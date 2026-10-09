หน้าชาทั้งระบบ! หนุ่ม กรรชัย ฟาดเดือดกลางโหนกระแส ซัดข้าราชการเกียร์ว่าง ถ้าอยู่เอกชนโดนไล่ออกไปแล้ว

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 ต.ค. 2569 16:08 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2569 16:08 น.
หน้าชาทั้งระบบ! หนุ่ม กรรชัย ฟาดเดือดกลางโหนกระแส ซัดข้าราชการเกียร์ว่าง ถ้าอยู่เอกชนโดนไล่ออกไปแล้ว

ฟังแล้วสะดุ้งทั้งองค์กร หนุ่ม กรรชัย วิจารณ์การทำงานของคนคุมหน่วยงานกำกับมาตรฐานศูนย์คนชรา ลั่นถ้าเป็นลูกน้องในบริษัทผมไล่ออกทันที จี้เขต 4-เขต 5 ปล่อยเลอะเทอะได้อย่างไร

รายการโหนกระแส วันที่ 9 ต.ค. 69 ระหว่างการพูดคุยกับ เอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด ถึงปัญหาการกำกับดูแลศูนย์ผู้สูงอายุและการขาดความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรชัยแสดงความเห็นว่า หากตนและผู้ร่วมรายการมีอำนาจบริหารจัดการปัญหาเหล่านี้ คงสามารถเข้าไปแก้ไขได้มากกว่าที่เป็นอยู่

ขณะที่เอกภพกล่าวเสริมว่า หากมีอำนาจจริงก็คงออกคำสั่งจัดการปัญหาไปแล้ว ทำให้กรรชัยพูดถึงมาตรฐานการทำงานของผู้บริหาร โดยยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับการบริหารงานในภาคเอกชน

โฆษณา

“เอาตรง ๆ นะ นี่อย่าหาว่าอย่างงู้นอย่างงี้ นี่ยังไม่ได้ว่าท่านเลยนะ นี่พูดจากใจความรู้สึกจริง ๆ เลยนะ ถ้าท่านทำงานอยู่กับผมนะ แล้วผมเป็นภาคเอกชน แล้วท่านทำงานอยู่ในภาคเอกชน ท่านอยู่เบื้องข้างข้างล่างอันผมนะ โดนผมไล่ท่านออกเลย ผมบอกให้ ผมไม่เก็บไว้ด้วย” กรรชัยกล่าว

หนุ่ม กรรชัย ให้เหตุผลว่า ตนเชื่อว่ายังมีคนที่มีความสามารถอีกจำนวนมากต้องการเข้ามาทำงานในตำแหน่งเหล่านี้ เพื่อช่วยพัฒนาประเทศให้ดีขึ้น ไม่ควรปล่อยให้การทำงานที่มีปัญหาดำเนินต่อไปโดยไม่มีผู้รับผิดชอบ

เอกภพตอบรับความคิดเห็นของกรรชัยว่าเป็นคำพูดที่ตรงใจ ก่อนที่พิธีกรจะกล่าวต่อว่า ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารไม่ควรคิดว่าตนเองมีความสามารถเหนือผู้อื่นเพียงคนเดียว และควรให้ความสำคัญกับการทำงานเพื่อประชาชน

“อย่าคิดว่าท่านเก่งคนเดียว มันมีคนเก่งอีกเยอะแยะมากมายที่พร้อมที่จะขึ้นมาแทนท่านอ่ะ”

ผมบอกให้ ผมไม่เก็บไว้ด้วย
ภาพจาก : โหนกระแส

กรรชัยยังฝากถึงผู้บริหารที่กำลังดำรงตำแหน่งว่า ควรรักษาความไว้วางใจจากประชาชนด้วยการทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพราะหากประชาชนเห็นถึงความตั้งใจทำงาน ย่อมได้รับการยอมรับและความเชื่อมั่นกลับมา

โฆษณา

จากนั้นได้ตั้งคำถามถึงการกำกับดูแลศูนย์ผู้สูงอายุในความรับผิดชอบของ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 และเขต 5 ว่าเหตุใดจึงปล่อยให้เกิดข้อร้องเรียนและปัญหาเกี่ยวกับการดูแลผู้รับบริการ พร้อมระบุว่ายังอาจมีกรณีอื่นที่ไม่ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ

“เนี่ยดูดิ ในแต่ละพื้นที่ในแต่ละเขตอ่ะ เลอะเทอะหมดเลยเนี่ย ไม่ได้ไม่อยากจะว่าอะไรนะ เขต 4 ไปปล่อยได้ยังไงอย่างเนี้ย เขต 5 ปล่อยได้ยังไง นี่นี่ยังไม่มีเขตอื่นนะ”

ช่วงท้าย กรรชัยเปิดช่องทางให้ประชาชนที่มีญาติพี่น้องพักอาศัยอยู่ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศ หากพบปัญหาหรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม สามารถส่งข้อมูลร้องเรียนมายังรายการโหนกระแส หรือเพจสายไหมต้องรอด เพื่อให้ช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

สำหรับกรณีที่เกิดขึ้นในจังหวัดกาญจนบุรี ก่อนหน้านี้ นางนัยนา หาญธนะสุกิจ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 เคยชี้แจงผ่านรายการโหนกระแสเมื่อวันที่ 7 ตุลาคมว่า เจ้าหน้าที่เคยเข้าตรวจศูนย์โสธรชัย เนอร์สซิ่งโฮม และพบห้องติดลูกกรงสีเขียว แต่ได้รับคำอธิบายจากผู้ประกอบการว่าใช้แยกผู้ป่วยเป็นการชั่วคราว ขณะที่กรงเหล็กครอบเตียงและลวดหนามบางส่วนไม่เคยพบในการตรวจครั้งก่อน

โฆษณา

ต่อมาวันที่ 8 ตุลาคม นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีคำสั่งย้ายผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ ศบส.5 ไปปฏิบัติงานที่ส่วนกลางทันที ระหว่างรอผลการสอบสวนข้อเท็จจริง พร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ คำสั่งย้ายเป็นมาตรการระหว่างตรวจสอบ ยังไม่ใช่ข้อสรุปว่าผู้ถูกย้ายกระทำความผิด โดยกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่า หากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 ต.ค. 2569 16:08 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2569 16:08 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ดแม่ทำเนียน งวด 16 ตุลาคม 2569

เลขเด็ด แม่ทำเนียน 10 อันดับเลขดัง งวด 16 ต.ค. 69

เผยแพร่: 9 ตุลาคม 2569
เปิดวาร์ป เรนะ โมโมโซโนะ ดารา AV คัพ I เคยลา 5 ปี ก่อนกลับมาดังอีกครั้ง

เปิดวาร์ป เรนะ โมโมโซโนะ ดารา AV คัพ I เคยลา 5 ปี ก่อนกลับมาดังอีกครั้ง

เผยแพร่: 9 ตุลาคม 2569
นักท่องเที่ยววัย 23 ปี หลุดสายรัดนิรภัยขณะเล่นร่มร่อนที่โคลอมเบีย

นาทีมรณะ! นทท. สายนิรภัยร่มร่อนหลุด ใช้แขนเกาะก่อนหมดแรง ดิ่งฟ้าดับคาตาครูฝึก

เผยแพร่: 9 ตุลาคม 2569
หวยลาว 9 10 69

ตรวจหวยลาว 9 ตุลาคม 2569 รางวัล 6 ตัว ย้อนสถิติหวยออกวันศุกร์

เผยแพร่: 9 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
เลขเด็ดแม่ทำเนียน งวด 16 ตุลาคม 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ด แม่ทำเนียน 10 อันดับเลขดัง งวด 16 ต.ค. 69

48 นาที ที่แล้ว
ชื่นชม ผอ.รพ.วัย 36 ใช้เวลา 3 ปี ฟื้นวิกฤตขาดทุน 5 ล้าน สู่การสร้างรายได้ 20 ล้าน ไม่พึ่งเงินบริจาค ข่าว

ชื่นชม ผอ.รพ.วัย 36 ใช้เวลา 3 ปี ฟื้นวิกฤตขาดทุน 5 ล้าน สู่การสร้างรายได้ 20 ล้าน ไม่พึ่งเงินบริจาค

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวาร์ป เรนะ โมโมโซโนะ ดารา AV คัพ I เคยลา 5 ปี ก่อนกลับมาดังอีกครั้ง บันเทิง

เปิดวาร์ป เรนะ โมโมโซโนะ ดารา AV คัพ I เคยลา 5 ปี ก่อนกลับมาดังอีกครั้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักท่องเที่ยววัย 23 ปี หลุดสายรัดนิรภัยขณะเล่นร่มร่อนที่โคลอมเบีย ข่าวต่างประเทศ

นาทีมรณะ! นทท. สายนิรภัยร่มร่อนหลุด ใช้แขนเกาะก่อนหมดแรง ดิ่งฟ้าดับคาตาครูฝึก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 9 10 69 หวยลาว

ตรวจหวยลาว 9 ตุลาคม 2569 รางวัล 6 ตัว ย้อนสถิติหวยออกวันศุกร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดปฏิทินครอบครัวข่าว 3 งวด 16 ต.ค. 69 เปิดเลขแดงรับ เทศกาลกินเจ เลขเด็ด

เลขเด็ดปฏิทินครอบครัวข่าว 3 งวด 16 ต.ค. 69 เปิดเลขแดงรับ เทศกาลกินเจ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กินเจ VS วีแกน เหมือนกันไหม มือใหม่ต้องรู้ก่อนกินเจ 2569 อาหาร

กินเจ VS มังสวิรัติ VS วีแกน ต่างกันไหม มือใหม่ต้องรู้ก่อนกินเจ 2569

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิ้น อดีตผู้ประกาศข่าวอาวุโส ช่องดัง &quot;สิทธิชาติ บุญมานนท์&quot; จากไปอย่างสงบ สิริอายุ 81 ปี บันเทิง

สิ้น อดีตผู้ประกาศข่าวอาวุโส ช่องดัง จากไปอย่างสงบ สิริอายุ 81 ปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ภัทรชี้จุดเตียงกรงขังเจอป้าแมวสังเหตการณ์ใจสั่นไม่กล้าพูด ข่าว

เปิดสีหน้า แม่ภัทร เจอ ‘ป้าแมว’ กลัวใจสั่น-ไม่กล้าพูด ตำรวจต้องเชิญออกด่วน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป้าแมว ตัดใจขาย โสธรชัย เนอร์สซิ่งโฮม ยันอดีต ผอ.ศบส.5 เป็นคนดี โต้มีดีลลับ ข่าว

ป้าแมว ตัดใจขาย โสธรชัย เนอร์สซิ่งโฮม ยันอดีต ผอ.ศบส.5 เป็นคนดี โต้มีดีลลับ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดัง แชร์โพสต์ &quot;บ้านเสริมสุข เนอสซิ่งโฮม&quot; คว้า 2 รางวัล ดูแลผู้ป่วยเป็นเลิศ ข่าว

เพจดัง แชร์โพสต์ “บ้านเสริมสุข” คว้า 2 รางวัล การันตีความเป็นเสิศ ด้านดูแลผู้ป่วย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
คำอวยพรเทศกาลกินเจภาษาจีน 2566 ไลฟ์สไตล์

คำอวยพรเทศกาลกินเจ ภาษาจีน 2569 ละเว้นหมื่นชีวิต อุทิศความสุขผ่านอักษร

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ภัทร ช็อกหนัก กลับโรงงานที่สร้างมากับมือ ลูกปิดล็อกประตู ไม่ยอมให้ออกมาเจอ ข่าว

แม่ภัทร ช็อกหนัก กลับโรงงานที่สร้างมากับมือ ลูกปิดล็อกประตู ไม่ยอมให้ออกมาเจอ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต้นสังกัดสั่งพักงาน ธีระพงศ์ กู้ภัยรับงานนอก บุกอุ้ม แม่ภัทร ถึงบ้าน มูลนิธิฯ ยันไม่เกี่ยวข้อง ข่าว

ต้นสังกัดสั่งพักงานด่วน! ธีระพงศ์ กู้ภัยรับงานนอก บุกอุ้ม แม่ภัทร ถึงบ้าน มูลนิธิฯ ยันไม่เกี่ยวข้อง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไม่ไปเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 11 ต.ค. 69 เสียสิทธิอะไรบ้าง มีโทษหรือไม่ ข่าวการเมือง

ไม่ไปเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 11 ต.ค. 69 เสียสิทธิอะไรบ้าง มีโทษหรือไม่?

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เหยื่อแฉอาหารบ้านเสริมสุขไม่ตรงปก ข่าว

เหยื่อแฉ อาหารบ้านเสริมสุขสวยหรู ของจริงมีแต่เศษ กินไม่ได้จนน้ำหนักลดฮวบ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
บช.ก. ยันส่งสำนวนถึง ป.ป.ช. ทันเวลา เดินหน้ารวบ หัวหน้าเครือข่าย โกงสอบท้องถิ่น ข่าว

บช.ก. ยันส่งสำนวนถึง ป.ป.ช. ทันเวลา เดินหน้ารวบ หัวหน้าเครือข่าย โกงสอบท้องถิ่น

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ภัทร เตรียมเปิดเซฟ เหตุไร้รายได้ ดีใจคุ้มเสี่ยงแฉศูนย์ดูแลฯ ช่วยผู้ป่วยได้ทั่วประเทศ ข่าว

แม่ภัทร เตรียมเปิดเซฟ เหตุไร้รายได้ ดีใจคุ้มเสี่ยงแฉศูนย์ดูแลฯ ช่วยผู้ป่วยได้ทั่วประเทศ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย โต้ดราม่ากดดันเจแปน พาดพิง ศบส. 5 ข่าว

หนุ่ม กรรชัย โต้ดราม่าชี้นำ ‘เจแปน’ พาดพิงศบส. 5 ไล่กลับไปดูคลิป ขอแค่พูดความจริง

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
CEO เคหะสุขประชา โวยค่าไฟโหด แม้บ้านน้ำท่วมหลายวัน จนท.อ้างจดมิเตอร์ไม่ได้ ข่าว

CEO เคหะสุขประชา โวยค่าไฟโหด แม้บ้านน้ำท่วมหลายวัน จนท.อ้างจดมิเตอร์ไม่ได้

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
คณะแพทย์ มช. อาลัย สูญเสีย นพ.พงษ์ศักดิ์ อาจารย์พิเศษภาควิชาพยาธิวิทยา ข่าว

คณะแพทย์ มช. อาลัย สูญเสีย รศ.นพ.พงษ์ศักดิ์ อาจารย์พิเศษภาควิชาพยาธิวิทยา

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เหยื่อบ้านเสริมสุขแฉจ่ายเดือนละ 2.4 หมื่นจับจิตเวช-คนบำบัดยาอยู่รวมกัน ข่าว

เหยื่อสมัครใจไปบ้านเสริมสุข จ่าย 2.4 หมื่น ช็อกห้องน้ำไร้ประตู จับคนไข้ล่ามกับเสา

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตผู้ป่วยบ้านเสริมสุข แฉ หัวหน้าพี่เลี้ยง จับล่ามโซ่-ขังห้องมืด ไม่ได้จบพยาบาล ข่าว

อดีตผู้ป่วยบ้านเสริมสุข แฉ หัวหน้าพี่เลี้ยง จับล่ามโซ่-ขังห้องมืด ไม่ได้จบพยาบาล

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
อย. เตือนอย่าหลงเชื่อ ผลิตภัณฑ์แบรนด์ดัง อ้างสรรพคุณ ยาอายุวัฒนะ-ชะลอวัย ข่าว

อย. เตือนอย่าหลงเชื่อ ผลิตภัณฑ์แบรนด์ดัง อ้างสรรพคุณ ยาอายุวัฒนะ-ชะลอวัย

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถานที่กินเจ 2569 ทั่วประเทศ เยาวราช ภูเก็ต โคราช หาดใหญ่ เช็กวันและไฮไลต์ อีเว้นท์

สถานที่กินเจ 2569 ทั่วประเทศ เยาวราช ภูเก็ต โคราช หาดใหญ่ เช็กวันและไฮไลต์

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button