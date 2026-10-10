อาการล่าสุด หน่อย เชิญยิ้ม ออกจากรพ.แล้ว หมอสั่ง ‘งดเหล้า’ เด็ดขาด หลังเจอตับโต 2 เท่า
อาการล่าสุด หน่อย เชิญยิ้ม ออกจากรพ.แล้ว หมอสั่ง ‘งดเหล้า’ เด็ดขาด หลังตรวจเจอไขมันพอกตับจนมีขนาดโตขึ้น 2 เท่า
อาการล่าสุด หน่อย เชิญยิ้ม หลังถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลเป็นการด่วน เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2569 ด้วยอาการไม่มีแรง แพทย์เอกซเรย์ปอดแล้วไม่พบความผิดปกติ แต่ตรวจพบภาวะเลือดซีด จึงต้องแอดมิตเพื่อสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด
ทีมงาน เดอะไทยเกอร์ เข้าไปตรวจสอบความเคลื่อนไหวในหน้าเฟซบุ๊ก หน่อย เชิญยิ้ม พบว่าเมื่อวานนี้ (9 ต.ค. 69) ตลกดังได้รับการอนุญาตให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านแล้ว โดยมีญาติคอยดูแลใกล้ชิด
ขณะเดียวกันทางด้าน ปุ๊ นิยดา ภรรยาของ หน่อย เชิญยิ้ม ก็ได้โพสต์อัปเดตอาการเบื้องต้นหลังหมออนุญาตให้สามีตลกดังออกจากโรงพยาบาลได้แล้ว พร้อมวอนให้เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ หรือญาติคนอื่น ๆ ที่ต้องการเดินทางมาเยี่ยมอย่านำเรื่องเหล้ามาพูดหรือมาล้อ เกรงว่า หน่อย เชิญยิ้ม จะอยากกลับมากิน และหากไม่ได้กินจะมีอาการหงุดหงิด
“ผลอัลตร้าซาวด์ตับออกมาแล้ว ปรากฏว่ามีไขมันแทรกทั่วตับเลย ตับคนเราปกติเท่าฝ่ามือแต่ของพี่หน่อยใหญ่กว่าปกติเป็น 2 เท่าเพราะมีไขมันเข้าไปแทรกทั่ว คุณหมอห้ามไม่ให้กลับไปกินเหล้าเด็ดขาด สักนิดเดียวก็ไม่ได้ เพราะถ้ากลับไปกินอีกก็อาจจะเกิดสภาวะช็อคเป็นตับแข็งต้องเจาะหน้าท้องนอนติดเตียงได้
พรุ่งนี้หมออนุญาตให้กลับบ้านได้ แต่ต้องมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเรื่องการกินยา แล้วต้องพยุงคอยระวังอยู่ตลอดเพราะขาเขาจะไม่ค่อยมีแรงซึ่งเกิดจากการรับประทานยาบางตัว
ซึ่งเป็นเรื่องที่เราเป็นห่วงมากคือ จะหาใครดูแลอยู่กับพี่หน่อยได้ตลอดเวลาอย่างใกล้ชิด เพราะลูกๆลาไม่ได้แล้วต้องกลับไปทำงานกันหมด”
“วันนี้พี่ #หน่อยเชิญยิ้ม ออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านแล้วนะคะ กลับมาพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน ยังไงก็ต้องมีคนดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะต้องให้ยาตรงเวลา ยังไม่ค่อยมีแรงต้องคอยพยุง ที่สำคัญคือเรื่องเหล้าต้องคอยดูไม่ให้กลับมาดื่มโดยเด็ดขาด ซึ่งมันเป็นเรื่องยากมากเพราะพี่หน่อยจะถามหาตลอด พอไม่ได้แล้วจะมีอาการหงุดหงิดโมโห
ขอความกรุณาเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ที่มาเจอหรือมาเยี่ยม ถ้ารักและเป็นห่วงพี่หน่อย เชิญยิ้ม จริง ๆ กรุณาอย่าพูดถึงเรื่องเหล้าหรือเอามาแซวมาล้อเล่นกันนะคะ ต้องช่วยกันพูดอย่าให้พี่หน่อยกลับไปดื่มอีกจะดีกว่าค่ะ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงจาก : FB Phojung Niyada, หน่อย เชิญยิ้ม