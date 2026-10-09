แม่ภัทร ช็อกหนัก กลับโรงงานที่สร้างมากับมือ ลูกปิดล็อกประตู ไม่ยอมให้ออกมาเจอ
หัวอกแม่แหลกสลาย! “แม่ภัทร” เดินทางกลับโรงงานผลิตเครื่องสำอางที่สร้างมากับมือ หวังเข้าไปดูด้านใน แต่เจอลูกชาย-สะใภ้ปิดประตูล็อกสนิท ตะโกนเรียกไร้เงา หลังติดต่อไม่ได้ตั้งแต่จบโหนกระแส
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2569 นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด พาแม่ภัทรเดินทางไปยังบริษัท แกลม แลบอราทอรี่ จำกัด ซอยลาดพร้าว 62 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.วังทองหลาง ร่วมลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบโรงงานผลิตเครื่องสำอางที่กำลังเป็นข้อพิพาทระหว่างแม่กับลูกชายและลูกสะใภ้
เมื่อเดินทางถึงโรงงาน แม่ภัทรพยายามกดกริ่งหน้าประตู พร้อมตะโกนสอบถามว่ามีใครอยู่ภายในหรือไม่ แต่ไม่มีเสียงตอบรับ จึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาติดต่อ เบนซ์ ลูกชาย ซึ่งกำลังมีข้อพิพาทเรื่องโรงงานด้วยกัน แต่ปลายสายไม่รับโทรศัพท์ ทำให้ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ภายในได้ ก่อนเดินทางกลับไปยัง สน.วังทองหลาง
สรุปดราม่าโรงงานแม่ภัทร แม่ขอคืน ฝั่งลูกสะใภ้อ้างลงทุน 2.5 ล้าน
ต่อมา เฟซบุ๊กเพจ ซ้อเปา เรื่องนี้ต้องใส่ใจ เผยแพร่ภาพขณะแม่ภัทรยืนอยู่บริเวณประตูโรงงาน พร้อมตั้งคำถามถึงเหตุการณ์ที่ไม่มีใครออกมาเปิดประตูให้ ทั้งที่เจ้าตัวต้องการกลับเข้าไปดูโรงงานที่สร้างขึ้นมาด้วยตัวเอง
แม่ภัทรเปิดเผยว่า เดิมโรงงานแห่งนี้ดำเนินกิจการภายใต้ชื่อบริษัท พีวีบี คอสเมติก ก่อนที่ลูกชายจะเข้ามาบริหารและเปลี่ยนเป็นชื่อบริษัทปัจจุบัน โดยยืนยันว่าตนเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างโรงงานและมีเครื่องจักรสำหรับรับผลิตเครื่องสำอางให้แบรนด์ต่าง ๆ
ส่วนประเด็นที่เบนซ์และกุ้งฝอย ลูกสะใภ้ เคยชี้แจงในรายการโหนกระแสว่าลงทุนปรับปรุงโรงงานไปเป็นเงินจำนวนมาก แม่ภัทรโต้แย้งว่า มีเพียงการปรับห้องรับรองด้านหน้าเป็นสำนักงานและเปลี่ยนป้ายชื่อบริษัท ส่วนโครงสร้างโรงงานและเครื่องจักรภายในยังอยู่ในสภาพเดิม
สรุปดราม่าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ แม่วัย 63 ร้องถูกขัง 2 ปีครึ่ง CIB บุกตรวจพบห้อง เตียงติดลูกกรง
ก่อนหน้านี้ วันที่ 6 ตุลาคม เบนซ์และกุ้งฝอยได้เผชิญหน้ากับแม่ภัทรในรายการโหนกระแส โดยทั้งสองฝ่ายให้ข้อมูลแตกต่างกันเกี่ยวกับข้อตกลงบริหารกิจการ แม่ภัทรยืนยันว่าเป็นการให้ลูกชายเข้ามาช่วยบริหารและเช่าโรงงาน ขณะที่กุ้งฝอยระบุว่าเป็นข้อตกลงเซ้งกิจการ พร้อมอ้างว่าจ่ายเงินและลงทุนปรับปรุงโรงงานไปแล้วประมาณ 2.5 ล้านบาท แต่ยังไม่มีเอกสารข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับร่วมกันมาแสดงในรายการ
ภายในรายการ เบนซ์เคยก้มกราบขอโทษแม่ภัทรต่อหน้าผู้ร่วมรายการ แต่แม่ภัทรเปิดเผยในเวลาต่อมาว่า ยังไม่สามารถติดต่อลูกชายได้ตามปกติ ก่อนเกิดเหตุเดินทางกลับโรงงานแล้วไม่มีผู้เปิดประตูให้เข้าไป
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าเบนซ์หรือกุ้งฝอยอยู่ภายในโรงงานขณะเกิดเหตุหรือไม่ รวมถึงยังไม่ทราบสาเหตุที่ไม่มีผู้ตอบรับ การตรวจสอบสิทธิในโรงงานและข้อพิพาทระหว่างครอบครัวยังต้องดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ต้นสังกัดสั่งพักงานด่วน! ธีระพงศ์ กู้ภัยรับงานนอก บุกอุ้ม แม่ภัทร ถึงบ้าน มูลนิธิฯ ยันไม่เกี่ยวข้อง
- สรุปดราม่า กู้ภัยรับจ้างอุ้ม ‘แม่ภัทร’ แลกเงิน 1.5 หมื่น สารภาพจับมัด ส่อโทษคุก 10 ปี
- ประวัติ นางนัยนา หาญธนะสุกิจ ผอ.ศบส.5 จากนักวิชาการสาธารณสุข สู่งานกำกับมาตรฐานศูนย์ผู้สูงอายุ