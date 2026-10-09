หน้าชาทั้งระบบ! หนุ่ม กรรชัย ฟาดเดือดกลางโหนกระแส ซัดข้าราชการเกียร์ว่าง ถ้าอยู่เอกชนโดนไล่ออกไปแล้ว
ฟังแล้วสะดุ้งทั้งองค์กร หนุ่ม กรรชัย วิจารณ์การทำงานของคนคุมหน่วยงานกำกับมาตรฐานศูนย์คนชรา ลั่นถ้าเป็นลูกน้องในบริษัทผมไล่ออกทันที จี้เขต 4-เขต 5 ปล่อยเลอะเทอะได้อย่างไร
รายการโหนกระแส วันที่ 9 ต.ค. 69 ระหว่างการพูดคุยกับ เอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด ถึงปัญหาการกำกับดูแลศูนย์ผู้สูงอายุและการขาดความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรชัยแสดงความเห็นว่า หากตนและผู้ร่วมรายการมีอำนาจบริหารจัดการปัญหาเหล่านี้ คงสามารถเข้าไปแก้ไขได้มากกว่าที่เป็นอยู่
ขณะที่เอกภพกล่าวเสริมว่า หากมีอำนาจจริงก็คงออกคำสั่งจัดการปัญหาไปแล้ว ทำให้กรรชัยพูดถึงมาตรฐานการทำงานของผู้บริหาร โดยยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับการบริหารงานในภาคเอกชน
“เอาตรง ๆ นะ นี่อย่าหาว่าอย่างงู้นอย่างงี้ นี่ยังไม่ได้ว่าท่านเลยนะ นี่พูดจากใจความรู้สึกจริง ๆ เลยนะ ถ้าท่านทำงานอยู่กับผมนะ แล้วผมเป็นภาคเอกชน แล้วท่านทำงานอยู่ในภาคเอกชน ท่านอยู่เบื้องข้างข้างล่างอันผมนะ โดนผมไล่ท่านออกเลย ผมบอกให้ ผมไม่เก็บไว้ด้วย” กรรชัยกล่าว
หนุ่ม กรรชัย ให้เหตุผลว่า ตนเชื่อว่ายังมีคนที่มีความสามารถอีกจำนวนมากต้องการเข้ามาทำงานในตำแหน่งเหล่านี้ เพื่อช่วยพัฒนาประเทศให้ดีขึ้น ไม่ควรปล่อยให้การทำงานที่มีปัญหาดำเนินต่อไปโดยไม่มีผู้รับผิดชอบ
เอกภพตอบรับความคิดเห็นของกรรชัยว่าเป็นคำพูดที่ตรงใจ ก่อนที่พิธีกรจะกล่าวต่อว่า ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารไม่ควรคิดว่าตนเองมีความสามารถเหนือผู้อื่นเพียงคนเดียว และควรให้ความสำคัญกับการทำงานเพื่อประชาชน
“อย่าคิดว่าท่านเก่งคนเดียว มันมีคนเก่งอีกเยอะแยะมากมายที่พร้อมที่จะขึ้นมาแทนท่านอ่ะ”
กรรชัยยังฝากถึงผู้บริหารที่กำลังดำรงตำแหน่งว่า ควรรักษาความไว้วางใจจากประชาชนด้วยการทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพราะหากประชาชนเห็นถึงความตั้งใจทำงาน ย่อมได้รับการยอมรับและความเชื่อมั่นกลับมา
จากนั้นได้ตั้งคำถามถึงการกำกับดูแลศูนย์ผู้สูงอายุในความรับผิดชอบของ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 และเขต 5 ว่าเหตุใดจึงปล่อยให้เกิดข้อร้องเรียนและปัญหาเกี่ยวกับการดูแลผู้รับบริการ พร้อมระบุว่ายังอาจมีกรณีอื่นที่ไม่ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ
“เนี่ยดูดิ ในแต่ละพื้นที่ในแต่ละเขตอ่ะ เลอะเทอะหมดเลยเนี่ย ไม่ได้ไม่อยากจะว่าอะไรนะ เขต 4 ไปปล่อยได้ยังไงอย่างเนี้ย เขต 5 ปล่อยได้ยังไง นี่นี่ยังไม่มีเขตอื่นนะ”
ช่วงท้าย กรรชัยเปิดช่องทางให้ประชาชนที่มีญาติพี่น้องพักอาศัยอยู่ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศ หากพบปัญหาหรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม สามารถส่งข้อมูลร้องเรียนมายังรายการโหนกระแส หรือเพจสายไหมต้องรอด เพื่อให้ช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
สำหรับกรณีที่เกิดขึ้นในจังหวัดกาญจนบุรี ก่อนหน้านี้ นางนัยนา หาญธนะสุกิจ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 เคยชี้แจงผ่านรายการโหนกระแสเมื่อวันที่ 7 ตุลาคมว่า เจ้าหน้าที่เคยเข้าตรวจศูนย์โสธรชัย เนอร์สซิ่งโฮม และพบห้องติดลูกกรงสีเขียว แต่ได้รับคำอธิบายจากผู้ประกอบการว่าใช้แยกผู้ป่วยเป็นการชั่วคราว ขณะที่กรงเหล็กครอบเตียงและลวดหนามบางส่วนไม่เคยพบในการตรวจครั้งก่อน
ต่อมาวันที่ 8 ตุลาคม นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีคำสั่งย้ายผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ ศบส.5 ไปปฏิบัติงานที่ส่วนกลางทันที ระหว่างรอผลการสอบสวนข้อเท็จจริง พร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ คำสั่งย้ายเป็นมาตรการระหว่างตรวจสอบ ยังไม่ใช่ข้อสรุปว่าผู้ถูกย้ายกระทำความผิด โดยกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่า หากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
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