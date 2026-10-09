“เจแปน” ยกมือไหว้ขอโทษ “แม่ภัทร” หลังตำรวจพาชี้จุด ห้องขังลับ ก่อนปล่อยโฮ
“เจแปน” ยกมือไหว้ขอโทษ “แม่ภัทร” หลังตำรวจพาชี้จุด “ห้องขังลับ” ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ จ.กาญจนบุรี ก่อนปล่อยโฮ ลั่นจะดำเนินคดีทุกคนที่เกี่ยวข้อง
9 ตุลาคม 2569 จากกรณีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุใน จ.กาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัว “แม่ภัทร” หนึ่งในผู้เสียหาย ลงพื้นที่นำชี้จุดเกิดเหตุจริง เมื่อเดินทางถึงจุดที่เคยถูกกักขัง แม่ภัทรร้องไห้และทรุดลงกับพื้น เจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันประคอง แม่ภัทรเล่าว่า แม้คิดว่าตัวเองเข้มแข็งขึ้นแล้ว แต่พอเห็นสถานที่จริง ความเจ็บปวดและฝันร้ายเดิมก็กลับมาทันที
แม่ภัทรนำชี้จุดสำคัญ คือ “ห้องขังลับ” หรือที่เรียกกันว่า “ห้องบอลรูม” บนชั้น 4 (แดน 4) เป็นห้องทึบและมืด อยู่ในส่วนที่ซ่อนตัว แม่ภัทรเล่าว่าเคยถูกนำมาขังที่นี่ตอนปวดท้องหนักจนเป็นลม และห้องนี้ถูกใช้ซ่อนผู้ป่วยเวลามีหน่วยงานภายนอกมาตรวจ เพื่อไม่ให้ส่งเสียงขอความช่วยเหลือ จากการลงพื้นที่ยังพบร่องรอยสัญลักษณ์ที่เคยทำไว้และเคาน์เตอร์เดิมครบถ้วน
แม่ภัทรบอกว่าดีใจที่ผู้ป่วยรายอื่นได้รับความช่วยเหลือ และขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่จะตรวจสอบสถานดูแลทั่วประเทศ พร้อมขอให้สื่อมวลชนช่วยติดตามคดีต่อเนื่อง และยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดกับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการนำตนมาทิ้งไว้ ไม่เว้นแม้บุคคลในครอบครัวหรือลูกของตนเอง
ระหว่างนำชี้จุด แม่ภัทรเล่าว่า เจ๊แมวเดินเข้ามาพูดข่มขู่ให้พูดความจริง ทำให้แม่ภัทรหวาดกลัวอย่างรุนแรง หัวใจเต้นเร็วและหน้าซีด เพราะเคยถูกเจ๊แมวกับพวกทำร้ายร่างกายและปล่อยให้อดข้าวมาก่อน ตำรวจต้องช่วยกันพาตัวเจ๊แมวออกจากพื้นที่
ด้าน “เจแปน” ลูกชายของเจ๊แมว ยกมือไหว้ขอโทษแม่ภัทรและสังคม โดยกล่าวว่า “ตอนที่เข้าไปดูห้องตอนแรก ผมก็ต้องขอโทษคุณแม่แล้วก็ทุกคนที่คอยดูอยู่ทางบ้าน ผมก็ต้องขอโทษจริง ๆ ด้วยความตั้งใจของวันนี้ผมอยากให้คุณแม่ภัทรมาถึงแล้วก็ได้มีพื้นที่ของตัวเองมากที่สุด นั่นคือความตั้งใจแรก
แต่ด้วยความที่ว่า ความจริงในมุมของแม่ภัทรและมุมของตัวแม่ผมเองอาจจะยังมีความไม่ตรงกันในเรื่องของความรู้สึก ผมก็อยากจะขอโทษอีกครั้งหนึ่ง สำหรับเรื่องทั้งหมดที่ผ่านมา ยังไงทางนี้ก็จะรับผิดชอบ”
ส่วน “เจ๊แมว” ผู้ดูแลศูนย์ ชี้แจงปฏิเสธข่าวลือเรื่อง “ดีลลับ” โดยระบุว่าเป็นความเข้าใจผิดและการสื่อสารคลาดเคลื่อนของผู้ช่วย พร้อมยืนยันว่าศูนย์แบ่งโซนดูแลผู้สูงอายุกับผู้ป่วยจิตเวชแยกจากกันชัดเจน และการดำเนินงานที่ผ่านมาได้ปรึกษาขั้นตอนกับเจ้าหน้าที่อย่างถูกต้องแล้ว
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