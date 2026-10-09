แม่ภัทร ช็อกหนัก กลับโรงงานที่สร้างมากับมือ ลูกปิดล็อกประตู ไม่ยอมให้ออกมาเจอ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 ต.ค. 2569 15:31 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2569 15:31 น.
แม่ภัทร ช็อกหนัก กลับโรงงานที่สร้างมากับมือ ลูกปิดล็อกประตู ไม่ยอมให้ออกมาเจอ

หัวอกแม่แหลกสลาย! “แม่ภัทร” เดินทางกลับโรงงานผลิตเครื่องสำอางที่สร้างมากับมือ หวังเข้าไปดูด้านใน แต่เจอลูกชาย-สะใภ้ปิดประตูล็อกสนิท ตะโกนเรียกไร้เงา หลังติดต่อไม่ได้ตั้งแต่จบโหนกระแส

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2569 นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด พาแม่ภัทรเดินทางไปยังบริษัท แกลม แลบอราทอรี่ จำกัด ซอยลาดพร้าว 62 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.วังทองหลาง ร่วมลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบโรงงานผลิตเครื่องสำอางที่กำลังเป็นข้อพิพาทระหว่างแม่กับลูกชายและลูกสะใภ้

เมื่อเดินทางถึงโรงงาน แม่ภัทรพยายามกดกริ่งหน้าประตู พร้อมตะโกนสอบถามว่ามีใครอยู่ภายในหรือไม่ แต่ไม่มีเสียงตอบรับ จึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาติดต่อ เบนซ์ ลูกชาย ซึ่งกำลังมีข้อพิพาทเรื่องโรงงานด้วยกัน แต่ปลายสายไม่รับโทรศัพท์ ทำให้ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ภายในได้ ก่อนเดินทางกลับไปยัง สน.วังทองหลาง

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สรุปดราม่าโรงงานแม่ภัทร แม่ขอคืน ฝั่งลูกสะใภ้อ้างลงทุน 2.5 ล้าน

ต่อมา เฟซบุ๊กเพจ ซ้อเปา เรื่องนี้ต้องใส่ใจ เผยแพร่ภาพขณะแม่ภัทรยืนอยู่บริเวณประตูโรงงาน พร้อมตั้งคำถามถึงเหตุการณ์ที่ไม่มีใครออกมาเปิดประตูให้ ทั้งที่เจ้าตัวต้องการกลับเข้าไปดูโรงงานที่สร้างขึ้นมาด้วยตัวเอง

แม่ภัทรเปิดเผยว่า เดิมโรงงานแห่งนี้ดำเนินกิจการภายใต้ชื่อบริษัท พีวีบี คอสเมติก ก่อนที่ลูกชายจะเข้ามาบริหารและเปลี่ยนเป็นชื่อบริษัทปัจจุบัน โดยยืนยันว่าตนเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างโรงงานและมีเครื่องจักรสำหรับรับผลิตเครื่องสำอางให้แบรนด์ต่าง ๆ

“แม่ภัทร” เดินทางกลับโรงงานผลิตเครื่องสำอางที่สร้างมากับมือ หวังเข้าไปดูด้านใน แต่เจอลูกชาย-สะใภ้ปิดประตูล็อก
เฟซบุ๊กเพจ ซ้อเปา เรื่องนี้ต้องใส่ใจ
ส่วนประเด็นที่เบนซ์และกุ้งฝอย ลูกสะใภ้ เคยชี้แจงในรายการโหนกระแสว่าลงทุนปรับปรุงโรงงานไปเป็นเงินจำนวนมาก แม่ภัทรโต้แย้งว่า มีเพียงการปรับห้องรับรองด้านหน้าเป็นสำนักงานและเปลี่ยนป้ายชื่อบริษัท ส่วนโครงสร้างโรงงานและเครื่องจักรภายในยังอยู่ในสภาพเดิม

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สรุปดราม่าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ แม่วัย 63 ร้องถูกขัง 2 ปีครึ่ง CIB บุกตรวจพบห้อง เตียงติดลูกกรง

ก่อนหน้านี้ วันที่ 6 ตุลาคม เบนซ์และกุ้งฝอยได้เผชิญหน้ากับแม่ภัทรในรายการโหนกระแส โดยทั้งสองฝ่ายให้ข้อมูลแตกต่างกันเกี่ยวกับข้อตกลงบริหารกิจการ แม่ภัทรยืนยันว่าเป็นการให้ลูกชายเข้ามาช่วยบริหารและเช่าโรงงาน ขณะที่กุ้งฝอยระบุว่าเป็นข้อตกลงเซ้งกิจการ พร้อมอ้างว่าจ่ายเงินและลงทุนปรับปรุงโรงงานไปแล้วประมาณ 2.5 ล้านบาท แต่ยังไม่มีเอกสารข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับร่วมกันมาแสดงในรายการ

ภายในรายการ เบนซ์เคยก้มกราบขอโทษแม่ภัทรต่อหน้าผู้ร่วมรายการ แต่แม่ภัทรเปิดเผยในเวลาต่อมาว่า ยังไม่สามารถติดต่อลูกชายได้ตามปกติ ก่อนเกิดเหตุเดินทางกลับโรงงานแล้วไม่มีผู้เปิดประตูให้เข้าไป

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าเบนซ์หรือกุ้งฝอยอยู่ภายในโรงงานขณะเกิดเหตุหรือไม่ รวมถึงยังไม่ทราบสาเหตุที่ไม่มีผู้ตอบรับ การตรวจสอบสิทธิในโรงงานและข้อพิพาทระหว่างครอบครัวยังต้องดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายต่อไป

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 ต.ค. 2569 15:31 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2569 15:31 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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