ชื่นชม ผอ.รพ.วัย 36 ใช้เวลา 3 ปี ฟื้นวิกฤตขาดทุน 5 ล้าน สู่การสร้างรายได้ 20 ล้าน ไม่พึ่งเงินบริจาค

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 09 ต.ค. 2569 20:30 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2569 20:31 น.
ชื่นชม ผอ.รพ.วัย 36 ใช้เวลา 3 ปี ฟื้นวิกฤตขาดทุน 5 ล้าน สู่การสร้างรายได้ 20 ล้าน ไม่พึ่งเงินบริจาค
ภาพจาก : FB I Am Khonkaen v.2 และ FB รักษ์ปราสาทเปือยน้อย

ชื่นชม นพ.พิทยภูมิ สิริเพาประดิษฐ์ ผอ.รพ.วัย 36 ใช้เวลาเพียง 3 ปี ชุบชีวิตรพ. จากขาดทุน 5 ล้าน สู่การสร้างรายได้ 20 ล้าน ไม่พึ่งเงินบริจาค

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2569 นพ.พิทยภูมิ สิริเพาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น วัยเพียง 36 ปี ได้พาเดินเยี่ยมชมการให้บริการประชาชนตามจุดต่าง ๆ พร้อมเปิดเผยแนวคิดการบริหารและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโรงพยาบาล หลังเข้ารับตำแหน่งตั้งแต่ปลายปี 2566 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลาเกือบ 3 ปี

นพ.พิทยภูมิ กล่าวว่า “เดิมโรงพยาบาลเปือยน้อยเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียงที่มีสภาพอาคารเก่าและมีสถานะการเงินขาดทุนสะสมราว 5 ล้านบาท แต่หลังจากการปรับระบบบริหารจัดการ พัฒนาภูมิทัศน์ และยกระดับศักยภาพบุคลากร ส่งผลให้ปัจจุบันโรงพยาบาลสามารถสร้างรายได้กว่า 20 ล้านบาท และได้รับรางวัลโรงพยาบาลอัจฉริยะระดับเพชรจากกระทรวงสาธารณสุข

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อีกทั้งโรงพยาบาลเน้นการทำงานเชิงรุกตามงบประมาณดูแลสุขภาพของ สปสช. ทั้งการออกให้วัคซีน เยี่ยมบ้าน และให้สุขศึกษา ซึ่งช่วยเพิ่มรายได้พร้อมกับลดจำนวนผู้ป่วยในระยะยาว ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบบริการภายในตั้งแต่เจ้าหน้าที่แรกรับที่ยิ้มแย้ม การใช้เทคโนโลยีและ AI ให้เหมาะสม มีอุปกรณ์และยาเพียงพอ จนทำให้มีประชาชนจากพื้นที่ข้างเคียงเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้น”

นพ.พิทยภูมิ ผอ.รพ.เปือยน้อย ในวัยเพียง 36 ปี ใช้แนวคิดบริหารแต่ละกลุ่มงานเสมือนหน่วยงานธุรกิจ ให้แต่ละทีมรู้ต้นทุนและบริหารจัดการทรัพยากรของตนเอง พร้อมทั้งขยายบริการด้านกายภาพบำบัดที่มีเครื่องมือทันสมัยอย่าง Shockwave และ Ultrasound มีคลินิกผู้สูงอายุพร้อมอุปกรณ์กระตุ้นความจำ รวมถึงบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีนที่มีผู้เชี่ยวชาญรองรับจริง

ผอ.รพ.วัย 36 ใช้เวลา 3 ปี ฟื้นวิกฤตขาดทุน 5 ล้าน สร้างรายได้ 20 ล้าน ไม่พึ่งเงินบริจาค-1
ภาพจาก : FB ศรีวิชัยไหมไทยและเครือข่าย
ผอ.รพ.วัย 36 ใช้เวลา 3 ปี ฟื้นวิกฤตขาดทุน 5 ล้าน สร้างรายได้ 20 ล้าน ไม่พึ่งเงินบริจาค-2
ภาพจาก : FB I Am Khonkaen v.2
ผอ.รพ.วัย 36 ใช้เวลา 3 ปี ฟื้นวิกฤตขาดทุน 5 ล้าน สร้างรายได้ 20 ล้าน ไม่พึ่งเงินบริจาค-3
ภาพจาก : FB รักษ์ปราสาทเปือยน้อย

อ้างอิงจาก : FB โจอี้ ศรีเมืองขอน

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 09 ต.ค. 2569 20:30 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2569 20:31 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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