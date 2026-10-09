ด่วน! พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด JKN เปิดสถานะล่าสุด แอน จักรพงษ์ อยู่ไหนแล้ว

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 ต.ค. 2569 15:39 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2569 15:39 น.
ด่วน! พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด JKN เปิดสถานะล่าสุด แอน จักรพงษ์ อยู่ไหนแล้ว

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN หลังเจ้าหนี้ 5 รายยื่นฟ้องล้มละลาย ขณะที่ แอน จักรพงษ์ อดีตผู้บริหาร ยังมีหมายจับและถูกศาลพิพากษาจำคุกลับหลัง

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด โดยศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2569 ให้พิทักษ์ทรัพย์ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ลูกหนี้ เด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

คำสั่งดังกล่าวเกิดขึ้นหลังเจ้าหนี้ 5 รายในฐานะโจทก์ ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2569 ขอให้ลูกหนี้ล้มละลาย ด้วยทุนทรัพย์รวม 4,176,884.79 บาท ซึ่งเป็นเพียงมูลหนี้ของคดีนี้ ไม่ใช่ภาระหนี้ทั้งหมดของบริษัท

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สำหรับบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107559000303 ตั้งอยู่เลขที่ 88 อาคารเจเคเอ็นเอ็มไพร์ หมู่ที่ 2 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด อำนาจในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้จะตกเป็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่เพียงผู้เดียว ตามมาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ. 2483

ผู้ที่เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครอง มีหน้าที่แจ้งข้อมูลต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ทราบคำสั่ง หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท ตามมาตรา 173/1

ส่วนเจ้าหนี้ที่ต้องการขอรับชำระหนี้ ไม่ว่าจะเป็นโจทก์ในคดีนี้หรือไม่ ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ณ ฝ่ายคำคู่ความ สำนักงานเลขานุการกรม กรมบังคับคดี หรือสำนักงานบังคับคดีในท้องที่ที่ลูกหนี้มีภูมิลำเนาอยู่ ภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่โฆษณาคำสั่งในราชกิจจานุเบกษา

ย้อนเส้นทางจากฟื้นฟูกิจการสู่ล้มละลาย

ก่อนหน้านี้ JKN เคยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ หลังประสบปัญหาสภาพคล่องและผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ แต่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2568 ให้ยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ ทำให้บริษัทเข้าสู่กระบวนการล้มละลายแทน

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ก่อนหน้านั้นไม่กี่สัปดาห์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีคำสั่งเพิกถอนหุ้น JKN ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2568 จากกรณีส่งงบการเงินเท็จ ขณะที่สำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษผู้เกี่ยวข้องรวม 12 ราย ในประเด็นตกแต่งงบการเงินและการใช้ข้อมูลภายในซื้อขายหุ้น

ทรัพย์สินที่ต้องจับตาในกระบวนการนี้ คือเงินลงทุนและหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงธุรกิจเวทีนางงาม หลัง JKN เข้าซื้อกิจการ Miss Universe Organization เมื่อปี 2565 ก่อนจะขายหุ้นบางส่วนใน JKN Legacy ให้ Legacy Holding Group USA ในเวลาต่อมา

สถานะล่าสุดของ แอน จักรพงษ์

ด้าน แอน จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร JKN ยังคงมีหมายจับติดตัว หลังไม่มาศาลตามนัดฟังคำพิพากษาคดีฉ้อโกงมูลค่าราว 30 ล้านบาท เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2568 ซึ่งศาลสั่งริบเงินประกันและออกหมายจับ

ต่อมาปลายเดือนธันวาคม 2568 สื่อทั้งในและต่างประเทศรายงานว่า ศาลมีคำพิพากษาลับหลังให้จำคุกเธอเป็นเวลา 2 ปี โดยไม่รอลงอาญา ส่วนบริษัทถูกปรับเป็นเงิน 40,000 บาท

ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน สำนักงาน ก.ล.ต. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินและห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร และล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายน 2569 ศาลอาญาอนุญาตให้ขยายระยะเวลาอายัดทรัพย์สินของผู้ถูกกล่าวโทษในคดี JKN ออกไปอีก 180 วัน

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สำหรับที่อยู่ปัจจุบันของเธอ ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานใด โดยช่วงต้นปี 2569 มีภาพที่ถูกเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ระบุว่าเธอใช้ชีวิตอยู่ในประเทศเม็กซิโก ขณะที่ก่อนหน้านั้นในเดือนพฤศจิกายน 2568 ทาง JKN เคยออกแถลงการณ์ปฏิเสธข่าวลือที่ว่าเธอโยกย้ายเงินจำนวนมากออกนอกประเทศ

ทั้งนี้ ข้อมูลเรื่องที่อยู่และการเดินทางของเธอยังเป็นเพียงรายงานข่าวที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ และคดีความที่เกี่ยวข้องยังอยู่ในกระบวนการตามกฎหมาย

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 ต.ค. 2569 15:39 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2569 15:39 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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