เปิดสีหน้า แม่ภัทร เจอ ‘ป้าแมว’ กลัวใจสั่น-ไม่กล้าพูด ตำรวจต้องเชิญออกด่วน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 ต.ค. 2569 16:45 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2569 16:47 น.
แม่ภัทรชี้จุดเตียงกรงขังเจอป้าแมวสังเหตการณ์ใจสั่นไม่กล้าพูด
ภาพจาก Youtube : ครอบครัวข่าว3

‘แม่ภัทร’ ชี้จุดโสธรชัย เนอร์สซิ่งโฮม เผยถูกจับแก้ผ้าเปลี่ยนชุด ก่อน ‘ป้าแมว’ โผล่สังเกตการณ์ ทำเอาใจสั่นไม่กล้าพูด ตำรวจต้องเชิญตัวออก

ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (9 ตุลาคม 2569) เจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามพร้อมด้วยทีมงานนำตัว “แม่ภัทร” ลงพื้นที่ชี้จุดเกิดเหตุภายในโสธรชัย เนอร์สซิ่งโฮม ซึ่งถูกสั่งผิดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเดินเข้าสู่ห้องรับรอง ซึ่งเป็นห้องพักห้องแรกที่มีเพียงเตียงนอนและตู้เสื้อผ้า ในช่วงแรกที่ถูกส่งตัวมาอยู่ห้องนี้ยังไม่มีตู้เย็นหรือโทรทัศน์

เมื่อถูกพาเข้ามาในห้อง เจ้าหน้าที่จับแม่ภัทรแก้ผ้าเพื่อเปลี่ยนชุด ก่อนจะใช้กุญแจมือมัดติดไว้กับเตียงนอนและบังคับให้รับประทานยานอนหลับ โดยกักขังให้อยู่ภายในห้องเป็นเวลา 1 เดือน ส่วนอาหารจะถูกส่งผ่านหน้าต่างที่มีลูกกรง

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ป้าแมว ฟัง แม่ภัทรชี้จุดเตียงกรง
ภาพจาก Youtube : ครอบครัวข่าว3

ระหว่างที่แม่ภัทรกำลังอธิบายรายละเอียดจุดต่าง ๆ ปรากฏว่า “ป้าแมว” เจ้าของโสธรชัย เนอร์สซิ่งโฮม ซึ่งสวมเสื้อสีม่วง เดินเข้ามาร่วมรับฟังการสังเกตการณ์ ฝั่งเจ้าหน้าที่สอบถามว่าหากป้าแมวมายืนฟังตรงนี้แม่ภัทรมีอาการอะไรหรือไม่ ฝั่งแม่ภัทรยอมรับว่ามีอาการหวาดกลัวและไม่กล้าพูดต่อ พร้อมเอ่ยปากบอกกับผู้สื่อข่าวและเจ้าหน้าที่ว่า “แค่เห็นก็ใจสั่น”

เมื่อเห็นท่าทีดังกล่าว ทางเจ้าหน้าที่จึงเข้าประสานและขอร้องให้ป้าแมวถอยออกไปจากบริเวณดังกล่าวทันที เพื่อให้แม่ภัทรสามารถเล่าเหตุการณ์ได้อย่างเต็มที่และปลอดภัย แม้ป้าแมวจะพยายามพูดอธิบายว่าเคยช่วยโทรศัพท์หาลูกของแม่ภัทรก็ตาม แต่ตำรวจเชิญป้าแมวให้ออกจากพื้นที่ไปก่อน

ภายหลังป้าแมวถูกแยกตัวออกไป แม่ภัทรให้ข้อมูลต่อว่าตนเองอาศัยอยู่ในศูนย์แห่งนี้นานถึง 2 ปีครึ่ง หลังถูกกู้ภัยมารับตัวด้วยค่าใช้จ่าย 15,000 บาท โดยภายในศูนย์ฯ มีเตียงนอนลักษณะเป็นเตียงกรงเหล็ก ส่วนการขับถ่ายต้องทำในถังผงซักฟอกและได้รับกระดาษทิชชู่เพียงสัปดาห์ละ 3 ม้วน ซึ่งไม่ถูกสุขลักษณะและไม่ได้มาตรฐานทางสุขอนามัย

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แม่ภัทรชี้จุดเตียงกรงขัง
ภาพจาก Youtube : ครอบครัวข่าว3
ตำรวจแยกป้าแมวออกจากแม่ภัทรขณะชี้จุดเตียงกรงขัง
ภาพจาก Youtube : ครอบครัวข่าว3

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 ต.ค. 2569 16:45 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2569 16:47 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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