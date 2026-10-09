นาทีมรณะ! นทท. สายนิรภัยร่มร่อนหลุด ใช้แขนเกาะก่อนหมดแรง ดิ่งฟ้าดับคาตาครูฝึก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 ต.ค. 2569 19:30 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2569 19:31 น.
นักท่องเที่ยววัย 23 ปี หลุดสายรัดนิรภัยขณะเล่นร่มร่อนที่โคลอมเบีย

นักท่องเที่ยวหลุดสายรัดนิรภัยขณะเล่นร่มร่อนที่โคลอมเบีย ร่างร่วงกระแทกพื้นเสียชีวิต เร่งสอบสาเหตุคาดสายรัดมีปัญหา-สภาพอากาศแปรปรวน

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานอุบัติเหตุทางตอนเหนือของเมืองเมเดยิน (Medellín) ประเทศโคลอมเบีย กรณี โนแอม มามัม (Noam Mamam) นักท่องเที่ยววัย 23 ปี ผู้ถือสองสัญชาติอิสราเอลและเยอรมนี พลัดตกลงมาจากร่มร่อนร่างกระแทกพื้นเสียชีวิต ขณะที่ “เอมิเลียโน มูเญตอน คาสโตร” (Emiliano Muñetón Castro) ครูฝึกร่มร่อนเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล

คลิปวิดีโอที่บันทึกเหตุการณ์เผยให้เห็นนาทีที่โนแอมและครูฝึกกำลังลอยอยู่บนท้องฟ้าเหนือสถานที่ท่องเที่ยว จู่ ๆ ร่างของนักท่องเที่ยวหนุ่มก็หลุดออกจากสายรัดนิรภัยและเอนไปด้านหน้า เขาพยายามใช้แขนเพียงข้างเดียวเกาะสายเคเบิลห้อยต่องแต่งอยู่กลางอากาศอย่างสุดความสามารถ ขณะที่ครูฝึกพยายามเอื้อมมือคว้าตัวเขาไว้ แต่สุดท้ายเขาก็หมดแรงและร่วงดิ่งลงสู่เบื้องล่างจนเสียชีวิตในที่สุด

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หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและผู้ตรวจการท่องเที่ยวได้ลงพื้นที่สอบสวนหาสาเหตุทันที ข้อมูลเบื้องต้นสันนิษฐานว่าอาจเกิดจากปัญหาสายรัดนิรภัย โดยเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบว่ามีการล็อกอย่างแน่นหนาหรือผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนขึ้นบินหรือไม่

อย่างไรก็ตาม สำนักงานนายกเทศมนตรีท้องถิ่นได้ให้ความเห็นว่า อุบัติเหตุครั้งนี้อาจเป็นผลมาจากสภาพอากาศที่แปรปรว

นักท่องเที่ยวหลุดสายรัดนิรภัยขณะเล่นร่มร่อนที่โคลอมเบีย-1

เหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ใช่ครั้งแรก ย้อนกลับไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เคยเกิดอุบัติเหตุร่มร่อนตกที่ตอนเหนือของประเทศตุรกีส่งผลให้ “เบย์รัม เคิร์ต” (Bayram Kurt) นักเล่นร่มร่อนมากประสบการณ์วัย 48 ปี เสียชีวิต

ภาพวิดีโอเผยให้เห็นว่าร่มชูชีพของเขาขัดข้องขณะลอยอยู่สูงเพียง 100 ฟุต ประกอบกับกระแสลมแรงจัด ทำให้เขาสูญเสียการควบคุม ร่วงดิ่งลงสู่พื้นที่ภูเขาด้วยความเร็วสูงและเสียชีวิตในเวลาต่อมา

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นักท่องเที่ยวหลุดสายรัดนิรภัยขณะเล่นร่มร่อนที่โคลอมเบีย-2 นักท่องเที่ยวหลุดสายรัดนิรภัยขณะเล่นร่มร่อนที่โคลอมเบีย-3

ข้อมูลจาก : thesun

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 ต.ค. 2569 19:30 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2569 19:31 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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