ชื่นชม ผอ.รพ.วัย 36 ใช้เวลา 3 ปี ฟื้นวิกฤตขาดทุน 5 ล้าน สู่การสร้างรายได้ 20 ล้าน ไม่พึ่งเงินบริจาค
ชื่นชม นพ.พิทยภูมิ สิริเพาประดิษฐ์ ผอ.รพ.วัย 36 ใช้เวลาเพียง 3 ปี ชุบชีวิตรพ. จากขาดทุน 5 ล้าน สู่การสร้างรายได้ 20 ล้าน ไม่พึ่งเงินบริจาค
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2569 นพ.พิทยภูมิ สิริเพาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น วัยเพียง 36 ปี ได้พาเดินเยี่ยมชมการให้บริการประชาชนตามจุดต่าง ๆ พร้อมเปิดเผยแนวคิดการบริหารและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโรงพยาบาล หลังเข้ารับตำแหน่งตั้งแต่ปลายปี 2566 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลาเกือบ 3 ปี
นพ.พิทยภูมิ กล่าวว่า “เดิมโรงพยาบาลเปือยน้อยเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียงที่มีสภาพอาคารเก่าและมีสถานะการเงินขาดทุนสะสมราว 5 ล้านบาท แต่หลังจากการปรับระบบบริหารจัดการ พัฒนาภูมิทัศน์ และยกระดับศักยภาพบุคลากร ส่งผลให้ปัจจุบันโรงพยาบาลสามารถสร้างรายได้กว่า 20 ล้านบาท และได้รับรางวัลโรงพยาบาลอัจฉริยะระดับเพชรจากกระทรวงสาธารณสุข
อีกทั้งโรงพยาบาลเน้นการทำงานเชิงรุกตามงบประมาณดูแลสุขภาพของ สปสช. ทั้งการออกให้วัคซีน เยี่ยมบ้าน และให้สุขศึกษา ซึ่งช่วยเพิ่มรายได้พร้อมกับลดจำนวนผู้ป่วยในระยะยาว ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบบริการภายในตั้งแต่เจ้าหน้าที่แรกรับที่ยิ้มแย้ม การใช้เทคโนโลยีและ AI ให้เหมาะสม มีอุปกรณ์และยาเพียงพอ จนทำให้มีประชาชนจากพื้นที่ข้างเคียงเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้น”
นพ.พิทยภูมิ ผอ.รพ.เปือยน้อย ในวัยเพียง 36 ปี ใช้แนวคิดบริหารแต่ละกลุ่มงานเสมือนหน่วยงานธุรกิจ ให้แต่ละทีมรู้ต้นทุนและบริหารจัดการทรัพยากรของตนเอง พร้อมทั้งขยายบริการด้านกายภาพบำบัดที่มีเครื่องมือทันสมัยอย่าง Shockwave และ Ultrasound มีคลินิกผู้สูงอายุพร้อมอุปกรณ์กระตุ้นความจำ รวมถึงบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีนที่มีผู้เชี่ยวชาญรองรับจริง
อ้างอิงจาก : FB โจอี้ ศรีเมืองขอน