นาทีมรณะ! นทท. สายนิรภัยร่มร่อนหลุด ใช้แขนเกาะก่อนหมดแรง ดิ่งฟ้าดับคาตาครูฝึก
นักท่องเที่ยวหลุดสายรัดนิรภัยขณะเล่นร่มร่อนที่โคลอมเบีย ร่างร่วงกระแทกพื้นเสียชีวิต เร่งสอบสาเหตุคาดสายรัดมีปัญหา-สภาพอากาศแปรปรวน
สำนักข่าวต่างประเทศรายงานอุบัติเหตุทางตอนเหนือของเมืองเมเดยิน (Medellín) ประเทศโคลอมเบีย กรณี โนแอม มามัม (Noam Mamam) นักท่องเที่ยววัย 23 ปี ผู้ถือสองสัญชาติอิสราเอลและเยอรมนี พลัดตกลงมาจากร่มร่อนร่างกระแทกพื้นเสียชีวิต ขณะที่ “เอมิเลียโน มูเญตอน คาสโตร” (Emiliano Muñetón Castro) ครูฝึกร่มร่อนเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
คลิปวิดีโอที่บันทึกเหตุการณ์เผยให้เห็นนาทีที่โนแอมและครูฝึกกำลังลอยอยู่บนท้องฟ้าเหนือสถานที่ท่องเที่ยว จู่ ๆ ร่างของนักท่องเที่ยวหนุ่มก็หลุดออกจากสายรัดนิรภัยและเอนไปด้านหน้า เขาพยายามใช้แขนเพียงข้างเดียวเกาะสายเคเบิลห้อยต่องแต่งอยู่กลางอากาศอย่างสุดความสามารถ ขณะที่ครูฝึกพยายามเอื้อมมือคว้าตัวเขาไว้ แต่สุดท้ายเขาก็หมดแรงและร่วงดิ่งลงสู่เบื้องล่างจนเสียชีวิตในที่สุด
หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและผู้ตรวจการท่องเที่ยวได้ลงพื้นที่สอบสวนหาสาเหตุทันที ข้อมูลเบื้องต้นสันนิษฐานว่าอาจเกิดจากปัญหาสายรัดนิรภัย โดยเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบว่ามีการล็อกอย่างแน่นหนาหรือผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนขึ้นบินหรือไม่
อย่างไรก็ตาม สำนักงานนายกเทศมนตรีท้องถิ่นได้ให้ความเห็นว่า อุบัติเหตุครั้งนี้อาจเป็นผลมาจากสภาพอากาศที่แปรปรว
เหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ใช่ครั้งแรก ย้อนกลับไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เคยเกิดอุบัติเหตุร่มร่อนตกที่ตอนเหนือของประเทศตุรกีส่งผลให้ “เบย์รัม เคิร์ต” (Bayram Kurt) นักเล่นร่มร่อนมากประสบการณ์วัย 48 ปี เสียชีวิต
ภาพวิดีโอเผยให้เห็นว่าร่มชูชีพของเขาขัดข้องขณะลอยอยู่สูงเพียง 100 ฟุต ประกอบกับกระแสลมแรงจัด ทำให้เขาสูญเสียการควบคุม ร่วงดิ่งลงสู่พื้นที่ภูเขาด้วยความเร็วสูงและเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ข้อมูลจาก : thesun
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