เพจดัง แชร์โพสต์ “บ้านเสริมสุข” คว้า 2 รางวัล การันตีความเป็นเสิศ ด้านดูแลผู้ป่วย

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 09 ต.ค. 2569 16:30 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2569 16:30 น.
เพจดัง แชร์โพสต์ "บ้านเสริมสุข เนอสซิ่งโฮม" คว้า 2 รางวัล ดูแลผู้ป่วยเป็นเลิศ

เพจดัง แชร์โพสต์ “บ้านเสริมสุข เนอสซิ่งโฮม” เคยได้รับ 2 รางวัล การันตีความเป็นเสิศ ด้านการดูแลผู้ป่วย จากกระทรวงพาณิชย์

กลายเป็นที่สนใจในโลกโซเชียลอีกครั้ง เมื่อเพจเฟซบุ๊ก Drama-addict แชร์โพสต์ข่าวเกี่ยวกับ “บ้านเสริมสุข เนอสซิ่งโฮม” ที่ได้รับรางวัลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2569 ซึ่งเป็นช่วงหลังรายการโหนกระแสนำผู้ที่เคยเข้าพักในศูนย์มาเล่าสภาพความเป็นอยู่ด้านใน

ตามที่ผู้เคยเข้าพักกล่าวอ้างในรายการ ศูนย์มีการล่ามโซ่ ทุบตี จับขังห้องมืด บังคับกินยานอนหลับ และฉีดยาโดยไม่ใช่แพทย์ ซึ่งเป็นเพียงข้อกล่าวอ้างของผู้เล่า ในรายการยังระบุว่าศูนย์แห่งนี้ได้รับรางวัลอีกด้วย

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เนื้อข่าวระบุว่า นายสถาพร ร่วมนาพะยา รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ประธานในพิธี เป็นผู้มอบรางวัล โดยมีกรรมการ บริษัท บ้านเสริมสุข(เนอสซิ่งโฮม) จำกัด และผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัลในฐานะองค์กรและผู้บริหารที่มีความโดดเด่นด้านการดูแลผู้สูงอายุ การบริการ และกิจการ Wellness สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

สำหรับ 2 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับในครั้งนี้ ได้แก่ รางวัลความเป็นเลิศด้านระบบมาตรฐานการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ (Excellence in Care & Clinical Standards) การันตีถึงระบบการทำงานที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง มีโปรแกรมการดูแลฟื้นฟูที่ถูกต้องตามหลักวิชาการทางการแพทย์ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

และรางวัลความเป็นเลิศด้านประสบการณ์และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (Excellence in Client Experience & Satisfaction) สะท้อนถึงความใส่ใจในทุกรายละเอียดของการบริการ ตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น ปลอดภัย จนสามารถสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการและครอบครัวมาโดยตลอด

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ความสำเร็จในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ บ้านเสริมสุข เนอสซิ่งโฮม ที่ยกระดับมาตรฐานการดูแลพักฟื้นผู้ป่วยจิตเวช ยาเสพติด และอัลไซเมอร์ในประเทศไทย เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการดูแลสุขภาพ (Wellness) ที่เพียบพร้อมทั้งมาตรฐานคุณภาพ และความพึงพอใจในการดูแล มอบชีวิตใหม่และคืนรอยยิ้มให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัวอย่างยั่งยืน

ที่มา: FULL MAX

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 09 ต.ค. 2569 16:30 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2569 16:30 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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