส มีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปยังป้าแมวเพื่อขอให้ชี้แจงไปในทิศทางเดียวกันและพูดถึงหน่วยงานในด้านดี โดยมีการพูดถึงโอกาสกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งภายหลัง
คำให้สัมภาษณ์ของเจแปนทำให้เกิดคำถามถึงบทบาทของเจ้าหน้าที่และการกำกับดูแลศูนย์ ขณะที่ป้าแมวออกมาปฏิเสธเรื่องดังกล่าว พร้อมระบุว่าลูกชายเข้าใจหรือสื่อสารข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
ด้านหนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย พิธีกรรายการโหนกระแส ชี้แจงกรณีถูกกล่าวหาว่าถามชี้นำเจแปนว่า ผู้ร่วมรายการเป็นผู้ให้ข้อมูลและตอบคำถามด้วยตนเอง พร้อมขอให้ผู้ชมย้อนดูรายการฉบับเต็มเพื่อพิจารณาบริบททั้งหมด
ทั้งนี้ คำยืนยันของทั้งสองฝ่ายยังขัดแย้งกันอยู่ และอยู่ระหว่างการตรวจสอบของคณะกรรมการ จึงยังไม่อาจสรุปได้ว่าข้อเท็จจริงเป็นไปตามคำของฝ่ายใด
สบส.เพิกถอนใบอนุญาต หลังพบกรงเหล็กและลวดหนาม
กรณีโสธรชัย เนอร์สซิ่งโฮม ได้รับความสนใจหลังมีผู้พักและครอบครัวร้องเรียนผ่านรายการโหนกระแส ต่อมาตำรวจกองปราบปรามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบ พบห้องที่ติดตั้งลูกกรงเหล็กซึ่งสามารถล็อกจากภายนอกได้ รวมถึงเตียงที่ดัดแปลงเป็นโครงเหล็กครอบผู้พัก และลวดหนามที่ติดตั้งตามบริเวณต่าง ๆ
ฝ่ายศูนย์เคยชี้แจงว่า เตียงดังกล่าวใช้สำหรับผู้มีอาการทางจิตรุนแรง เพื่อป้องกันการตกเตียง ทำร้ายตัวเอง หรือทำร้ายผู้อื่น ยืนยันว่าไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อทรมานหรือกักขังผู้รับบริการ
อย่างไรก็ตาม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพพิจารณาแล้วเห็นว่ารูปแบบการดูแลดังกล่าวไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวงสำหรับกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง จึงมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2569
ผู้สูงอายุและผู้ป่วยภายในศูนย์ทั้งหมด 92 ราย ถูกประเมินอาการและทยอยส่งต่อไปยังโรงพยาบาล สถาบันจิตเวช หน่วยงานสังคมสงเคราะห์ หรือส่งกลับให้ครอบครัว ก่อนกระบวนการเคลื่อนย้ายเสร็จสิ้นในคืนวันที่ 7 ตุลาคม ตามรายงานของ มติชน
สั่งย้าย ผอ.ศบส.5 เข้าส่วนกลาง
วันที่ 8 ตุลาคม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีคำสั่งให้นางนัยนา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ ศบส.5 ย้ายมาปฏิบัติงานที่ส่วนกลางโดยมีผลทันที พร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตและการกำกับดูแลศูนย์โสธรชัย
คำสั่งย้ายเป็นมาตรการระหว่างการตรวจสอบ ยังไม่ถือเป็นข้อสรุปว่านางนัยนากระทำความผิด หากผลสอบพบเจ้าหน้าที่คนใดละเลยหรือฝ่าฝืนกฎหมาย หน่วยงานจะดำเนินการตามระเบียบต่อไป
ล่าสุด ป้าแมวยังคงยืนยันว่าอดีต ผอ.ศบส.5 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม พร้อมรับผิดชอบไปชี้แจงด้วยตนเอง หลังมองว่าคำพูดของลูกชายสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนและส่งผลกระทบต่อผู้ที่ถูกพาดพิง
ทั้งนี้ การประกาศขายอาคาร ที่ดิน หรือทรัพย์สินของศูนย์ ไม่ได้หมายความว่าผู้ซื้อรายใหม่จะเปิดให้บริการต่อได้ทันที เพราะผู้ประกอบการรายใหม่ยังต้องยื่นขอใบอนุญาตและผ่านการตรวจมาตรฐานตามกฎหมายก่อน
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